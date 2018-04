มรดกจากสงครามโลก เมื่อยังมีบทเพลงหลงเหลือในค่ายกักกันเอาชวิตซ์

Published on Thu, 2018-04-19 14:58

พันธกรอิตาลีอุทิศตนให้กั บการค้นหาเพลงของนักโทษในค่ายกั กกันที่เคยแต่งเอาไว้ตามที่ต่ างๆ ไม่เว้นแม้แต่บนกระดาษชำระ จนกระทั่งค้ นพบบทเพลงของพยาบาลกวีผู้เขี ยนเพลงขับกล่อมคนป่วยในค่ายกั กกัน และค้นพบผู้รอดชีวิตที่เคยเป็ นเด็กหญิงภายใต้การดูแลของกวีผู้ นี้ เธอเป็นคนเดียวที่รู้ ทำนองเพลงและสามารถร้ องเพลงในความทรงจำได้แม้จะผ่ านมาแล้วราว 70 ปี

ค่ายกักกันเอาชวิตซ์ ที่มาภาพจาก pixabay

19 เม.ย. 2561 ในค่ายกักกันเมืองเทเรซิน ประเทศเชคโกสโลวาเกียซึ่ งในขณะนั้นเป็นพื้นที่ยึ ดครองของนาซี มีกวีชาวยิวที่ชื่อ อิลซา เวเบอร์ ถูกคุมขังอยู่ในนั้น เวเบอร์เขียนเพลงที่ชื่อ When I Was Lying Down in Terezin’s Children’s Clinic. "เมื่อฉันนอนลงในคลินิคเด็ กของเทเรซิน" เนื้อหาของเพลงพูดถึงการดูแลเด็ กที่ป่วยในค่ายกักกัน ถึงแม้ว่าเวเบอร์จะต้องทำหน้าที่ พยาบาลในค่ายกักกันแต่เธอก็ แทบจะไม่มียารักษาโรคให้ใช้เลย สิ่งที่เธอมีก็เพียงบทกวี และดนตรีของเธอเท่านั้น

หลังจากที่เวเบอร์เสียชีวิตที่ ค่ายเอาชวิตซ์ในปี 2487 สามีของเธอก็เก็บกู้ บทเพลงและบทกวีที่เธอซ่อนไว้ ออกมาได้บางส่วน หนึ่งในนั้นคือเพลง "เมื่อฉันนอนลงในคลินิคเด็ กของเทเรซิน" ที่ถึงแม้ว่าในที่แรกจะไม่มี ใครรู้ทำนองเพลง แต่ก็มีผู้รักเสียงเพลงผู้หนึ่ งพยายามขุดค้นต่อเติมชีวิตให้ เพลงนี้อีกครั้ง เขาคือ ฟรานเซสโก โลโตโร ชาวอิตาเลียนเชื้อสายยิวผู้เป็ นนักดนตรีวิทยาและนักเปียโนที่ อุทิศตัวให้กับการเก็บกู้ เพลงจำนวนมากที่ถูกเขียนขึ้นช่ วงที่มีการสังหารหมู่ชาวยิ วในสงครามโลกครั้งที่ 2

โลโตโรค้นพบว่ามีคนๆ หนึ่งที่เคยได้ยินทำนองเพลงนี้ คือ อวีวา บาร์ออน หญิงที่เคยเป็นคนไข้ของเวเบอร์ ในค่ายกักกันเมื่อช่วง 70 ปีที่แล้ว เธอนำเพลงนี้ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ ตรำลึกเหตุการณ์สังหารหมู่ชาวยิ วเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมเป็นนายกรัฐมนตรี อิสราเอลและผู้รอดชีวิตจากการสั งหารหมู่กับลูกหลานของพวกเขา

เพลงที่มาจากการจัดงานคอนเสิร์ ตดังกล่าวนี้ โลโตโร เป็นวาทยากรนำมั นมาจากบทเพลงและโน๊ตเพลงที่บั นทึกไว้ตามที่ต่างๆ ของค่ายกัดกันไม่เว้นแม้แต่ ถุงถ่านหิน ไปจนถึงกระดาษชำระ ผู้ที่เขียนสิ่งเหล่านี้มีทั้ งชาวยิวและคนชนชาติอื่นๆ ที่อยู่ในค่ายกักกันอย่างชาวยิ ปซี รวมถึงคนทีเป็นเฉลยศึก โลโตโรรวบรวมบทเพลงมาได้ถึ งมากกว่า 8,000 ชิ้น โดยมีเป้าหมายว่าเขาต้องการเก็ บรักษาประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ พร้อมๆ กับปะชุนช่องว่างประวัติศาสตร์ ของดนตรี จากที่ในสงครามโลกมีนักประพันธ์ เสียชีวิตจากการสังหารหมู่เป็ นจำนวนมาก โลโตโรใช้เวลารวบรวมบทเพลงเหล่ านี้มาตั้งแต่ปี 2532 แล้ว

