นักข่าวมือปารองเท้าใส่ จอร์จ ดับเบิลยู บุช ลงสมัคร ส.ส. อิรัก

มุนดาเซอร์ อัลไซดี นักข่าวคนที่เคยขว้างรองเท้าใส่จอร์จ ดับเบิลยู บุช กำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ อิรัก โดยบอกว่าเพื่อช่วยสร้างอิรักหลังการทำลายจากกองทัพรัฐบาลอเมริกัน

4 พ.ค. 2561 "นี่คือจูบลาจากชาวอิรัก ไอ่หมาเอ้ย! นี่สำหรับหญิงม่ายและเด็กกำพร้า และสำหรับทุกคนที่ถูกสังหารในอิรัก" เจ้าของประโยคนี้คือ มุนตาเซอร์ อัลไซดี นักข่าวอิรักผู้พูดประโยคด่าทอพร้อมขว้างรองเท้าใส่อดีตประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช เมื่อปี 2551 ซึ่งสื่อคอมมอนดรีมส์ระบุว่าเป็น "เหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมเลือน"

ในตอนนี้อัลไซดีกำลังลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาฯ อิรัก เพราะอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกำหนดทิศทางของประเทศหลังจากที่บุชและกลุ่มพวกพ้องของเขาทำให้ประเทศเสียหายในช่วงบุกอิรักในปี 2546 เหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเหตุให้มีชาวอิรักเสียชีวิตมากกว่า 1 ล้านคน

อัลไซดีถูกสั่งจำคุก 9 เดือนจากเหตุการณ์นี้ หลังจากออกจากคุกได้ไม่นานเขาก็เขียนในสื่อของเดอะการ์เดียนว่าการขว้างของเท้าของเขาถือเป็นการขว้างใส่หน้าของ "อาชญากร" เขาต้องการแสดงออกปฏิเสธคำโกหกของบุช ต่อต้านการยึดครองประเทศของเขา ต่อต้านการสังหารประชาชนประเทศเขา ต่อต้านทางการสหรัฐฯ ที่เข้ามายึดครองสมบัติประเทศเขา ทำลายโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเขาและทำให้ลูกหลานของพวกเขาต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่น

แต่การกระทำเชิงประท้วงของอัลไซดีนี้เองที่มีคนในโลกออนไลน์มองว่าเป็นการประท้วงที่น่าจะนำมาเป็นโฆษณารณรงค์หาเสียง

นอกจากเรื่องปารองเท้าแล้ว ยังมีคนรู้เรื่องอื่นๆ ของอัลไซดีน้อยมาก จากข้อมูลของสื่อ Buzzfeed ระบุว่าอัลไซดีเคยก่อตั้งมูลนิธิไม่แสวงผลกำไรในชื่อตัวเองโดยมีภารกิจคือต้องการ "แสวงหาบรรยากาศที่ปลอดภัยให้กับเด็กผู้ที่สูญเสียพ่อแม่ไปในช่วงที่สหรัฐฯ ยึดครองอิรัก" และเพื่อ "พิสูจน์ความผิดของทุกคนที่มีส่วนพัวพันกับการยึดครองอิรักทั้งผู้นำตะวันตกและเจ้าหน้าที่ทางการ"

