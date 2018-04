สปสช. เผย รัฐบาลหนุน 'กองทุน LTC” ของขวัญวันผู้สูงอายุ รุกดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ

Published on Fri, 2018-04-13 13:48

สปสช. เผย 'กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านส าธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง' ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติ รัฐบาลจัดงบหนุนต่อเนื่อง พร้อมเผยผลดำเนินงาน 2 ปี ดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ งพิงแล้วกว่า 1.7 แสนคนรวม 'อนาคตใหม่' ย้ำผู้สูงวัยร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย และอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

13 เม.ย.2561 รายงานข่าวแจ้งว่า นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุข ภาพแห่งชาติ กล่าวว่า วันที่ 13 เมษายนของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” เพื่อให้ลูกหลานตระหนักและเห็นค วามสำคัญของผู้สูงอายุ และด้วยปัจจุบันประเทศไทยได้ก้า วเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ทั้งมีแนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายเร่งรัดการจัด ระบบเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอา ยุในประเทศ เพราะด้วยศักยภาพของครัวเรือนใน การดูแลผู้สูงอายุในปัจจุบันที่ ถดถอย เป็นผลมาจากสภาพสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งขนาดครัวเรือนที่เล็กลงและก ารเคลื่อนย้ายของวัยแรงงานจากชน บทสู่เมืองมากขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายสุขภาพในผู้ สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่ งพิง (ติดบ้าน ติดเตียง) จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใก ล้ชิดและต่อเนื่อง

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพึ่งพิงไม่ถูกทอดทิ้งและไ ด้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ รัฐบาลจึงได้จัดสรรงบประมาณผ่าน กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อจัด “กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านส าธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง” (Long term care: LTC) ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกับกระท รวงสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่เป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้ นโยบายประสบผลสำเร็จ

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ในช่วง 3 ปี ของการดำเนินงานระบบการดูแลระยะ ยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สู งอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่ม ขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวน 600 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจำนวน 900 ล้านบาทในปี 2560 และเพิ่มเป็นจำนวน 1,159 ล้านบาท ในปี 2561 นี้ ส่งผลให้มีการขยายจำนวนกลุ่มเป้ าหมายผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลภายใต้ระบบเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากจำนวน 100,000 คน ในปี 2559 เป็นจำนวน 150,000 คน ในปี2560 และเพิ่มเป็นจำนวน 193,200 คน ในปี 2561

ด้วยระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธา รณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิงที่ยังประโยชน์ต่อปร ะชาชนโดยตรงอย่างแท้จริง ที่ผ่านมาจึงมี อปท.เข้าร่วมจัดระบบเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง โดยปี 2559-2560 มี อปท.เข้าร่วม 4,274 แห่ง และในปี2561 นี้ คาดว่าจะมี อปท.เข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 841 แห่ง ซึ่งจะทำให้มี อปท.ที่ร่วมจัดระบบดูแลระยะยาวด้ านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุเพิ่ มขึ้นเป็น 5,115 แห่ง ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ทั่วประเทศได้รับการดูแลและเข้า ถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการร่วมกับทีมหมอครอบค รัว หน่วยบริการและเครือข่ายบริการป ฐมภูมิในพื้นที่ นอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้ เข้าร่วมจัดระบบนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่ งพิงในพื้นที่ กทม.เข้าถึงการดูแลที่ดีเช่นกัน

“การจัดตั้งกองทุน LTC นับเป็นของขวัญที่ดีในวันผู้สูง อายุแห่งชาติที่รัฐบาลได้มอบให้ กับประชาชนและได้สนับสนุนการดำเ นินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาว ะพึ่งพิงทั่วประเทศมีคุณภาพชีวิ ตที่ดีขึ้น ผลการดำเนินงานในช่วง 2ปีที่ผ่านมาไม่เพียงทำผู้สูงอายุ ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงจำนวน 175,378 คน (รวม กทม.) ได้รับการดูแลที่ดี แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในกา รดูแลและรักษาพยาบาล รวมทั้งการลดความแออัดในการเข้า รับบริการยังหน่วยบริการ ซึ่งในอนาคตคงจะมีการขยายระบบให้ ครอบคลุมดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ ในภาวะพึ่งพิงยิ่งขึ้น วันนี้กองทุน LTC จึงเป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกขอ งรัฐบาลเพื่อรองรับสังคมผู้สู งอายุที่ยั่งยืน” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ขณะที่เฟสบุ๊คแฟนเพจ 'The Future We Want' ของพรรอนาคตใหม่ โพสต์ข้อความว่า "ผู้สูงอายุคืออนาคตใหม่ของไทย..." โดยระบุว่า ภายในปี 2564 ไทยจะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์ มีคนอายุเกิน 60 ปี คิดเป็น 15% ของคนทั้งประเทศ สิ่งที่เราต้องคิด คือทำอย่างไรให้ผู้สูงวัยเป็นอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่คนรุ่นหนุ่มสาว ทำให้ผู้สูงวัยยังเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย มีงานทำตามศักยภาพ ที่สำคัญ รัฐต้องมองหารายได้เพิ่มผ่านการเปิดโอกาสให้มีธุรกิจใหม่ๆ สร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อให้มีงบประมาณพอจะให้สวัสดิการถ้วนหน้าแก่ประชาชนที่ต้องพึ่งพิงบริการสาธารณสุขของรัฐมากขึ้นเรื่อยๆ ตามวัย