โลโตโรบอกว่าในตอนแรกเขาแค่ อยากค้นหาบทเพลงของชาวยิว แต่เพื่อเขายิ่งค้นหามากขึ้นเรื่ อยๆ ก็เริ่มรู้สึกอยากค้ นหาผลงานของนักโทษการเมืองและนั กโทษทางศาสนารายอื่นๆ ไปด้วย ทำให้เขาเจอแสงสว่างทางวั ฒนธรรมอย่างผลงานของเวเบอร์ จากเดิมที่งานตามหาประวัติ ศาสตร์วัฒนธรรมค่ายกักกั นของเขาเป็นเพียงงานที่ทำด้ วยใจรัก ในตอนนี้มันกลายเป็น "ภารกิจ" สำหรับเขาไปแล้ว

มีอยู่เพลงหนึ่งที่เขี ยนบนกระดาษชำระด้วยชาร์โคลที่ ปกติใช้เป็นยาดูดซึมพิษ ผู้ที่เขียนคือรูดอร์ฟ คาเรล เขาเขียนเพลงนี้ขึ้นก่อนเสียชี วิตในค่ายกักกันเทเรซิน อีกเพลงหนึ่งเขียนโดยนั กโทษชาวยิวอายุ 12 ปี มีชื่อว่า Tango in Auschwitz. "แทงโกอินเอาชวิทซ์" ที่มีจังหวะเร่งเร้าท่ วงทำนองชวนเต้น อีกเพลงหนึ่งเขียนโดยชาวยิปซี ในค่ายกักกันซึ่งขอร้องให้ "จดจำพวกเราผู้อยู่ในค่ายเอาชวิ ทซ์" remember us, who were in Auschwitz. เพลงเหล่านี้ล้วนถูกนำมาเล่ นในคอนเสิร์ตรำลึกทั้งสิ้น

โลโตโรบอกว่าเพลงเหล่านี้สื่อถึ งความหวังเล็กๆ แม้แต่ในสภาพการณ์ที่น่าสิ้นหวั ง มีบางเพลงทีเจ็บปวดเกินกว่าจะร้ องออกมาเป็นเพลงได้ ทำให้โลโตโรต้องระวังเวลาขอให้ คนที่รอดชีวิตแต่ จดจำทำนองเพลงในอดีตได้ได้ร้ องเพลงให้เขาฟัง แต่เมื่อสามารถใส่ทำนองกั บเพลงเหล่านี้ได้แล้วมันเหมื อนเขาได้ปลุกเสกชีวิตให้กั บเพลงเหล่านี้ได้อีกครั้ง

บาร์ออนเล่าถึงพยาบาลกวีที่ เคยดูแลเธอว่า เวเบอร์เป็นคนที่วิเศษและยิ้ มแย้ม เธอจะเล่นแมนโดลินแล้วร้ องเพลงตามไปด้วย มีบางเพลงที่ตลกขบขันมาก ในตอนนี้มีบาร์ออนอยู่คนเดียวที่ จดจำเพลงเหล่านั้นได้ จากที่เธอต้องอยู่ภายใต้การดู แลของเวเบอร์ในช่วงที่เธอทั้งป่ วย หิวโหย เต็มไปด้วยโรคระบาด ในค่ายกักกันตอนนั้นมีสีสันด้ านดนตรีมากเพราะมีนักร้ องโอเปราชื่อดังและนักดนตรีระดั บสูงถูกจับรวมอยู่ด้วย

โลโตโรพูดถึงการตามหาเพลงเก่ าของเหยื่อนาซีว่ายิ่งเวลาผ่ านไปยิ่งตามหาผู้รอดชีวิ ตจากเหตุการณ์เหล่านั้นยากขึ้น เขายังคงมีวัตถุดิบอั ดเพลงและเอกสารต่างๆ จำนวนมากยังไม่ได้แตะต้อง และมักจะนึกถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่อาจจะยังรอการค้นพบ และเขามุ่งมั่นจะค้นหาต่อไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ค้นพบทุกเพลงแม้จะดูเป็ นเพลงที่เล็กน้อยเพียงใด ไม่เกี่ยงว่าจะมาจากมืออาชีพหรื อมาจากมือสมัครเล่น โลโตโรบอกอีกว่าดนตรีที่เกิดขึ้ นท่ามกลางสงครามเช่นนี้สมควรได้ รับการค้นพบเพราะ "มันเป็นของมนุษยชาติ"

เรียบเรียงจาก

How thousands of songs composed in concentration camps are finding new life, Meagan Flynn, The Washington Post, 17-04-2018