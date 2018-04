กฎหมายแปลกในสหรัฐฯ วัยรุ่นคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมเพื่อน แม้เพื่อนเขาจะถูกตำรวจยิง

Published on Thu, 2018-04-12 23:22

ในรัฐแอละแบมา มีกฎหมายแปลกๆ ที่ทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งถูกตัดสิ นความผิดโทษฐานฆาตกรรมถึงแม้ว่ าเขาจะไม่ได้สังหารใครด้วยมือตั วเองเลย นั่นคือกรณีของวัยรุ่นที่ออกก่ อเหตุชิงทรัพย์กับเพื่อนของเขา พอเพื่อนของเขาถูกเจ้าหน้าที่ ตำรวจยิงเสียชีวิต ตัวเขาเองกลับต้องมารับโทษข้ อหาฆาตกรรมเพื่อนเขาแทน

12 เม.ย. 2561 กรณีที่เกิดขึ้นในแอละแบมาล่าสุ ดคือคดีของ ลาคีธ สมิทธ์ อายุ 15 ปี เขากับเพื่อนอีก 4 คนออกก่อเหตุชิงทรัพย์จนกระทั่ งมีคนในเมืองมิลล์บรูค รัฐแอละแบมา แจ้งความกับตำรวจ ตำรวจเข้าไปในที่เกิดเหตุและเป็ นผู้ยิง อะดอนเต วอชิงตัน อายุ 16 ปี หนึ่งในเพื่อนที่ร่วมก่อเหตุเสี ยชีวิต

ถึงแม้ว่าหลักฐานจากกล้องวิดี โอที่ติดตัวตำรวจอยู่จะบ่งชี้ว่ าตำรวจเป็นผู้ยิงวอชิงตันจนเสี ยชีวิตอย่างชัดเจน แต่ศาลก็ตัดสินว่าการยิงนั้ นทำไปโดยชอบธรรม ขณะที่สมิทธ์กลับกลายเป็นผู้ที่ ถูกตัดสินว่ามีความผิ ดฐานฆาตกรรมแทน และมีการตัดสินเขาให้ต้องจำคุก 65 ปี โดยอ้างกฎหมายความรับผิ ดในฐานะสมรู้ร่วมคิ ดตามแบบของแอละแบมา ราวกับว่าสมิทธ์ได้ก่อเหตุยิ งเพื่อนเขาด้วยตนเอง

บีบีซีระบุว่ากฎหมายแบบนี้ ในแอละแบมาไม่ได้มีอยู่ เฉพาะในรัฐนี้เท่านั้นแต่มีอยู่ แทบจะทุกรัฐในสหรัฐฯ เว้นอยู่ 7 รัฐที่ไม่มีกฎหมายแบบนี้ กฎหมายเช่นนี้มีชื่อภาษาคนทั่ วไปว่ากฎหมายฆาตกรรมที่เกี่ยวกั บคดีอาญา (felony-murder) ที่มีการตีความคำว่า "การฆาตกรรม" ในตัวบทข้ามไปถึงการสังหารที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้จงใจในช่วงที่ มีการก่อคดีอาญา มีการกวาดรวมเอาผู้สมรู้ร่วมคิ ดไปด้วยทั้งๆ ที่คนเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ก่ อเหตุโดยตรงเพียงแค่อยู่ในกลุ่ มที่ก่อคดีอาญาเดียวกันก็ถู กเหมารวมไปด้วยได้

ถึงแม้ว่ากฎหมายพิลึกนี้จะมี รากฐานมาจากกฎหมายอังกฤษ แต่ก็เป็นกฎหมายมีอยู่น้ อยมากภายนอกสหรัฐฯ รากฐานที่ว่าหมายถึงกฎหมาย "ร่วมก่อเหตุ" แต่ก็ระบุถึงอาชญากรรมที่ มาจากแก็งค์อาชญากรเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งในปี 2559 ศาลสูงสุดของอังกฤษก็ปรับการพิ จารณากฎหมายให้แคบลงโดยระบุว่ าผู้ที่จะถูกตัดสินว่ามีความผิ ดต้องมี "การไตร่ตรองไว้ก่อน" และมี "เจตนา" ที่จะก่อเหตุด้วย

กฎหมายนี้ยังมีความน่าประหลาดอี กอย่างหนึ่งคือไม่ต้องเกิ ดการฆาตกรรมใดๆ แต่แค่มีคนตายด้วยสาเหตุอื่น เช่น หัวใจวายตายขณะก่อเหตุก็ อาจจะทำให้มีคนถูกลงโทษข้ อหาฆาตกรรม

ไมเคิล เฮย์แมน ศาสตราจารย์กิตติคุณจากวิทยาลั ยกฎหมายจอห์น มาร์แชลล์ ในชิคาโกกล่าวว่ ากฎหมายฆาตกรรมที่เกี่ยวกับคดี อาญาเป็นเสมือน "เรื่องกุขึ้นแบบอเมริกัน" ในแง่ที่ว่าคนที่ถูกลงโทษไม่ได้ กระทำอะไรให้คนๆ หนึ่งเสียชีวิตเลยก็ได้

ขณะที่กรณีนี้เกิดขึ้ นจำนวนมากในสหรัฐฯ กับกรณีของสมิทธ์นั้นมีความต่ างออกไปเล็กน้อยตรงที่เขาต่อสู้ คดีแทนที่จะรับสารภาพ สก็อต เลอมิวซ์ อาจารย์จากภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน มองว่าปกติแล้วคดีนี้มักจะมี บทลงโทษจำคุกยาวนานกดดันให้ผู้ ต้องหารับสารภาพเพราะอาจจะได้ ลดโทษและการต่อสู้คดีมีความเสี่ ยงมากเกินไป

ขณะที่แรนดี ฮุสตัน อัยการผู้ฟ้องสมิทธ์จะบอกว่ าการำเนินคดีสมิทธ์เป็นไปอย่ างเหมาะสมโดยอ้างว่าเป็นการ "นำปืนไปร่วมก่อเหตุ อาชญากรรมแล้วก็มีคนตาย" ทนายความของสมิทธ์ เจนนิเฟอร์ ฮอลตัน ก็บอกว่าคดีแบบนี้เป็นเรื่องน่ าเศร้าเพราะคนที่สังหารเพื่ อนของเขาคือเจ้าหน้าที่ทางการ แม้แต่อังเดร วอชิงตัน พ่อของผู้เสียชีวิตเองก็มองว่ าสิ่งที่เจ้าหน้าที่กระทำถือเป็ นความผิดอย่างแน่นอนและเขารู้สึ กว่าสมิทธ์ไม่สมควรจะได้รั บโทษนี้เลย

