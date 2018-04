หัวกระไดไม่แห้ง: ผอ.ซีไอเอพบผู้นำเกาหลีเหนือ ปธน.จีนจ่อเยือนตาม

Published on Wed, 2018-04-18 18:33

บรรยากาศการทูตบนคาบสมุทรเกาหลีดูเป็นมิตรขึ้นหลังมีข่าวว่าจะมีการจัดประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างเกาหลีเหนือ-ใต้ และสหรัฐฯ ในอีก 2-3 เดือน ล่าสุด ผอ.ซีไอเอเดินทางเยือนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเพื่อเตรียมการ สีจิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนมีแผนเยือนเกาหลีเหนือเพื่อตอบแทนที่ผู้นำสูงสุดโสมแดงไปเยือนก่อน

ไมค์ ปอมเปโอ (ที่มา:flickr/Gage Skidmore)

สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่า ผู้อำนวยการหน่วยข่าวกรองกลางแห่งสหรัฐฯ หรือซีไอเอ ไมค์ ปอมเปโอ ได้เดินทางไปเยือนเกาหลีเหนืออย่างลับๆ ในฐานะตัวแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเมื่อช่วงวันหยุดเทศกาลอีสเตอร์ที่ผ่านมา

วอชิงตันโพสท์รายงานว่า ปอมเปโอบินไปยังเกาหลีเหนือเพื่อพูดคุยกับคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ในประเด็นการจัดประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย. ปีนี้

การไปเยือนครั้งนี้ถือเป็นการพูดคุยในระดับสูงที่สุดที่เคยมีมาระหว่างรัฐบาลวอชิงตันกับรัฐบาลเปียงยางนับแต่ปี 2543 ซึ่งสมัยนั้นมีการพบกันระหว่างมาเดลีน ออลไบรท์ รมว.กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดีบิล คลินตัน กับคิมจองอิล บิดาของคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือ ณ ขณะนั้น

คลินตันเองมีความต้องการที่จะเยือนเกาหลีเหนือเช่นกัน แต่ว่าหมดวาระดำรงตำแหน่งเสียก่อน แต่ในปี 2552 คลินตันได้เดินทางไปเกาหลีเหนือ เข้าประชุมกับคิมจองอิล และทำให้นักข่าวชาวอเมริกันสองคนที่ถูกคุมขังในเกาหลีเหนือได้รับการปล่อยตัว

นอกจากคลินตันแล้ว จิมมี คาร์เตอร์ เป็นอีกหนึ่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีโอกาสไปเยือนเกาหลีเหนือในปี 2537 โดยมีเป้าหมายเพื่อหาทางออกในประเด็นโครงการนิวเคลียร์ร่วมกันกับผู้นำสูงสุดและผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ คิมอิลซุง ผู้ที่ต่อมาถูกสถาปนาเป็นประธานาธิบดีตลอดกาล

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ ได้มการเยือนเกาหลีเหนืออยู่สองครั้ง ได้แก่การไปเยือนของอดีต ผอ.หน่วยข่าวกรองแห่งชาติ และอดีตรองผู้ช่วย รมว.กระทรวงต่างประเทศในปี 2557 และ 2560 ตามลำดับ

หลังจากการเยือนของ ผอ.ซีไอเอ มีรายงานของยอนฮัปอีกตอน ใจความว่า ประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ของจีน มีแผนจะเดินทางไปยังเกาหลีเหนือเพื่อเป็นการตอบแทนที่ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือไปเยือนกรุงปักกิ่งด้วยรถไฟเมื่อวันที่ 28 มี.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะถือเป็นการเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการครั้งแรกของประธานาธิบดีจีนคนนี้ โดยยอนฮัปอ้างรายงานของสำนักข่าวซีเอ็นเอ็นว่า การไปเยือนจะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นหลังประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือน พ.ค. หรือต้น มิ.ย.

คิมจองอึนได้พูดคุยกับสีจิ้นผิงมาก่อนเมื่อปลายเดือน มี.ค. และได้พูดถึงความพยายามที่จะล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ โดยมีความพยายามมาอย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่สมัยคิมอิลซุงผู้เป็นปู่

ชุงอืยยอง ประธานสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้กล่าวว่า รัฐบาลเกาหลีใต้และสหรัฐฯ มีการพูดคุยเชิงลึกเกี่ยวกับหนทางที่จะทำให้การประชุมสุดยอดระหว่างสองเกาหลีและสหรัฐฯ ประสบความสำเร็จ แนวทางที่จะทำให้ความกังวลเรื่องความมั่นคงของเกาหลีเหนือหมดไป และรับรองว่าเกาหลีเหนือจะมีอนาคตที่สดใสหากตัดสินใจยกเลิกโครงการนิวเคลียร์

เมื่อวานนี้ (17 เม.ย.) ประธานาธิบดีมูนแจอิน ของเกาหลีใต้แสดงความต้องการที่จะสร้างสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลี โดยการล้มเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือจะเป็นเรื่องที่เร่งด่วนที่สุด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการสร้างการอยู่ร่วมกันและความเจริญร่วมกันระหว่างสองเกาหลี

มูนแจอินมีกำหนดพบกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือในวันศุกร์หน้า ซึ่งจะเป็นการพบปะระหว่างผู้นำสองเกาหลีครั้งที่สาม และหลังจากนั้นจะเป็นการประชุมสุดยอดผู้นำของสองเกาหลีกับสหรัฐฯ ที่อาจมีขึ้นในปลายเดือน พ.ค. หรือต้นเดือน มิ.ย. ตามที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าว

แปลและเรียบเรียงจาก

