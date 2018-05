กัมพูชาห้ามสหภาพฯ จัดชุมนุม-เดินขบวนวันแรงงานสากลที่หน้ารัฐสภา

Published on Tue, 2018-05-01 13:44

เทศบาลพนมเปญห้ามไม่ให้กลุ่มแรงงานจัดการชุมนุมด้วยการเดินขบวนมาที่หน้าอาคารรัฐสภาเนื่องในวันแรงงานสากล โดยอ้างปัญหาเรื่องการจราจรและความปลอดภัย

กรุงพนมเปญ (ที่มา: วิกิพีเดีย)

ในวันแรงงานสากล 1 พ.ค. 2561 ประเทศกัมพูชายังคงปฏิเสธไม่ให้สหภาพแรงงานเดินขบวนผ่านตัวเมืองพนมเปญเพื่อแสดงออกถึงความสำคัญของวันนี้

อัฐ ธร ประธานสมาพันธ์แรงงานกัมพูชากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ศาลากลางพนมเปญอ้างเรื่องการจราจรกับความปลอดภัยของประชาชนในการจำกัดแผนการเดินขบวนของสมาพันธ์แรงงาน ซึ่งเดิมทีมีแผนเดินขบวนจากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาใกล้ๆ กับวัดพนมไปยังรัฐสภา

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่พนมเปญยังอ้างอีกว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้จัดงานที่ชื่อว่า "การท้าทายการบังคับใช้กฎหมายต่อสหภาพแรงงาน" ที่หน้าอาคารรัฐสภา โดยเสนอให้พวกเขาไปจัดงานที่ลานฟรีดอมพาร์คห่างออกไปจากศาลากลางแทน

ธร บอกว่าเรื่องนี้เป็น "การจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกเล็กน้อย" ถึงแม้ทางการจะอนุญาตให้จัดงานที่ฟรีดอมพาร์ค แต่พวกเขาก็ไม่อยากจัดที่นั่นเพราะว่ามันอยู่ไกลจากตัวเมือง

ถึงแม้ว่าตามกฎหมาย "การชุมนุมอย่างสงบและเป็นไปตามกฎหมาย" ของกัมพูชาแล้ว ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลก่อนการชุมนุมเพียงแต่ต้องมีการแจ้งให้ทราบก่อน อย่างไรก็ตามการสั่งห้ามจากศาลากลางดูเหมือนจะกลายเป็นพิธีกรรมรายปีอย่างหนึ่งไปแล้ว แต่ทว่าขณะที่ปีก่อนหน้านี้พวกเขาจะยังคงเดินขบวนในที่เดิมตามแผนต่อไปแม้จะถูกห้าม ในปีนี้พวกเขากลับไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะมีการประนีประนอมกับฝ่ายทางการให้จัดงานหน้าสำนักงานสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาแทน

ธรเปิดเผยว่าสาเหตุที่พวกเขาประนีประนอมในปีนี้เพราะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งแล้ว พวกเขาไม่อยากท้าทายรัฐบาล จึงยอมรับเงื่อนไขเปลี่ยนสถานที่จัดงานดังกล่าว ธรบอกด้วยว่าทางเทศบาลพนมเปญสัญญาว่าจะส่งใบขออนุญาตการชุมนุมที่มีผู้เข้าร่วม 2,000 คน ให้กับกระทรวงกิจการภายใน แต่ เขียว โสเพียก โฆษกของกระทรวงก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงาน

นอกจากงานชุมนุมใหญ่ในที่สาธารณะแล้ว ในวันแรงงานสากลที่กัมพูชายังมีกลุ่มอื่นๆ ที่จัดงานกันในสถานที่เอกชนแต่จะมีการรองรับคนเข้าร่วมได้น้อยกว่า สำหรับการห้ามจัดชุมนุมจากทางการกัมพูชาในครั้งนี้ นาลี พิลอจ จากกลุ่มสิทธิมนุษยชน Licadho กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ผู้จัดงานไม่ได้ไต่ถามเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือกระทรวงกิจการภายในว่าการเดินขบวนอย่างสันติของคนงานจะส่งผลกระทบต่อ "ความมั่นคงในชาติ" หรือทำให้เกิดปัญหาจราจรได้อย่างไร

เรียบเรียงจาก

Phnom Penh bans Labour Day march once again, The Phnom Penh Post, Apr. 27, 2018