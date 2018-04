นักกิจกรรม 'นอนไบนารี' อเมริกันเชื้อสายซีเรีย กลายเป็นพรีเซนเตอร์เครื่องสำอางสนับสนุน LGBTQ

Published on Sat, 2018-04-07 11:30

ในยุคสมัยที่มีการพูดถึงความหลากหลายทางเพศกว้างขวางขึ้นนอกเหนือจากหญิงและชาย 'จาคอบ โทเบีย' นักกิจกรรม 'นอนไบนารี' ที่มีชื่อเสียงกลายเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมความงามที่ชูความงามหลายรูปแบบ และส่งเสริมผู้มีความหลากหลายทางเพศ

7 เม.ย. 2561 จาคอบ โทเบีย เป็นนักกิจกรรมผู้มีเพศสภาพนอนไบนารี (non-binary) หรือ "ผู้ไม่อยู่ในระบบสองเพศหญิงชาย"* เขาเป็นชาวอเมริกันผู้มีเชื้อสายซีเรียจากการที่ปู่ย่าของเขาเป็นชาวซีเรียอพยพ เขาเคยดำเนินกิจกรรมระดมทุนช่วยเหลือกลุ่มวัยรุ่นผู้มีความหลากหลายทางเพศซึ่งกลายเป็นคนไร้บ้านเพราะพายุเฮอร์ริเคนทำลายศูนย์พักพิงของพวกเขามาก่อน

ขณะที่นอนไบนารี อาจจะมีบทบาทในการเป็นผู้ทำงานเบื้องหลังอุตสาหกรรมความงามทั้งหลายมาเป็นเวลานาน แต่ตัวพวกเขาเองกลับแทบจะไม่ได้รับการเป็นตัวแทนนำเสนอความงามหรือการสร้างคุณค่าความหมายของความงามในแบบของตัวเองเลย นี่คือสิ่งที่โทเบียกล่าวถึงเมื่อเขาได้รับบทบาทให้เป็นตัวแทนโฆษณาเครื่องสำอางที่ชื่อ Fluide ในคอลเลคชั่นที่ชื่ออันคัฟฟ์

โทเบียระบุว่าหลายปีมาแล้วที่อุตสาหกรรมความงามมองข้ามผู้มีเพศนอนไบนารี ทำให้การที่เขาได้รับบทบาทในครั้งนี้ถือเป็นหลักไมล์สำคัญในชีวิตและในหน้าที่การงานของเขา นอกจากนี้ยังเป็นหมุดหมายสำคัญสำหรับชาวนอนไบนารีคนอื่นๆ ด้วย เพราะถึงแม้โลกจะยอมรับแฟชั่นที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานทางเพศได้เร็วมาก แต่ก็ยังละทิ้งคนที่แสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคม (gender nonconforming people) อยู่ดี

"หลายรุ่นมาแล้ว ที่ผู้แสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมเป็นคนแผ้วถางแนวทางในโลกแฟชั่นและโลกความงาม แต่การมีส่วนร่วมของพวกเรามักจะถูกมองข้าม ถูกลบเลือน หรือถูกนำไปประดับไว้บนเรือนร่างอื่นแทนเรือนร่างของพวกเราเอง" โทเบียกล่าว

โทเบียบอกอีกว่ารูปลักษณ์ของผู้แสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคมมักจะถูกเอาไปสวมและ "แห่แหน" ในร่างกายของชายหญิงโดยเพศกำเนิด (cisgender**) ร่างกายที่มีพลังไม่เหมือนกัน ร่างกายที่ไม่ได้ประสบกับการถูกตีตราจากสังคม ไม่เคยผ่านการถูกโดดเดี่ยว หรือถูกกีดกันให้เป็นชายขอบ แบบที่ชุมชนของกลุ่มนอนไบนารีเคยประสบมา

สาเหตุหนึ่งที่โทเบียตัดสินใจร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับ Fluide เพราะว่าบริษัทเครื่องสำอางแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจและจุดประสงค์ต้องการส่งเสริมชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นคนข้ามเพศ นอนไบนารี และผู้ที่แสดงออกทางเพศที่ไม่ตรงกับบรรทัดฐานของสังคม

Fluide เป็นบริษัทเครื่องสำอางที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น "เมคอัพที่ผลิตโดยปลอดการฆ่าหรือทารุณสัตว์" เป็นเครื่องสำอางที่ใช้ได้ไม่ว่าจะกับการแสดงออกทางเพศสภาพหรือตัวตนทางเพศแบบใด รวมถึงคำนึงถึงความหลากหลายของสีผิวผู้ใช้ กิจการของ Fluide ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อว่าการแต่งหน้าคือวิธีการที่คนๆ หนึ่งจะเปลี่ยนผ่านตัวเองและเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของตัวเองได้

โทเบียระบุเกี่ยวกับการรับงานว่าสุดว่าเขาต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งเสริมความงามแบบไม่จำกัดเพศ รวมถึงไม่จำกัดลักษณะร่างกาย ไม่จำกัดว่าคุณจะมีสีผิวแบบใด ทรงผมแบบไหน ไม่จำกัดว่าจะมีรูปร่างอ้วนหรือผอม

Fluide ยังโฆษณาตัวเองว่าเป็นสตาร์ทอัพที่ส่งเสริมกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงชาวเควียร์หรือผู้ไม่จำกัดกรอบตัวเองทางเพศ โดยมีการตั้งชื่อของยาทาเล็บกับลิปสติกตามชื่อของพื้นที่ชาวเควียร์จากทั่วโลก ที่พวกเขาตั้งชื่อด้วยสถานที่เหล่านี้เพราะต้องการ "เน้นย้ำความสำคัญของ 'พื้นที่ปลอดภัย' ของกลุ่มชุมชนชาว LGBTQ"

นอกจากนี้ยัง Fluide ยังระบุว่าผลกำไรร้อยละ 5 จะนำสมทบทุนกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือทางสุขภาวะและสิทธิตามกฎหมายในหมู่ชาว LGBTQ โดยในตอนนี้มีสององค์กรที่เป็นผู้ได้รับการสมทบทุนคือ ศูนย์สุขภาวะ LGBTQ คัลเลน ลอร์ด และซิลเวียริเวราลอว์โปรเจกต์ที่เป็นองค์กรสนับสนุนให้ผู้คนสามารถใช้ชีวิตเป็นเพศที่พวกเขาอยากจะเป็นได้

