เมืองบ้านเกิดของ 'คาร์ล มาร์กซ์' ขายธนบัตร '0 ยูโร' ในวาระครบรอบ 200 ปี

ในวาระครบรอบ 200 ปี คาร์ล มาร์กซ์ นักคิดจากเยอรมันผู้กลายเป็นแรงบันดาลให้กับขบวนการสังคมนิยมและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในเมืองบ้านเกิดของเขามีการจัดขายของที่ระลึกรวมถึงธนบัตร "0 ยูโร" ที่ตีพิมพ์รูปมาร์กซ์ (ในราคา 3 ยูโร) ซึ่งฝ่ายการท่องเที่ยวของเมืองบ้านเกิดมาร์กซ์บอกว่าเป็นธนบัตรเชิงสัญลักษณ์ที่สะท้อนแนวคิดของมาร์กซ์เอง

22 เม.ย. 2561 สื่อเยอรมนีรายงานว่าในช่วงก่อนครบรอบวันเกิด 200 ปี ของคาร์ล มาร์กซ์ นักคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ผู้ให้กำเนิดแนวคิดมาร์กซิสต์และกลายเป็นแรงบันดาลใจของนักเคลื่อนไหวสังคมนิยมสมัยใหม่ทั่วโลก มีการผลิตและจำหน่ายธนบัตรที่ระบุมูลค่า "ศูนย์ยูโร" ที่มีรูปมาร์กซ์เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งสามารถขายได้หมดอย่างรวดเร็ว 5,000 ใบ จนตั้งสั่งทำเพิ่ม 20,000 ใบ และคาดว่าจะขายหมดภายในสิ้นเดือน เม.ย. นี้

ในเมืองเทรียร์ รัฐไรน์ลันท์-ฟัลทซ์ ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของคาร์ล มาร์กซ์ รวมถึงเมืองใกล้ๆ กัน มีการจัดขายของที่ระลึกในธีมของ มาร์กซ์ เนื่องในวาระใกล้กับวันเกิด 200 ปี ของนักคิดผู้นี้คือวันที่ 5 พ.ค. 2361 โดยนอกจากธนบัตร 0 ยูโร แล้วยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น ถ้วยในธีมของมาร์กซ์ที่โลโก้รูปมาร์กซ์และคำคมของเขา หรือแม้กระทั่งเป็ดยางมีเคราแบบมาร์กซ์ถือหนังสือ "ว่าด้วยทุน" (Das Kapital) ที่มาร์กซ์เป็นผู้เขียน

นอกจากนี้ยังมีสินค้าจำพวกเครื่องดื่มที่ในเมืองเทรียร์มีการจำหน่ายไวน์แดงในชื่อของคาร์ล มาร์กซ์ ในเมืองเคมนิตซ์ ที่มีฉายาว่า "คาร์ล-มาร์กซ์-ชตัดต์" หรือ "เมืองคาร์ล มาร์กซ์" ในช่วงที่ยังเป็นเยอรมนีตะวันออกก็มีการจำหน่ายเบียร์ยี่ห้อ "มาร์กซ์ชเตดเตอร์" (ชาวเมืองมาร์กซ์)

การจำหน่ายสินค้าเหล่านี้ทำให้สื่อเดอะโลคัลนำเสนอเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงเสียดเย้ยว่าถ้ามาร์กซ์รับรู้เรื่องนี้เขาจะต้องการให้ตัวเองกลายเป็นสินค้านำเงินเข้ากระเป๋าจริงหรือ แม้แต่ธนบัตร 0 ยูโร ก็ไม่ได้ให้เล่าแต่อย่างใดมีการตั้งราคาขายไว้ที่ 3 ยูโร

อย่างไรก็ตามนอร์เบิร์ต เคธเลอร์ หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยวของเทรียร์บอกว่าเงินมูลค่า 0 ยูโร นั้นเป็นไอเดียที่ได้มาจากแนวทางความคิดของมาร์กซ์เอง "ของที่ระลึกนี้เป็นการเล่นกับการวิพากษ์วิจารณ์ทุนนิยมของมาร์กซ์" เคธเลอร์กล่าว

มาร์กซ์เป็นผู้ที่เคยเขียนถึงแนวคิดเรื่องการต่อสู้ทางชนชั้นและข้อเสียของระบบทุนนิยม เขาเคยเขียนในหนังสือ "ว่าด้วยทุน" ซึ่งออกมาในปี 2410 ระบุว่าเงินกลายเป็นสารัตถะที่แบ่งแยกระหว่างการทำงานกับตัวตนของคนนั้นๆ ให้ออกห่างจากกันและสารัตถะนี้เองก็ครอบงำคนทำให้คนบูชามัน

