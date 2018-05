นักแสดงตลก 'มิเชลล์ วูล์ฟ' ล้อผู้นำ สะท้อนประเด็นโต้เถียงใน 'เสรีภาพสื่อ' สหรัฐฯ

Published on Wed, 2018-05-02 15:29

นักแสดงตลก มิเชลล์ วูล์ฟ ถูกต่อต้านจากชนชั้นนำส่วนหนึ่งในสหรัฐฯ ด้วยข้ออ้างที่ว่าเธอพูดจา "ไม่มีอารยะ" เพียงเพราะเธอเสียดสีโดนัลด์ ทรัมป์ จิกกัดพรรคเดโมแครต และวิพากษ์สื่อบรรษัทใหญ่ ผ่านการแสดงในงานเลี้ยงอาหารค่ำสื่อของทำเนียบขาว จนสมาคมนักข่าวของทำเนียบขาว (WHCA) ออกมาขอโทษและวิจารณ์โต้ตอบวูล์ฟ ขณะเดียวกันคนทำงานสื่อหลายคนก็ไม่พอใจการแสดงจุดยืนแบบของ WHCA

Michelle Wolf ที่มาภาพจาก Erin Nekervis

2 พ.ค. 2561 ในการเมืองสหรัฐฯ ทำเนียบขาวจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำสื่อเป็นธรรมเนียมรายปีและในงานมักจะมีผู้ให้ความบันเทิงเป็นนักแสดงตลก-นักพูดเรื่องตลก แต่ในปีล่าสุดนี้เกิดเรื่องพิพาทเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้เป็นปีที่สองแล้วกลับแสดงความไม่พอใจนักพูดตลก มิเชลล์ วูล์ฟ จากที่เธอพูดล้อเลียนเสียดสีรัฐบาลกับสื่อชนชั้นนำ

วูล์ฟ ไม่เพียงแค่วิจารณ์ต่อทรัมป์และคนรอบตัวเขาเท่านั้น เธอยังกล่าวติดตลกต่อพรรคเดโมแครตด้วยว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ล้อเลียนเสียดสีสักเท่าใดเพราะเป็นพรรคที่ "ไม่ได้ทำอะไรเลย"

อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทำให้สมาคมนักข่าวของทำเนียบขาว (WHCA) ออกแถลงการณ์ขอโทษการแสดงของวูล์ฟ ทั้งเรื่องการวิจารณ์ความไร้ประสิทธิภาพของพรรคเดโมแครต การพูดถึงการโกหกของรัฐบาลทรัมป์ และการพูดถึงการที่บรรษัทสื่อใหญ่มีส่วนได้ประโยชน์ในการที่ทรัมป์อยู่ในอำนาจ WHCA อ้างว่าสิ่งที่วูล์ฟพูดนั้นเป็นการ "ละเมิดการสนทนาอย่างมีอารยธรรม" เพียงเพราะเธอวิจารณ์คนที่มีอิทธิพลในทำเนียบขาว

เรื่องนี้ทำให้นักข่าวและนักวิจารณ์หลายคนวิพากษ์แถลงการณ์ของ WHCA ตอบกลับไปว่า "น่าสังเวช"

"ในสายตาของพวกสื่อชนชั้นนำในวอชิงตันดีซี เรื่องตลกเกี่ยวกับการสังหารผู้คนด้วยโดรนและการทำสงครามที่คร่าชีวิตชาวอิรักมากกว่า 1 ล้านคนถูกจัดอยู่ในกรอบของสิ่งที่มีอารยธรรม แต่อารมณ์ขันที่มุ่งเป้าไปที่คนที่มีอำนาจนั้นกลับเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้" คอมมอนดรีมส์ระบุในรายงานข่าว

แถลงการณ์ของ WHCA ระบุอีกว่ารายการเลี้ยงอาหารค่ำสื่อของทำเนียบขาว เป็นไปเพื่อ "แสดงถึงพันธกิจร่วมกันเกี่ยวกับสื่อที่เสรีและทรงพลัง ไปพร้อมๆ กับการยกย่องความมีอารยะ" WHCA ระบุถึงวูล์ฟว่า "แต่บทพูดของผู้ให้ความบันเทิงไม่ได้มีจิตวิญญาณของภารกิจนี้เลย"

สื่อสหรัฐฯ Mic วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ประเพณีการจัดงานของทำเนียบขาวในทุกวันนี้ถูกบิดเบือนจุดประสงค์ไปจากเดิมมาก เดิมทีแล้วการจัดงานมีวัตถุประสงค์ถือการส่งเสริมเสรีภาพสื่อและทำให้เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับงานสำคัญของนักข่าวคือการตรวจสอบคนที่มีอำนาจในสังคม แต่ในยุคหลังๆ งานเลี้ยงสื่อของทำเนียบขาวกลายเป็นแค่งานสังสรรค์ได้กระทบไหล่คนดังและกลายเป็นพื้นที่ที่นักการเมืองกับสื่อใช้เพิ่มความสนิทสนมเป็นพี่เป็นน้องกัน ทำให้กลุ่มเฝ้าระวังสื่อแสดงความไม่ไว้ใจในความเป็นมืออาชีพของสื่อเหล่านี้ฃ

ในบทพูดตลกของวูล์ฟเธอวิจารณ์สื่อบรรษัทใหญ่ว่าพวกเขาสร้าง "สัตว์ประหลาด" อย่างทรัมป์ขึ้นมาแล้วก็หาผลประโยชน์จากเรื่องนี้ มีนักเขียนและคนทำงานสื่อหลายคนวิพากษ์การที่ WHCA ขอโทษแทนวูล์ฟโดยเฉพาะในเรื่องความลำเอียงต่อ "เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น" ที่ไม่เท่าเทียมกัน เช่น คริสเตียน คริสเตนเซน นักข่าวเดอะการ์เดียนระบุว่าขณะที่ WHCA โจมตีนักแสดงตลกที่วิจารณ์รัฐบาลพวกเขากลับปล่อยให้ผู้นำรัฐบาลพูดโอ้อวดเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ พูดถึงการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิม และกล่าวโจมตีเสรีภาพสื่อมาโดยตลอด

เกลน กรีนวัลด์ จากสื่อดิอินเตอร์เซปต์กล่าวว่าสำหรับตัวแทนสื่อใหญ่ในสหรัฐฯ แล้วพวกเขาไม่ได้เป็นห่วงเรื่องการทิ้งระเบิดคร่าชีวิตผู้คนแต่กลับมาเป็นห่วงเรื่อง "ความมีอารยะ" ที่เอามาอ้างใช้ปกป้องชนชั้นนำในรัฐบาล

