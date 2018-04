4 ปีที่ 'บิลลี่' หายตัว แอมเนสตี้ชี้ทางการไทยดำเนินการล่าช้า ไร้ประสิทธิภาพ

Published on Tue, 2018-04-17 14:44

แอมเนสตี้ร้องทางการไทยสอบ สวนการหายตัวไปของ บิลลี่ นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่หายตัว ไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว ชี้ที่ผ่านมามีการดำเนินการที่ล่ าช้าและไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เห็นถึงความล้มเหลวในการเยี ยวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิ ดสิทธิมนุษยชน

ภาพครอบครัวของบิลลี่

17 เม.ย.2561 เนื่องวาระครบรอบ 4 ปีที่นักกิจกรรมชาวกะเหรี่ยง พอละจี “บิลลี่” รักจงเจริญ ถูกกระทำการที่มีลักษณะเป็นการบังคับให้สูญหายไป ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. 2557 นั้น รายงานข่าวแจ้งว่า แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ออกแถลงการณ์ ระบุว่า พอละจีหายตัวไปที่อุทยานแห่งชาติแก่ งกระจาน หลังถูกควบคุมตัวในวันเดียวกันโ ดยเจ้าหน้าที่อุทยานซึ่งระบุว่า พวกเขาควบคุมตัวบิลลี่ไว้เนื่อง จาก “การมีไว้ในครอบครองซึ่งน้ำผึ้ง ป่าอย่างผิดกฎหมาย” แต่ได้ปล่อยตัวเขาไปในวันนั้น อย่างไรก็ตาม มีพยานหลักฐานซึ่งสนับสนุนข้อสั นนิษฐานที่ว่า บิลลี่ตกเป็นเหยื่อการบังคับบุค คลให้สูญหายและการสูญหายโดยไม่ส มัครใจ ซึ่งนับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย ชนร้ายแรง และเป็นอาชญากรรมตามกฎหมายระหว่ างประเทศ

แอมเนสตี้ จึงเรียกร้องอีกครั้งใ ห้ทางการไทยทำการสอบสวนการหายตั วไปของบิลลี่อย่างเป็นอิสระ เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และเยียวยาครอบครัวของเขาและผู้ ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ รวมทั้งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ และถึงเวลาแล้วที่ทางการไทยต้อง กำหนดให้มีกรอบและสถาบันทางกฏหม าย เพื่อป้องกันและส่งเสริมการเยีย วยากรณีการสูญหายโดยไม่สมัครใจแ ละการบังคับบุคคลให้สูญหาย และยอมรับสิทธิของผู้เสียหาย รวมทั้งครอบครัวของผู้สูญหายและ บุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการสูญหาย ซึ่งสำหรับพวกเขาแล้ว การสูญหายของบุคคลเป็นการละเมิด ที่ต่อเนื่องและเป็นสาเหตุของคว ามทุกข์อย่างยิ่ง

ที่ผ่านมาแอมเนสตี้พบว่าครอบครั วของบิลลี่ต้องเผชิญกับอุปสรรคน านัปการ ตั้งแต่ความล้มเหลวในการสอบสวนเ พื่อหาตัวบิลลี่ ไปจนถึงความล่าช้าในการผ่านร่าง กฎหมายเพื่อเอาผิดกับผู้กระทำกา รบังคับบุคคลให้สูญหาย ทางการยังแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระ ราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามกา รทรมานและการบังคับบุคคลให้สู ญหาย ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว กลับลดหย่อนมาตรการคุ้มครองเพื่ อป้องกันการสูญหายของบุคคล และลดทอนมาตรการป้องกันทางกฎหมา ยที่สำคัญไม่ให้เกิดการละเมิ ดเช่นนั้นขึ้น