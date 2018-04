'คนใหญ่คนโต' ในอินโดฯ ถูกตัดสินกรณีทุจริตคอร์รัปชันในที่สุดหลังลอยนวลมานาน

Published on Thu, 2018-04-26 18:29

อินโดนีเซียมีอดีตโฆษกรัฐสภาที่ลอยนวลจากกรณีการทุจริตต่างๆ มานาน จนถูกมองว่า "แตะต้องไม่ได้" แต่ในที่สุดเขาก็ถูกตัดสินให้มีความผิดในคดีที่เป็นประเด็นอื้อฉาวใหญ่โตอย่างการยักยอกเงินโครงการบัตรประชาชนอิเล็กโทรนิคเป็นเงินมากกว่า 170 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2561 ศาลคดีทุจริตคอร์รัปชันประจำรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ตัดสินให้เซตยา โนวานโต อดีตโฆษกรัฐสภาอินโดนีเซียจำคุก 15 ปี โทษฐานยักยอกทรัพย์ ซึ่งถือเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งในประเทศที่มีการทุจริตสูงอย่างอินโดนีเซีย และถือเป็นการปิดฉากของโนวานโตผู้ที่ถูกมองว่าเป็นคนที่ "แตะต้องไม่ได้" มาโดยตลอดก่อนหน้านี้

ข้อหาที่ทำให้โนวานโตถูกตัดสินความผิดในครั้งนี้คือกรณีที่เขาเคยอยู่เบื้องหลังการยักยอกทรัพย์จากโครงการบัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กโทรนิคเป็นเงินมากกว่า 170 ล้านดอลลาร์

ผู้พิพากษาตัดสินว่า "มีการพิสูจน์แล้วว่าเชตยา นาวานโต กระทำความผิดข้อหาทุจริตคอร์รัปชันร่วมกันกับบุคคลอื่นๆ" โดยที่โนวานโตให้การต่อศาลว่ายังไม่ตัดสินใจในเรื่องที่จะอุทธรณ์หรือไม่ ส่วนอัยการกล่าวว่าเขาอุทธรณ์ขอให้โนวานโตได้รับโทษหนักขึ้น

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าการตัดสินคดีในครั้งนี้ส่งสัญญาณให้เห็นถึงความตกต่ำของคนที่เคยเป็นผู้มีอำนาจสูงมากในอินโดนีเซีย โดยที่โนวานโตมีกรณีอื้อฉาวการทุจริตคอร์รัปชันหลายกรณีในอินโดนีเซียแต่ก็ไม่ได้รับผิดใดๆ มาโดยตลอดจนถูกมองว่าไม่อาจแตะต้องได้

ก่อนหน้าที่โนวานโตจะถูกตัดสินในคดีนี้ เคยมีเจ้าหน้าที่รัฐ 2 ราย ถูกตัดสินในเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับโครงการเดียวกันมาก่อนหน้านี้แล้ว ขณะที่โนวานโตพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ยอมขึ้นศาลมาโดยตลอดในช่วงที่มีการพิจารณาคดีเมื่อปี 2560 และเมื่อเดือน ก.ย. 2560 ศาลแขวงในจาการ์ตาก็ตัดสินให้โนวานโตพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยโดยอ้างว่าหลักบานและคำให้การของผู้ต้องสงสัยรายอื่นไม่สามารถนำมาพิจารณาได้ แต่ต่อมาพนักงานสืบสวนก็เก็บหลักฐานได้มากขึ้นจนกระทั่งในเดือน พ.ย. 2560 ก็ออกหมายจับโนวานโตได้

นอกจากกรณีโกงเงินโครงการบัตรประชาชนแล้ว ยังมีตัวอย่างการทุจริตของโนวานโตอีกหลายกรณี เช่นในปี 2558 มีเทปบันทึกเรื่องที่เขาพยายามขู่กรรโชกขอหุ้นส่วนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากบริษัท Freeport-McMoRan บริษัทเหมืองแร่ยักษ์ใหญ่สัญชาติอเมริกันที่ตั้งสาขาหน่วยย่อยในอินโดนีเซีย ในช่วงนั้นโนวานโตลาออกจากตำแหน่งโฆษกรัฐสภาท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวแต่ต่อมาเมื่อสำนักงานอัยการยกเลิกสืบสวนเรื่องนี้ก็ทำให้โนวานโตได้กลับเข้าสู่ตำแหน่งอีกครั้งในปี 2559

นอกจากนี้โนวานโตยังมีประวัติเคยพบเจอกับโดนัลด์ ทรัมป์ ในช่วงปี 2558 ที่ยังคงเป็นผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี โดยที่ทรัมป์บอกว่าโนวานโตและนักการเมืองอินโดนีเซียอื่นๆ เป็น "คนที่ดีเยี่ยม"

กรณีการโกงโครงการบัตรประชาชนล่าสุดทำให้ชาวอินโดนีเซียไม่พอใจอย่างมากจนประชาชนจำนวนมากถึงขั้นเรียกร้องให้มีการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโนวานโตจากการสำรวจโดยองค์กรเอ็นจีโอตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันวอทช์ของอินโดนีเซีย โดยที่แอดนัน โทปาน ผู้ประสานงานของคอร์รัปชันวอทช์กล่าวว่าเรื่องอื้อฉาวในการทุจริตครั้งนี้ส่งผลต่อชีวิตผู้คนโดยทำให้ชาวอินโดนีเซียบางคนได้รับบัตรประจำตัวประชาชนล่าช้าไปด้วย

เรียบเรียงจาก

Top Indonesian Official, Long Seen as Untouchable, Gets Prison for Graft, New York Times, 24-04-2018