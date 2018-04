ฟิลิปปินส์ประกาศจะตรวจสอบกรณี 'แกร็บ' ซื้อกิจการ 'อูเบอร์' ในเอเชียอาคเนย์

Published on Wed, 2018-04-04 16:53

หลังจากที่มาเลเซียและสิงคโปร์ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบเรื่องที่แกร็บซื้อกิจการอูเบอร์ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจหรือไม่ ทางการฟิลิปปินส์ก็ประกาศว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้เช่นกัน กลายเป็นประเทศที่สามแล้วในเอเชียอาคเนย์ที่ประกาศตรวจสอบกรณีแกร็บ-อูเบอร์

4 เม.ย. 2561 คณะกรรมการการแข่งขันทางธุรกิจของฟิลิปปินส์ (PCC) แถลงว่าการควบรวมกิจการของแกร็บ-อูเบอร์อาจจะส่งผลกระทบต่อบริการขนส่งสาธารณะทำให้ PCC ต้องการตรวจสอบในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด

ทางการฟิลิปปินส์ประกาศเมื่อช่วงวันที่ 2 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า การควบคุมกิจการของแกร็บอาจจะทำให้เกิดการ "ผูกขาดแบบเสมือน" (virtual monopoly) ได้ ทำให้มีการตรวจสอบว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้ทำให้การแข่งขันลดลงหรือไม่ ถ้าหากตรวจพบว่ามีการลดระดับการแข่งขันลงอาจจะมีการให้ทั้งสองบริษัทเสนอแนวทางแก้ไขไม่เช่นนั้นทางรัฐบาลจะสั่งสกัดกั้นข้อตกลงธุรกิจนี้

โจฮันเนส เบอร์นาเบคณะกรรมาธิการของ PCC เปิดเผยว่าในฟิลิปปินส์มีบริการเรียกรถร่วมโดยสารแล้วอย่างน้อย 3 แอพพลิเคชัน และมีการจำกัดรถให้บริการสำหรับทุกบริษัทไว้ที่ 65,000 คัน โดยจะมีการพิจารณาตรวจสอบทุก 3 เดือน

เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่เริ่มโต้ตอบกรณีที่แกร็บซื้อกิจการของอูเบอร์แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแถลงว่าพวกเขาสงสัยว่าจะมีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางธุรกิจ ตามมาด้วยการประกาศของมาเลเซียในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะเดียวกันแชนแนลนิวเอเชียก็วิเคราะห์ว่าแกร็บกำลังเจอศึกหนักในภูมิภาคนี้อีกทางหนึ่งคือคู่แข่งกิจการเรียกรถรับส่งสัญชาติอินโดนีเซียอย่าง Go-Jek

อย่างไรก็ตามทางการอินโดนีเซียยังไม่ได้สรุปท่าทีชัดเจนต่อกรณีนี้ พวกเขาบอกว่ายังไม่สามารถตัดสินใจได้แน่ชัดว่าจะสืบสวนข้อตกลงนี้หรือไม่เพราะยังเหลือเวลาอีก 30 วัน กว่าที่การเจรจานี้จะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้าย

ในขณะที่บริษัทแกร็บซึ่งมีฐานในสิงคโปร์และมาเลเซียกำลังจะควบรวมกิจการอูเบอร์ในภูมิภาค บริษัทสัญชาติสิงคโปร์ Ryde ก็ประกาศจะให้บริการร่วมโดยสารแบบเดียวกันในชื่อ RydeX ในเวลาไม่นานหลังจากนั้น

ในมุมมองทางธุรกิจ การที่อูเบอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ในสหรัฐฯ ขายกิจการในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แกร็บถือเป็นการล่าถอยครั้งที่สองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยขายกิจการให้กับจีน โดยมีการประเมินว่าอูเบอร์จะหันไปเน้นจับตลาดอื่นๆ อย่างอินเดียแทน ขณะที่ Go-jek กำลังจะขยายฐานออกไปนอกประเทศอินโดนีเซีย อย่างสิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม

สำหรับมุมมองประเด็นแรงงานการตกลงทางธุรกิจของบริษัทเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนที่ทำงานรับจ้างขับรถ คนกลุ่มนี้เปิดเผยว่าพวกเขากำลังพิจารณาว่าบริษัทแกร็บหรืออูเบอร์จะให้ผลประโยชน์กับพวกเขามากกว่ากัน โดยคนขับรถอายุ 40 ปี ชื่อ เชส พาง กล่าวว่าเขาขับรถเพื่อหาเลี้ยงชีพ เรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความจงรักภักดีต่อบริษัท พางยังเป็นผู้ที่จัดตั้งรวมกลุ่มคนจับรถ 300 คนในโลกออนไลน์ด้วย

เรียบเรียงจาก

Philippines, Malaysia put Uber-Grab deal under anti-competition scrutiny, Channel News Asia, 02-04-2018

Drivers waiting to see what new ride-hailing firms will offer, The Strait Times, 03-04-2018