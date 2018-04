ทักษิณโพสต์อวยพร หวังสงกรานต์ปีหน้าจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเสียที

Published on Fri, 2018-04-13 13:22

'ทักษิณ-อภิสิทธิ์' โพสต์อวยพรวันสงกรานต์ อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย หวัง "สงกรานต์ปีหน้าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียที" ขณะที่ ธนาธรเริ่มกิจจกรรมออนทัวร์ ลงพื้นที่รับฟังความเห็นชาวอีสาน

13 เม.ย.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทยโพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม 'thaksinlive' อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ ระบุด้วยว่า "สงกรานต์ปีหน้าเราจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเสียที"

ขณะที่ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ภาพพร้อมข้อความผ่านอินสตาแกรม 'abhisit_vejjajiva' อวยพรเนื่องในวันสงกรานต์ด้วยเช่นกัน

ด้านเฟสบุ๊คแฟนเพจ 'The Future We Want' โพสต์ภาพพร้อมรายงานว่า ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ แกนนำพรรคอนาคตใหม่ ลงพื้นที่ภายใต้ชื่อกิจกรรม 'ธนาธรออนทัวร์' ประเดิมจังหวัดแรกในอีสานที่หนองบัวลำภู ดูตลาดประชารัฐลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ โดยมีคนในพื้นที่อาสาพาเดินชมตลาดแนะนำของดีของขึ้นชื่อในท้องถิ่น งานนี้ชอปกันสนุก ทั้งน้ำผึ้งและรังผึ้ง ผลมัลเบอร์รี่ ข้าวโพด ไอศครีมกะทิ เมล็ดกระบก ไปจนถึงผ้าฝ้ายมัดหมี่หมักน้ำซาวข้าวที่จะมีความหอมติดเนื้อผ้าด้วย

เพจดังกล่าวรายงานด้วยว่า การลงพื้นที่ครั้งแรกก็เจอคำถามหิน ว่าอนาคตใหม่มีแนวทางในการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนาท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร ธนาธร ยืนยันว่าแนวทางหลักที่จะพัฒนาได้ทุกพื้นที่ ไม่ใช่แค่อีสาน ก็คือจะต้องส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีอำนาจในการกำหนดอนาคตตัวเอง เพราะเจ้าของพื้นที่เท่านั้นที่จะรู้ปัญหา และมองหาแนวทางพัฒนาที่ตอบโจทย์คนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง

"ธนาธรออนทัวร์ ยังจะไปพบพี่น้องอีสานอีกหลายจังหวัด รับฟังปัญหา และมองหาแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยจากคนในพื้นที่ อยากให้ธนาธรไปไหน หรือพบใคร แนะนำได้เลย" เพจ 'The Future We Want' รายงาน