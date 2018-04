มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก รับความผิดพลาด - สัญญาจะปรับปรุงเฟสบุ๊ค ในการไต่สวนของสภาคองเกรส

Published on Thu, 2018-04-12 14:05

สื่อต่างประเทศหลายแห่งตั้งข้ อสังเกตว่าในการไต่สวนเฟสบุ๊ คในสภาคองเกรส เป็นสิ่งที่ทำให้เฟสบุ๊คกลั บมามีภาพลักษณ์ดีขึ้น ทั้งวิธีตอบคำถามของ มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก เอง และคำถามที่สะท้อนการขาดความรู้ ในเรื่องโซเชียลมีเดียจากฝ่าย ส.ว. เอง จากที่ก่อนหน้านี้เฟสบุ๊คถูกรุ มเร้าเรื่องข้อกล่าวหาเกี่ยวกั บการปล่อยให้รัสเซี ยแทรกแซงการเลือกตั้งและกรณี ขายข้อมูลให้เคมบริดจ์อนาไลติกา

11 เม.ย.2561 จากกรณีเรื่องเฟสบุ๊คขายข้อมู ลส่วนตัวของผู้ใช้ให้บริษั ทเคมบริดจ์อนาไลติกา รวมถึงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่ามี คนในรัสเซียใช้เฟสบุ๊กเป็นเครื่ องมือ ทำให้ มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก ถูกเรียกตัวตอบข้อซักถามที่ สภาคองเกรสในช่วงวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมา ตามเวลาสหรัฐฯ โดยซักเคอร์เบิร์กแถลงเมื่อก่ อนหน้าการเข้าตอบข้อซักถามว่า เขาจะพูดปกป้องเฟสบุ๊คในฐานะ "พลังด้านบวกของโลก"

ในขณะที่การตอบข้อซั กถามจากสภาคองเกรสเมื่อวันที่ 10 เม.ย. ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐฯ เป็นไปโดยที่วุฒิสมาชิ กถามคำถามในทำนองการตรวจสอบและเ ปรยถึงการกำกับดูแลเฟสบุ๊คอย่ างไรก็ตามสื่อ Tech Crunch วิเคราะห์ว่าการตอบข้อซั กถามในครั้งนี้เป็นความสำเร็ จของเฟสบุ๊คที่ซักเคอร์เบิร์ กสามารถเลี่ยงบาลีกับคำถามเชิ งการกำกับดูแลและตอบข้อซั กถามแบบเรียบๆ จนวุฒิสมาชิกยอมให้เขาได้

สื่อ Tech Crunch ระบุ อีกว่าการไต่สวนซักเคอร์เบิ ร์กจากฝ่ายวุฒิสมาชิ กและคณะกรรมการหอการค้าสหรัฐฯ กลับสะท้อนความตื้นเขิ นและการขาดความรู้ความเข้ าใจเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียของนั กการเมืองเหล่านี้เสียเอง นอกจากนี้ซักเคอร์เบิร์กยังพู ดถึงประเด็นข้อกล่าวหาของเฟสบุ๊ คตามถ้อยแถลงที่เขาเตรียมไว้

ในถ้อยแถลงก่อนการเข้าตอบข้อซั กถามขของ ซักเคอร์เบิร์ก ระบุว่า เฟสบุ๊คเป็นบริษัทที่มีอุดมคติ และมองโลกในแง่ดี แต่ก็ยอมรับว่าพวกเขายังทำไม่ มากในการจะป้องกันไม่ให้เครื่ องมือของพวกเขาถูกนำไปใช้สร้ างความเสียหาย พวกเขายอมรับว่าเป็นความผิ ดพลาดและระบุว่าตนเองต้องรับผิ ดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น

นอกจากนี้ในถ้อยแถลงก่ อนการตอบข้อซักถามยังให้สัญญาว่ าจะปกป้องคุ้มครองสิทธิความเป็ นส่วนตัวของผู้ใช้ให้ดีขึ้น แต่ก็ยังพยายามย้ำถึงข้อดี ของเฟสบุ๊คที่ใช้สร้างสรรค์หรื อเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบต่ างๆ เช่น การเคลื่อนไหว #MeToo กับ March for Our Lives ที่มีการจัดตั้งส่วนหนึ่ งจากเฟสบุ๊ก การระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบภั ยจากเฮอร์ริเคนฮาร์วี รวมถึงการเกิดธุรกิจขนาดย่ อมจำนวนมากที่ "มีการเติบโตและการสร้างงาน"

