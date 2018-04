ปธน. เกาหลีใต้คาดหวัง 'สันติภาพถาวร' นัดคุย 'คิมจองอึน' ศุกร์หน้า

Published on Wed, 2018-04-18 01:41

มูนแจอิน ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ กล่าวก่อนจะเข้าประชุมสุดยอดผู้นำกับคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ ระบุ เลิกโครงการนิวเคลียร์มาก่อน หลังเกาหลีเหนือ-ใต้ คุยกันแล้วจะมีการประชุมสุดยอดทั้งสองเกาหลีกับสหรัฐฯ ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย.

ขบวนนักกีฬาของสองเกาหลีเดินขบวนในพิธีเปิดร่วมกันภายใต้ธงรวมชาติในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่ผ่านมา (ที่มา: Facebook/ PyeongChang 2018)

เมื่อ 17 เม.ย. สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า ประธานาธิบดีมูนแจอิน ของเกาหลีใต้ แสดงความต้องการที่จะสร้างสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี โดยการล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้างการอยู่ร่วมกันและความเจริญร่วมกันระหว่างสองเกาหลี

“การล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีอย่างเบ็ดเสร็จเป็นเป้าหมายที่เร่งด่วนที่สุดของเรา และการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างสันติ” ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวระหว่างเข้าร่วมพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในกรุงโซล พิธีถูกจัดขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างผู้นำเกาหลีเหนือ คิมจองอึน และประธานาธิบดีเกาหลีใต้

มูนแจอินมีกำหนดพบกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในวันศุกร์หน้า ซึ่งจะเป็นการพบปะระหว่างผู้นำสองเกาหลีครั้งที่สาม และหลังจากนั้นจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำของสองเกาหลีกับสหรัฐฯ ที่อาจมีขึ้นในปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย. ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าว

มูนแจอินระบุว่าเป้าหมายของการประชุมสุดยอดผู้นำของสองเกาหลีคือการสร้างสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี เพื่อ “ทลายกำแพงระหว่างเหนือและใต้เพื่อสร้างเส้นทางสู่การอยู่ร่วมกันและการพัฒนาร่วมกัน”

“ครอบครัวที่พลัดพราดต้องสามารถกลับมาพบกัน และสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างเสรี” มูนแจอินกล่าว

ที่ผ่านมา ท่าทีของเกาหลีเหนือที่เป็นมิตรมากขึ้นทำให้ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีคลายตัวลง ไล่ตั้งแต่การเยือนเกาหลีใต้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวของคิมโยจอง น้องสาวของคิมจองอึนเมื่อเดือน ก.พ. มาจนถึงการไปเยือนกรุงเปียงยาง เมืองหลวงเกาหลีเหนือของคณะผู้แทนทางการทูตของเกาหลีใต้เมื่อ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยผู้นำเกาหลีเหนือได้แสดงเจตจำนงในการยกเลิกโครงการนิวเคลียร์และท่าทียั่วยุต่างๆ และพร้อมคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ล่าสุด 28 มี.ค. ที่ผ่านมา คิมจองอึนได้เดินทางไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างไม่เป็นทางการ ณ กรุงปักกิ่งด้วยรถไฟ โดยเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ

แปลจาก

Moon vows efforts to establish peace between the two Koreas, Yonhap, Apr. 17, 2018