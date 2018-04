พรรคอนาคตใหม่ ยื่น คสช.ขออนุญาตจัดประชุมพรรค ยกเลิกคำสั่งที่เป็นอุปสรรคต่อพรรคการเมือง

Published on Mon, 2018-04-09 19:47

พรรคอนาคตใหม่ขออนุญาต คสช. จัดประชุมใหญ่เพ ื่อจัดตั้งพรรค ร้องยกเลิกคำสั ่งที่เป็นอุปสรรค ต่อพรรคการเ มืองทั้งเก่า-ใหม่ และเปิดให้ ปชช.ได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอ ย่างเต็มที่ ยุติการดำเนินคดีกับผู้รณรง ค์ขอให้มีการเลือกตั้ง

9 เม.ย.2561 สำนักข่าวไทย รายงานว่า วันนี้ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และ ปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้ขอจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เข้ายื่นหนังสือขออนุญาต คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อจัดประชุมเพื่อยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมืองผ่าน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และทวงถามความคืบหน้าในการตอบรับการยื่นจดจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เนื่องจากใกล้ครบเวลา 30 วัน ในวันที่ 15 เม.ย. แล้ว แต่ทางพรรคยังไม่ได้รับหนังสือรับแจ้งการเตรียมการจัดตั้งพรรคการเมือง ( แบบพ.ก. 7/2) จาก กกต. เกรงว่าจะติดช่วงวันหยุดสงกรานต์จะทำให้ทุกอย่างล่าช้าออกไป เพราะทราบว่า คสช.ได้อนุญาตให้ 13 พรรคการเมืองที่ขอจัดตั้งใหม่ ดำเนินการจัดประชุมได้

เฟสบุ๊คแฟนเพจ 'The Future We Want' เผยแพร่แถลงการณ์คณะผู้ขอเตรียมการจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่ เรื่อง เรียกร้องให้ คสช. อนุญาตให้มีการจัดประชุมเพื่อยื่นคําขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง และยกเลิกประกาศหรือคําสั่งใดๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการดําเนินกิจกรรมทางการเมือง ด้วย โดยมี ข้อเรียกร้อง ต่อ คสช. 3 ประการ ประกอบด้วย 1. อนุญาตให้มีการประชุมใหญ่เพ ื่อจัดตั้งพรรคอนาคตใหม่โดย เร็ว ตามที่พรรคยื่นขอไป คือวันที่ 27 พ.ค.นี้ 2. เรียกร้องให้คสช.ยกเลิกคำสั ่งหรือประกาศที่เป็นอุปสรรค ต่อการดำเนินการของพรรคการเ มืองทั้งเก่าและใหม่ และ 3. เปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอ ย่างเต็มที่ ยุติการดำเนินคดีกับผู้รณรง ค์ขอให้มีการเลือกตั้งเพื่อ ให้การเลือกตั้งที่จะมาถึงเ ป็นไปตามหลักประชาธิปไตยสาก ล