Tech Crunch ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการตอบข้ อซักถามของ ซัคเคอร์เบิร์ก อีกว่าเขาพูดชวนให้รู้สึ กว่าเฟสบุ๊คกำลังชำระความผิ ดบาปของตัวเองและแสดงออกว่าจะรั บผิดชอบพัฒนาระบบสิทธิความเป็ นส่วนตัวให้ดีขึ้น ในเชิงการเงินแล้วการตอบข้อซั กถามในครั้งนี้ส่งผลให้ราคาหุ้ นของเฟสบุ๊คสูงขึ้นร้อยละ 4.5

ผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊คตอบข้อซั กถามต่างๆ โดยอาศัยข้อเท็จจริง เช่นในกรณีข้อกล่าวหาเรื่ องการแทรกแซงจากรัสเซียทางเฟสบุ๊ คระบุว่าพวกเขาลบบัญชีผู้ใช้ ของหน่วยปฏิบัติการข่าวกรอง GRU ของรัสเซียออกไปตั้งแต่ช่วงเดื อน มิ.ย. 2559 แล้ว อีกทั้งก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ ที่แล้วเฟสบุ๊คเคยประกาศถึ งการแก้ไขปัญหานี้ว่าเขามี แผนการจะให้คนที่ทำโฆษณาเชิ งการเมืองหรือเฟสบุ๊คเพจดังๆ ต้องระบุตัวตนและสถานที่ รวมถึงจะให้มีความเข้มงวดมากขึ้ นด้วย นอกจากนี้ยังสัญญาว่าจะเพิ่มที มกำกับดูแลจาก 10,000 คน เป็น 20,000 คน

ขณะที่ Vox รายงานว่าคำถามที่คองเกรสสะท้ อนว่าการจะกำกับดูแลเฟสบุ๊คนั้ นเป็นเรื่องซับซ้อนสำหรั บคองเกรส เพราะคำถามของสภาคองเกรสก็ดูไม่ มีทิศทางชัดเจน หรือดูไม่มีความรู้ความเข้ าในเรื่องโซเชียลมีเดียเสียเอง เช่น ส.ว.พรรครีพับลิกัน ออร์รืน แฮตช์ ถามซัคเกอร์เบิร์กว่า "คุณยังคงโมเดลธุรกิจของคุณไว้ ได้อย่างไรโดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้ องจ่ายเงิน"

ซักเคอร์เบิร์กตอบสั้นๆ ว่า "เรียนท่าน ส.ว. เราขายโฆษณา"

อย่างไรก็ตามมีบางกรณีที่ทาง ส.ว. ถามซักเคอร์เบิร์กแบบเจาะจงถึ งเรื่องสิทธิความเป็นส่วนตั วจนทำให้ซักเคอร์เบิร์กเสียสู ญไปชั่วคราว เช่น ส.ว. ดิก เดอร์บิน จากพรรคเดโมแครตที่ถามว่า "คุณจะรู้สึกสะดวกใจไหมถ้ าหากให้บอกชื่อของโรงแรมที่คุ ณพักอยู่เมื่อคืนนี้" ซักเตอร์เบิร์กหยุ ดตอบคำถามไปนานและกล่าวออกมาสั้ นๆ ว่า "ไม่" ทำให้เกิดเสียงหัวเราะภายในห้ องไต่สวน

เรียบเรียงจาก

Zuckerberg's testimony: CEO will defend Facebook as 'positive force', The Guardian, 09-04-2018

Mark Zuckerberg vows to fight election meddling in marathon Senate grilling, The Guardian, 11-04-2018

Lawmakers seem confused about what Facebook does — and how to fix it, Vox, 10-04-2018

Zuckerberg’s boring testimony is a big win for Facebook, Tech Crunch, 10-04-2018