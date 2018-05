แม่ทหารสิงคโปร์ที่ถูกลงโทษสวนสนามกลางแดดจนเสียชีวิตเรียกร้องยกเลิก 'ลงโทษที่ล้าสมัย'

Published on Sun, 2018-05-06 22:17

สื่อสิงคโปร์รายงานเหตุลงโทษนายทหารประจำกองทัพสิงคโปร์ เดฟ ลีฮันซวน ที่รุนแรงจนทำให้เขาเสียชีวิต โดยแม่ของเดฟ เรียกร้องความเป็นธรรมและเรียกร้องให้หยุดการลงโทษด้วยวิธีที่รุนแรงในกองทัพ โดยหวังว่าการเสียชีวิตของลูกชายเธอจะส่งสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

6 พ.ย. 2561 ในสิงคโปร์มีการลงโทษในระบบฝึกทหารที่เรียกว่า "เตอกัน" (tekan) ซึ่งหมายถึงการลงโทษอย่างรุนแรงหรือปฏิบัติในแบบ "การกลั่นแกล้ง" หรือ "การข่มเหงรังแก" จากความหมายของพจนานุกรมสิงคโปร์ โดยกรณีล่าสุดนี้เกิดขึ้นกับนายทหารยศสิบโทชั้นหนึ่ง เดฟ ลี ฮัน ซวน ผู้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2561 หลังจากที่รักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูของโรงพยาบาลชางกีเป็นเวลา 7 วัน

เดฟอายุ 19 ปี แสดงอาการของโรคลมแดดตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. หลังจากร่วมการสวนสนามเร็ว 8 กม. ในค่ายทหารเบอด็อก โดยที่หน่วยทหารกองพันที่ 1 ของสิงคโปร์เปิดเผยว่าผู้บัญชาการของเดฟมี "พฤติกรรมสะเพร่า" บังคับให้เขาสวนสนามเร็วต่อไปทั้งๆ ที่เดฟแสดงให้เห็นอาการอ่อนแรงทางร่างกายอย่างหนัก ซึ่งมาจากการที่ไม่ยอมให้เดฟได้พักผ่อนอย่างเพียงพอในช่วงก่อนการเดินขบวน

ในงานศพของเดฟเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา แจสมิน โย แม่ของเดฟบอกว่าควรจะมีการหยุดประเพณีการลงโทษที่ล้าสมัยแบบ "เตอกัน" ได้แล้ว การให้คนตากแดดนานๆ ทำให้เกิดอาการของโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งส่งผลร้ายแรงต่อชีวิตได้ เรื่องนี้จึงไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เธอจึงหวังว่าการสูญเสียลูกของเธอจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังกับระบบฝึกทหารในสิงคโปร์

แจสมินกล่าวอีกว่าภารกิจที่สำคัญคือการฝึกทหารในการต่อสู้กับข้าศึกและที่สำคัญที่สุดคือการทำให้พวกเขาได้กลับบ้านมาพบกับคนรักได้อย่างปลอดภัย สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนั้นนับเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดในชั่วชีวิตจากการที่เธอรับรู้ว่าลูกของเธอไม่สามารถกลับมาที่บ้านได้อีกแล้ว

ในการกล่าวรำลึกถึงเดฟนอกจากเพื่อนและครอบครัวที่เข้าร่วมราว 150 รายแล้ว ยังมีกำลังพลเข้าร่วมงานด้วย 700 นาย อีกคนที่ขึ้นพูดสดุดีเดฟคือเพื่อนทหารของเขา พลตรีแดนนี โพห์ เขาบอกว่าก่อนหน้างานศพแม่ของเดฟขอร้องอยากคุยกับเพื่อนทหารของลูกชาย แจสมินบอกว่าถึงแม้เธอจะสูญเสียลูกชายคนหนึ่งไปแต่ตอนนี้เหมือนเธอมี "ลูกชายมากมาย" เธอบอกอีกว่าขอให้เพื่อนร่วมกองทัพของลูกชายเธอทุกคนระมัดระวังความปลอดภัยตนเองในช่วงที่ฝึกซ้อมด้วย และขอให้ติดต่อกับผู้ปกครองของตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้รับรู้ว่ายังปลอดภัย

โพห์กล่าวในงานศพว่าเดฟเป็น "ทหารที่ดี" ที่ไม่ย่อท้อเมื่อต้องเผชิญความท้าทายและมักจะช่วยเหลือเพื่อนฝูงเสมอ แม้ว่ากองพันจะเสียใจอย่างสุดซึ้งในการจากไปของเขาแต่การแสดงออกถึงจิตมุ่งมั่นของเดฟก็กลายเป็นขวัญกำลังใจให้กับกองพันและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกนับไม่ถ้วน

ญาติของเดฟเรียกร้องต้องการให้มี "คำอธิบายฉบับเต็ม" จากกองทัพสิงคโปร์ (SAF) หลังจากมีทหารพูดถึงการที่เดฟไม่ได้รับการพักผ่อนเพียงพอก่อนถูกสั่งให้สวนสนามแพร่ออกไปทางอินเทอร์เน็ต ฝ่ายรัฐมนตรีกลาโหมโพสต์แสดงความไว้อาลัยเดฟผ่านเฟสบุ๊คว่ากลาโหมและกองทัพขอแสดงการคารวะต่อการจากไปของ "ทหารที่ภักดีและยึดมั่นในหน้าที่" รวมถึงขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอย่างสุดซึ้ง

ทางตำรวจสิงคโปร์บอกว่ากำลังสืบสวนสอบสวนการตายของเดฟและอาจจะมีการชันสูตรศพ และก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ก็บอกว่าจะมีการสืบสวนแยกต่างหากโดยคณะกรรมาธิการที่มีประธานมาจากกระทรวงศึกษาธิการ

เรียบเรียงจาก

Late NSF Dave Lee's mother calls for changes to training systems, end to 'outdated punishments' , Today, 06-05-2018