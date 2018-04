เปิดข้อมูลความเหลื่อมล้ำ ซีอีโอวอลมาร์ทมีรายได้สูงกว่าลูกจ้าง 1,188 เท่า

Published on Wed, 2018-04-25 09:53

สื่อซีเอ็นเอ็นรายงานว่าซีอีโอของห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่วอลมาร์ทให้ตัวเองมีรายได้รวมสูงมากกว่าคนงานคนอื่นๆ เมื่อเทียบกับค่าแรงโดยเฉลี่ยเกิน 1,188 เท่า จากข้อมูลของบริษัทในช่วงปีงบประมาณที่แล้ว

ซีเอ็นเอ็น ระบุว่า จากข้อมูลปีงบประมาณของบริษัทห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่วอลมาร์ทพบว่า ค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานของวอลมาร์ทอยู่ที่ 19,177 ดอลลาร์ (ราว 600,000 บาท) ขณะที่ ดัง มัคมิลลอน ประธานกรรมการบริหารของวอลมาร์ทให้เงินค่าจ้างตัวเองมากถึง 22.8 ล้านดอลลาร์ (ราว 716 ล้านบาท) โดยที่คำนวนจากทั้งเงินเดือน 1.3 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนรวมกับเงินที่ได้จากหุ้น

ห้างวอลมาร์ทเป็นภาคส่วนเอกชนที่มีการจ้างงานในสหรัฐฯ ใหญ่ที่สุด มีลูกจ้างอยู่ทั่วโลกรวม 2.3 ล้านคน ทั้งคนงานล่วงเวลาและเต็มเวลา มีคนงานราว 1.5 ล้านคนอยู่ในสหรัฐฯ

สาเหตุที่บริษัทจำนวนมากเปิดเผยจำนวนตัวเลขอัตราค่าจ้างซีอีโอเป็นครั้งแรกในช่วงไม่นานนี้เป็นเพราะ ตั้งแต่สมัยรัฐบาลบารัค โอบามา มีการออกกฎหมายปฏิรูปทางการเงินฉบับใหม่ที่ชื่อ ดอดด์-แฟรงค์ รวมถึงออกบทเฉพาะกาลกำกับในเรื่องนี้

อัตราค่าจ้างดังกล่าวยังเผยให้เห็นอีกว่าแม้กระทั่งในช่วงวิกฤตทางการเงินปี 2551 ซีอีโอเหล่านี้ก็ยังคงให้เงินเดือนตัวเองสูงกว่าลูกจ้างคนอื่นๆ มากมายมหาศาล

นอกจากกรณีของวอลมาร์ทแล้วยังมีกรณีอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้ามาร์ซีส์ มีซีอีโอที่ได้เงินมากกว่าเงินค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานอื่นๆ 806 เท่า ส่วนห้างแก็ปซีอีโอได้เงินมากกว่าค่าจ้างเฉลี่ยของพนักงานอื่นๆ 2,900 เท่า

แรนดี ฮาร์กรูฟ โฆษกวอลมาร์ทกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ "ลงทุนในแบบที่สำคัญ" กับแรงงาน เช่นการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 11 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง (ราว 346 บาท) ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา รวมถึงลงเงินไปกับโครงการฝึกอบรมและให้การศึกษาลูกจ้าง โดยอ้างว่าโครงการเหล่านี้จะทำให้พนักงานระดับผู้ช่วยทั้งหลายมองเห็นลู่ทางอาชีพตัวเองมากขึ้นจากการเน้นฝึกทักษะและสามารถควบคุมตารางเวลาตัวเองได้มากขึ้น แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธข้อมูลของบริษัทที่เผยให้เห็นว่าซีอีโอของพวกเขามีเงินรายได้สูงกว่าพนักงานคนอื่นโดยค่าเฉลี่ย 1,188 เท่า

