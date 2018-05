สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2561

2018-05-05 14:41

จากบทละครพูลิทเซอร์ประจำปี 2004 สู่ละครเวที ‘I Am My Own Wife’ เล่าเรื่องจริงของ คุณยายกระเทย' นักสะสมของเก่าชาวเยอรมันผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ ณ กรุงเบอร์ลิน ผู้ใช้ชีวิตโดยการแต่งเป็นหญิงและอยู่ใต้การปกครองที่กดขี่ที่สุดของศตวรรษที่ 20 ทั้งกลุ่มทหารนาซี และกลุ่มคอมมิวนิสต์ในเยอรมันตะวันออก