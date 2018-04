ปาเลสไตน์ชุมนุมรำลึกอิสราเอลรุกราน-กลับถูกสลายชุมนุมด้วยกระสุนจริง

Published on Tue, 2018-04-03 03:03

กองทัพอิสราเอลยิงใส่ผู้ชุมนุมปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาอีกครั้งในวันที่ 31 มี.ค. หลังจากที่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 30 มี.ค. เจ้าหน้าที่ทางการอิสราเอลยิงกระสุนจริงใส่ผู้ชุมนุมทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 1,400 ราย แต่ชาวปาเลสไตน์ก็ยังคงชุมนุมต่อและแสดงการรำลึก-แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิต

ธงชาติปาเลสไตน์ (ที่มา: Wikipedia)

2 เม.ย. 2561 - กระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์เปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่มีผู้ประท้วงถูกยิงทำให้สถานพยาบาลประสบปัญหาต้องรองรับผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ทั้งที่แต่เดิมมีปัญหาขาดแคลนเครื่องมือทางการแพทย์รวมถึงเชื้อเพลิงกับพลังงานมาเป็นเวลานานอยู่ก่อนแล้ว

โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทางการอิสราเอลเปิดฉากยิงผู้ชุมนุมตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมาจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 17 ราย และมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ผู้ประท้วงก็ยังคงชุมนุมต่อไปและมีคนจำนวนมากเข้าร่วมพิธ๊ศพของผู้เสียชีวิต แต่ก็ยังมีการเปิดฉากยิงใส่ผู้ชุมนุมในวันที่ 31 มี.ค. จนมีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้นอีกหลายสิบราย

การชุมนุมที่พรมแดนกาซา-อิสราเอลในครั้งล่าสุดนี้กลุ่มผู้ชุมนุมวางแผนว่าจะเป็นการชุมนุมยาว 6 สัปดาห์ไปจนถึงวันที่พวกเขาเรียกว่า "นัคบา" โดยมีผู้ชุมนุมปาเลสไตน์หลายหมื่นคนรวมตัวกันใน 5 จุดของชายแดนกาซา-อิสราเอล มีป้ายประกาศว่า "พวกเขามาที่นี่ไม่ได้มาเพื่อสู้รบ พวกเขามาที่นี่เพื่อจะได้กลับสู่ดินแดนของพวกเขา"

วันนัคบา หรือ "วันแห่งความหายนะ" สำหรับชาวปาเลสไตน์หมายถึงวันที่ชาวปาเลสไตน์แพ้สงครามและสูญเสียดินแดนให้กับอิสราเอลเมื่อช่วงปี 2491 และมีจำนวนมากต้องถูกขับหรืออพยพออกจากพื้นที่บ้านเกิด โดยพวกเขาตั้งชื่อการชุมนุมในครั้งนี้ว่าเป็น "การเดินขบวนแห่งการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่"

นอกจากนี้วันเริ่มต้นชุมนุมของชาวปาเลสไตน์ยังกำหนดให้ตรงกับวันครบรอบ 42 ปี "วันแห่งแผ่นดิน" (Land Day) ซึ่งเป็นวันที่ชาวปาเลสไตน์ทั่วโลกจะรำลึกถึงผู้เสียชีวิต 6 รายที่ถูกกองทัพอิสราเอลสังหารเพราะประท้วงการไล่ที่เพื่อตั้งถิ่นฐานของอิสราเอล

ถึงแม้ทางการอิสราเอลจะออกมาระบุว่าพวกเขาวางกำลังสไนเปอร์เพื่อโต้ตอบ "การก่อจลาจล" และยิงใส่ "ผู้ที่ยุยงปลุกปั่นหลักๆ" อีกทั้งประกาศว่าจะมีมาตรการถ้าหาก "ความรุนแรงยังดำเนินต่อไป" และอ้างว่าพวกเขาทำปเพื่อสกัดกั้น "องค์กรก่อการร้าย" แต่ก็มีข้อความในทวิตเตอร์ระบุว่าพวกเขายิงใส่ผู้ชุมนุมที่ปราศจากอาวุธ

ไม่ว่าจะมีการก่อจลาจลจริงจากผู้ชุมนุมหรือไม่ก็ตามกลุ่มสิทธิมนุษยชนก็ไม่พอใจที่อิสราเอลโต้ตอบด้วยความรุนแรงเกินกว่าเหตุในแบบที่ถูกห้ามจากกฎหมายนานาชาติ องค์กรสิทธิมนุษยชนในอิสราเอลที่ชื่อเบ็ตเซเล็ม วิจารณ์ว่ากองกำลังอิสราเอลยิงใส่ผู้ชุมนุมมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ขณะที่ซาราห์ เลียร์ วิตสัน ผู้อำนวยการฝ่ายตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าวว่าถึงแม้อิสราเอลจะกล่าวหาว่าผู้ชุมนุมบางคนใช้ความรุนแรง แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอิสราเอลจะใช้กำลังในระดับทำให้ถึงแก่ชีวิตซึ่งถูกห้ามจากหลักกฎหมายนานาชาติได้

อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสืบสวนเหตุการณ์นี้จากกรรมการอิสระ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการการเมืองของยูเอ็นยังแสดงความกังวลว่าสถานการณ์อาจจะเลวร้ายลงในวันถัดๆ ไป

ทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนเบ็ตเซเล็มแถลงอีกว่า การที่ผู้ประท้วงจะประท้วงกันในเวลาไหนและประท้วงกันอย่างไรที่กาซานั้นไม่ใช่เรื่องที่อิสราเอลจะตัดสินใจ อีกทั้งยังวิจารณ์ว่าอิสราเอลไม่ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดข้นในกาซาเลย สภาพของกาซาตอนนี้เปรียบเสมือนคุกขนาดใหญ่ที่ห้ามแม้กระทั่งไม่ให้ "ผู้ต้องขัง" ประท้วงต่อต้านและแสดงความเจ็บปวดจากการสูญเสียชีวิต

เรียบเรียงจาก

Day After Shooting Dead at Least 15, Israeli Forces Open Fire on Gaza Protesters Again, Common Dreams, 31-03-2018

As 'March of Great Return' Begins, Israeli Forces Gun Down Palestinian Protesters Along Gaza Border, Common Dreams, 30-03-2018

Palestinians hold day of mourning after 773 ‘shot with live ammunition’, The Guardian, 31-03-2018