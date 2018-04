นักโทษการเมือง 'สม สเรย' ไม่ถูกส่งตัวให้กัมพูชา แต่เดินทางลี้ภัยไปเดนมาร์กแล้ว

Published on Sun, 2018-04-29 11:35

สื่อพนมเปญโพสต์รายงานว่า สม สเรย ผู้ลี้ภัยการเมืองชาวกัมพูชาที่เคยถูกจับในไทย เดินทางไปที่ประเทศเดนมาร์กแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 เม.ย. 2561 ถึงแม้ว่าทางการกัมพูชาจะเรียกร้องให้ไทยส่งตัวผู้ต้องหาให้ โดยอ้างว่า สม สเรย ผู้เป็นหัวหน้าขบวนการปลดปล่อยชาติเขมร (KNLF) "วางแผนก่อการร้าย" ซึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีคนมองว่าการดำเนินคดีกับสเรยและสมาชิก KNLF มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลัง

จากที่ก่อนหน้านี้ สม สเรย ผู้ก่อตั้งขบวนการปลดปล่อยชาติเขมร (KNLF) เคยถูกทางการไทยจับกุมตัวเพราะวีซาเกินกำหนด ในตอนนี้เขาเดินทางไปเดนมาร์กแล้วจากที่สเรยให้สัมภาษณ์ยืนยันต่อสื่อพนมเปญโพสต์เมื่อช่วงเย็นวันที่ 27 เม.ย. ที่ผ่านมา เขาเคยถูกตัดสินข้อหา "ล้มล้างรัฐบาล" กัมพูชา จนกระทั่งได้รับสถานะผู้ลี้ภัยการเมืองในเดนมาร์กที่เขาอาศัยอยู่

สมาชิกระดับสูงของกลุ่ม KNLF กล่าวยืนยันในเรื่องนี้เช่นกัน เขาบอกว่ารัฐบาลเดนมาร์กและกลุ่มสิทธิมนุษยชนแทรกแซงกรณีของสเรยจนทำให้ทางการไทยอนุญาตให้เขาเดินทางออกไปในช่วงเช้าของวันที่ 27 เม.ย. โดยที่ตัวเขาไม่ทราบว่าทางการไทยตัดสินใจให้สเรยกลับไปเดนมาร์กเพราะสาเหตุใด

ฟิล โรเบิร์ตสัน รองผู้อำนวยการของฮิวแมนไรท์วอทช์แผนกเอเชียชื่นชมการตัดสินใจในครั้งนี้ โดยบอกว่าไทยตัดสินใจถูกที่ทำให้สเรยคงสถานะผู้ลี้ภัยต่อไปและส่งตัวเขากลับเดนมาร์ก โรเบิร์ตสันกล่าวอีกว่าทั้งสถานทูตเดนมาร์ก องค์กรของสหประชาชาติ และทูตคนอื่นๆ ในกรุงเทพฯ ต่างก็มีความมุ่งมั่นในการเจรจาให้รัฐบาลไทยยอมเคารพสถานะผู้ลี้ภัยของสเรยและไม่ส่งตัวเขากลับกัมพูชา

เขียว โสเพียก รัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในของกัมพูชากล่าววว่าเขายังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องที่สเรยเดินทางกลับเดนมาร์ก ส่วนโฆษกสถานทูตเดนมาร์กในกรุงเทพฯ กล่าวว่าพวกเขา "ยังไม่มีข้อมูลใหม่ที่ได้รับการยืนยัน" ในตอนนี้ มีแค่ข้อมูลว่ามีชาวต่างชาติที่ได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรในเดนมาร์กถูกควบคุมตัวอยู่ในไทย

เรียบเรียงจาก

KNLF founder Sam Serey flown to Denmark after arrest in Thailand, The Phnom Penh Post, 28-04-2018