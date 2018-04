ตร.ส่งตัว 6 คนอยากเลือกตั้ง มช.ให้อัยการ - ออกหมายเรียกเพิ่ม 5 คนอยากเลือกตั้งพัทยา

Published on Tue, 2018-04-10 02:31

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงาน ตำรวจส่งตัว 6 คนอยากเลือกตั้ง หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้อัยการ นัดรายงานตัวด่วนอีกครั้ง 11 เม.ย. ขณะที่คดีคนอยากเลือกตั้งพัทยา ตร.ออกหมายเรียกเพิ่ม 5 คน

10 เม.ย.2561 ความคืบหน้าการดำเนินคดีกับกลุ่มคนเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เคยระบุว่าจะมีในเดือน พ.ย.ปีนี้นั้น

ส่งตัว 6 คนอยากเลือกตั้ง หน้า มช. ให้อัยการ นัดรายงานตัวด่วนอีกครั้ง 11 เม.ย.

วานนี้ (9 เม.ย.61) ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงาน วันดังกล่าว เมื่อเวลา 9.00 น. ที่สภ.ภูพิงคราชนิเวศ 6 ผู้ต้องหากรณีร่วมกิจกรรมการชุมนุม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง” ใน “เทศกาลแห่งความหมดรัก” เมื่อวันที่ 14 ก.พ.61 ที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับทราบข้อกล่าวหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 เรื่อง ห้ามมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งข้อกล่าวหาที่สองนี้ ยกเว้น อ๊อด แอ่งมูล ที่ไม่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 61 ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานตามการนัดหมาย

จากนั้นเวลา 10.00 น. ที่สำนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ พนักงานสอบสวนได้ทำการส่งตัวผู้ต้องหาคนอยากเลือกตั้งทั้ง 6 คนพร้อมสำนวนการสอบสวน ให้แก่พนักงานอัยการคดีศาลแขวงเชียงใหม่ ด้านผู้ต้องหาเมื่อได้รายงานตัวต่ออัยการแขวงแล้วได้ยื่นร้องขอความเป็นธรรม ขอให้สอบพยานบุคคลเพิ่มเติม คือ รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้ามาให้ความเห็นเรื่องเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม เพื่อให้อัยการคดีศาลแขวงได้พิจารณามีคำสั่งอนุญาตต่อไป

เมื่อเสร็จสิ้นการส่งตัวผู้ต้องหาแล้ว อัยการคดีศาลแขวงได้นัดหมายผู้ต้องหาทั้ง 6 คนให้มารายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 11 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. ก่อนที่จะติดช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อฟังคำสั่งของอัยการคดีศาลแขวงต่อไป ทั้งนี้ระหว่างการรายงานตัว ยังมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบเข้ามาถ่ายรูปและสังเกตการณ์โดยตลอดด้วย

สำหรับผู้ต้องหาในคดีนี้ได้แก่ ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ นักศึกษาภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ 1, จตุพล คำมี นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ 2, สิทธิชัย คำมี นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ต้องหาที่ 3, ยามารุดดิน ทรงศิริ นักศึกษาสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ผู้ต้องหาที่ 4, อ๊อด แอ่งมูล ชาว จ.กำแพงเพชร ผู้ต้องหาที่ 5, และ จิตต์ศจีฐ์ นามวงค์ ช่างเสริมสวยจาก จ.เชียงราย ผู้ต้องหาที่ 6

ออกหมายเรียกเพิ่ม 5 ราย คดีคนอยากเลือกตั้งพัทยา

วันเดียวกัน ศูนย์ทนายความฯ รายงานอีกว่า สิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์, วันเฉลิม กุนเสน และจิดาภา ธนหัตถชัย อนุรักษ์ เจนตวนิชย์ วีรชัย (สงวนนามสกุล) ดารณี ชาญเชิงศิลปะกุล และ อารีย์ (สงวนนามสกุล) 7 ผู้ต้องหา คนอยากเลือกตั้งพัทยาเดินทางเข้าพบ พนักงานอัยการตามหมายนัดเพื่อฟังคำสั่งในคดีฝ่าคำสั่งหัวหน้า คสช. 3/2558 ข้อ 12 เรื่องห้ามมั่วสุมชุมนุมทางการเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จากการจัดกิจกรรม START UP PEOPLE ON TOUR: ปลุกพลังคนอยากเลือกตั้งครั้งที่ 2 ที่ชายหาดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยาบีช เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี ของกลุ่ม START UP PEOPLE เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว หยุดเลื่อนการเลือกตั้งและการสืบทอดอำนาจของ คสช. ทั้งนี้อัยการได้เลื่อนนัดฟังคำสั่งออกไปเป็นวันที่ 10 พ.ค. 61

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีก 5 ราย ในคดีเดียวกันนี้ และนัดให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาวันที่ 17 เม.ย. 61 เวลาประมาณ 10.30 น.

จากกิจกรรมดังกล่าว มีผู้ต้องหาถูกออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว 12 ราย และยังไม่แน่ว่าพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกเพิ่มอีกหรือไม่ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในที่ต่างๆ ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด มีการดำเนินคดีแล้ว 7 คดี