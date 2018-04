ชัยชนะเลือกตั้งของพรรคซ้ายกลางคอสตาริกา-ชูประเด็นสังคมก้าวหน้า-ความเท่าเทียม

Published on Tue, 2018-04-03 21:09

ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของประเทศคอสตาริกา ประเทศแถบอเมริกากลางที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายซ้ายกลางคว้าชัยชนะเหนือผู้แทนพรรคอนุรักษ์นิยม โดยหนึ่งในประเด็นที่สองพรรคนี้แตกต่างกันชัดเจนคือเรื่องความหลากหลายทางเพศ ฝ่ายที่ชนะคือผู้สมัครซ้ายกลางที่สัญญาว่าจะเปิดทางให้กับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันและชูเรื่องเสรีภาพกับความเท่าเทียม

คาร์ลอส อัลวาราโด เคซาดา ผู้สมัครจากพรรคซ้ายกลาง ซิติเซน แอคชัน หรือพีเอซี ชนะการเลือกตั้งคอสตาริกาเมื่อ 1 เมษายน ที่ผ่านมา

หลังจากการเลือกตั้งในรอบที่สองเมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2561 เสร็จสิ้นลง มีการประกาศว่า คาร์ลอส อัลวาราโด เคซาดา ผู้สมัครจากพรรคซ้ายกลาง ซิติเซน แอคชัน หรือพีเอซี ได้รับชัยชนะในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดี ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 60.79 เทียบกับคู่แข่งคือ ฟาบริซิโอ อัลวาราโด มูยอนซ์ จากพรรคอนุรักษ์นิยมพีอาร์เอ็นได้รับคะแนนเสียงร้อยละ 39.21 ซึ่งถือว่าเคซาดาได้รับคะแนนเสียงเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มาก

เคซาดาเป็นคนที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมในรัฐบาลก่อนหน้านี้ รวมถึงเคยทำงานเป็นนักข่าวและนักเขียนนิยายมาก่อน เขาหาเสียงเลือกตั้งภายใต้คำขวัญที่ว่า "ผมเลือกอนาคต" หลังจากที่เขาเข้ารับตำแหน่งเคซาดาจะกลายเป็นประธานาธิบดีที่เยาว์วัยที่สุดของคอสตาริกาด้วยอายุ 38 ปี นอกจากนี้ผู้ร่วมหาเสียงของเขาคือ เอ็ปซี แคมป์เบลล์ จะเป็นชาวคอสตาริกาเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้รับตำแหน่งรองประธานาธิบดีด้วย

มีผู้ที่มาชุมนุมร่วมแสดงความยินดีโดยการส่งเสียงเชียร์และโบกธงคอสตาริกาจำนวนหลายพันคน เคซาดากล่าวต่อฝูงชนว่า เขามีพันธกิจในการตั้งรัฐบาลสำหรับทุกคน บนหลักของความเท่าเทียมและเสรีภาพ เพื่ออนาคตที่รุ่งเรือง

ส่วนมูยอนซ์จากพรรคพีอาร์เอ็นเคยเป็นนักข่าวโทรทัศน์และนักร้องเพลงเนื้อหาเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ ตัวเขาเองเป็นคริสต์นิกายอิแวนเกลิค ในการหาเสียงเลือกตั้งเขาเสนอแนวทางตรงกันข้ามกับเคซาดาการเรื่องคุณค่าแบบประเพณีนิยมโดยการกีดกันไม่ให้มีการแต่งงานระหว่างคนรักเพศเดียวกันรวมถึงการกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าถึงการทำแท้ง

บีบีซีระบุว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีหลายประเด็นที่ชาวคอสตาริกากังวลไม่ว่าจะเป็นความกลัวการขาดดุลงบประมาณ และอัตราการฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้นสูงสุดเมื่อปี 2560 แต่ประเด็นหลักๆ ที่ทำให้สองพรรคนี้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือกรณีจุดยืนเรื่องการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน จากที่ศาลสิทธิมนุษยชนแห่งทวีปอเมริกาตัดสินเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาว่าควรจะมีการยอมรับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน แต่มูยอนซ์ก็มีจุดยืนต่อต้านมาตรการนี้อย่างแข็งกร้าวและกล่าวต่อว่าแนวคิด "รัฐโลกวิสัย" และ "อุดมการณ์เรื่องเพศสภาพ" ในการโต้วาทีครั้งสุดท้ายระหว่างผู้สมัครทั้งสองพรรค เคซาดากล่าวหาว่ามูยอนซ์เป็นพวกเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกันอย่างไม่มีเหตุผล

เตเลซูร์รายงานว่าในการเลือกตั้งคอสตาริกาครั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิราวร้อยละ 62 จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด ขณะที่ Vox รายงานว่าการที่ประเด็นการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกันกลายเป็นจุดตัดสินการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น ส่วนหนึ่งเพราะสภาพสังคมคอสตาริกาที่มีกลุ่มอนุรักษ์นิยมทางศาสนาอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะชาวคริสต์นิกายอิแวนเกลิกที่ดูจะเสียงดังทางการเมือง คนกลุ่มนี้จะมีความตื่นตัวในการต่อต้านประเด็นของผู้มีความหลากหลายทางเพศ อย่างไรก็ตามผลการเลือกตั้งล่าสุดก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้คริสต์นิกายอิแวนเกลิกจะเสียงดังทางการเมืองขนาดไหนแต่ก็ยังเสียงดังไม่มากพอจะชนะตำแหน่งประธานาธิบดีได้

ในระบบการเลือกตั้งทั่วไปของคอสตาริกามีการเลือกทั้งสภานิติบัญญัติและประธานาธิบดีไปพร้อมๆ กัน โดยแบ่งการเลือกตั้งเป็น 2 รอบ ผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานาธิบดีจะต้องได้รับคะแนนโหวตอย่างน้อยร้อยละ 40 ขึ้นไปถึงจะชนะในรอบแรก ถ้าหากไม่มีใครได้คะแนนถึงร้อยละ 40 ผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกจะได้มาแข่งกันในรอบที่ 2 โดยในการเลือกตั้งรอบแรกครั้งล่าสุดนี้ไม่มีใครได้คะแนนเกณฑ์ที่กำหนด ทำให้เคซาดาและมูยอนซ์ที่ได้คะแนนร้อยละ 24 และร้อยละ 21 ตามลำดับต้องมาเผชิญหน้ากันในรอบที่ 2

เรียบเรียงจาก

Alvarado v Alvarado: Costa Rica's election explained, BBC, 01-04-2018

Costa Rica: Carlos Alvarado wins presidency in vote fought on gay rights, The Guardian, 02-04-2018

Is Costa Rica’s presidential election a victory for liberalism?, Vox, 02-04-2018

Carlos Alvarado is Elected President of Costa Rica, Telesur, 01-04-2018

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก