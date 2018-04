คนอยากเลือกตั้งพัทยา เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มอีก 5 คน ตร.นัดส่งอัยการ 10 พ.ค.นี้

Published on Thu, 2018-04-26 15:49

'ศูนย์ทนายสิทธิ' เผยคนอยากเลือกตั้งพัทยา เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มอีก 5 คน ตร.นัดส่งอัยการ 10 พ.ค.นี้ คดีชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ฝืนคำสั่ง หัวหน้า คสช.

25 เม.ย.2561 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานว่า เมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งพัทยาทั้ง 5 คน ได้แก่ ศศวัชร์ คมนียวนิช สุวรรณา ตาลเหล็ก ฉัตรมงคล วัลลีย์ ประนอม พูลทวี วลี ญาณะหงสา เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองพัทยา จากกรณีชุมนุมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งที่พัทยาเมื่อวันที่ การเรียกผู้ต้องหาเพิ่มของพนักงานสอบสวนครั้งนี้ทำให้คดีจากการชุมนุมที่พัทยามีผู้ต้องหาเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่ 7 คน รวมเป็นแล้ว 12 คนในขณะนี้

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ตามบันทึกแจ้งข้อหาของพนักงานสอบสวนระบุว่าทั้ง 5 คน ได้ทำผิดในข้อหาร่วมกันจัดให้มีการชุมนุมสาธารณะ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 และร่วมกันชุมนุมทางการเมือง ณ ที่ใดๆ ที่มีตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป โดยฝ่าฝืนคำสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 3/2558 เรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ ข้อ 12 รวม 2 ข้อหา ซึ่งทั้ง 2 ข้อหาเป็นข้อหาเดียวกับผู้ต้องหา 7 คนที่ถูกแจ้งข้อหาไปก่อนหน้านี้

บันทึกยังบรรยายพฤติการณ์ว่าก่อนเกิดเหตุ ผู้ต้องหาได้ร่วมกับผู้ต้องหาที่เป็นแกนนำได้แจ้งทางสื่อสังคมออนไลน์ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมในที่สาธารณะ ในวันที่ 4 มี.ค.61 เวลา 17.00 น. ที่ลานตรงข้ามห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยาบีช อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ต่อมาเวลา 17.40 น. ผู้ต้องหากับพวกรวม 30 คน ซึ่งผู้ต้องหาเป็นแกนนำปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล โดยจัดให้มีการชุมนุมโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณที่เกิดเหตุ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ต้องหาเป็นความผิดตามข้อหาที่กล่าวมาข้างต้น

ทั้ง 5 คนให้การปฏิเสธและจะให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายหลัง แต่ในส่วนของนางประนอมได้ให้การไว้ด้วยว่าตนมีสาเหตุโกรธเคืองกับพ.อ.บุรินทร์ ทองประไพ ฝ่ายกฎหมาย คสช.ที่เป็นผู้กล่าวหาในคดีนี้ เนื่องจากตนถูกพ.อ.บุรินทร์กล่าวหาในคดีอาญามาก่อนแล้วหลายคดี จากการที่นางประนอมใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญเท่านั้น

หลังพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ได้ปล่อยตัวทั้ง 5 คน กลับโดยไม่มีการควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนและไม่ต้องประกันตัว จากนั้นได้นัดให้ผู้ต้องหาทั้ง 5 คน มาพบอีกครั้งเพื่อส่งตัวและสำนวนให้อัยการศาลแขวงพัทยาในวันที่ 10 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันเดียวกับวันนัดฟังคำสั่งอัยการของผู้ต้องหาอีก 7 คน

คดีนี้ ศูนย์ทนยความเพื่อสิทธิมนุษยชน ระบุว่าสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 4 มี.ค.61 เวลาประมาณ 17.00 น. กลุ่ม START UP PEOPLE ได้จัดกิจกรรม START UP PEOPLE ON TOUR: ปลุกพลังคนอยากเลือกตั้งครั้งที่ 2 ที่ชายหาดหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เฟสติวัลพัทยาบีช เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมชุมนุมประมาณ 200 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว หยุดเลื่อนการเลือกตั้งและการสืบทอดอำนาจของ คสช. ต่อมาพ.อ.บุรินทร์ ได้เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมต่อพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพัทยา เช่นเดียวกับคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องการเลือกตั้งในกรุงเทพ และพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหามาก่อนหน้านี้แล้ว 2 รอบ รวม 7 คน โดยทั้ง 7 คนอยู่ระหว่างรอฟังคำสั่งอัยการศาลแขวงพัทยาว่าจะมีคำสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องในวันที่ 10 พ.ค. 2561

สำหรับ 5 คนล่าสุดนี้ นอกจากถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมที่พัทยาแล้ว พวกเขายังถูกดำเนินคดีจากการชุมนุมที่กรุงเทพเรียกร้องการเลือกตั้งด้วย โดย สุวรรณา และประนอม ถูกดำเนินคดีทั้งกรณี MBK39 จากการชุมนุมที่สกายวอล์กปทุมวันในวันที่ 27 ม.ค.ที่ผ่านมา กรณี RDN50 จากการชุมนุมบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถ.ราชดำเนิน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา และ ARMY57 จากการชุมนุมหน้ากองทัพบกเมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ ศศวัชร์ วลีและ ฉัตรมงคล ถูกดำเนินคดีร่วมกับ ARMY57