โพลล์ระบุ ประชาชนสหรัฐฯ ร้อยละ 63 ต้องการให้ข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่านคงอยู่

Published on Wed, 2018-05-09 19:44

โพลล์สื่อซีเอ็นเอ็น ระบุว่าชาวสหรัฐฯ ร้อยละ 63 ต้องการให้สหรัฐฯ ยังคงอยู่ในข้อตกลงยับยั้งนิ วเคลียร์อิหร่าน หลังจากที่โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะนำสหรัฐฯ ออกจากหนึ่งในประเทศที่ทำข้ อตกลงร่วมกับอิหร่าน ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าจะเป็ นการกระตุ้นความรุนแรง และมองว่าทรัมป์เชื่อฟัง "กลุ่มอนุรักษ์นิยมที่ กระหายสงคราม" มากเกินไป และอาจจะเป็นการเล่นบทเข้าทางอิ สราเอล ที่ต้องการลดกำลังอิหร่านในภูมิ ภาคพร้อมโบ้ยความรับผิดชอบให้ สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2561ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะถอนสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงยับยั้งนิวเคลียร์ ของอิหร่าน เหตุใดทรัมป์ถึงตัดสินใจเช่นนี้ และมีกระแสตอบโต้อย่างไรบ้าง

ข้อตกลงดังกล่าวนี้มีการหารือกั นระหว่างอิหร่านกับประเทศอื่นๆ อีก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน, ฝรั่งเศส, รัสเซีย, เยอรมนี, อังกฤษ และสหรัฐฯ จนสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในปี 2557 ช่วงสมัยรัฐบาลบารัค โอบามา ทำให้สามารถยับยั้งความขัดแย้ งค้างคาที่เกิดขึ้นเป็นเวลานาน 12 ปีเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ของอิหร่าน ทำให้อิหร่านเลิกพัฒนาอาวุธนิ วเคลียร์แลกกับการผ่อนปรนการคว่ำ บาตรทางการค้า แต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าทรัมป์ จะพยายามทำให้สหรัฐฯ ออกจากการร่วมข้อตกลงนี้

แล้วเหตุใดที่ทำให้ ทรัมป์ ต้องการดึงสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงนี้? สื่อเดอะการ์เดียนตั้งข้อสั งเกตว่าทรัมป์ เริ่มพูดถึงว่าจะยกเลิกข้ อตกลงยับยั้งนิวเคลียร์อิหร่ านนี้มาตั้งแต่สมัยหาเสียงเลื อกตั้งแล้วโดยอ้างว่าเป็น "ข้อตกลงหายนะ" แต่ก็มีคนตีความโวหารของทรัมป์ ว่าคงหมายถึงอยากทำให้ข้อตกลงมี ความเข้มงวดมากขึ้นกว่านี้และบี บเค้นในแง่การคว่ำบาตรมากขึ้น แต่ถ้าทำเช่นนั้นก็อาจจะบีบให้ อิหร่านละเมิดข้อตกลงเดิม หรือไม่ก็ทำให้เกิดความซ้ำซ้ อนของข้อตกลง

ถึงแม้ทรัมป์จะยอมยกเลิกการคว่ำ บาตรอิหร่านบางส่วนในเดือน ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นข้อบังคับจากสภาคองเกรส แต่เขาก็ประกาศว่าจะยุบข้ อตกลงยับยั้งนิวเคลียร์ที่ เคยทำกับอิหร่านไว้ โดยอ้างว่าข้อตกลงทั้ง 6 ประเทศต่ออิหร่านไม่ได้พิ จารณาเรื่องการพัฒนาขีปนาวุ ธของอิหร่านและพฤติกรรมของอิหร่ านที่ส่งอิทธิพลต่อการเมื องในระดับภูมิภาคนั้น ในอีกแง่หนึ่งทรัมป์ก็อาจจะได้ รับอิทธิพลจากพวก "สายเหยี่ยว" เน้นการทหารในรัฐบาลตัวเองอย่าง จอห์น โบลตัน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่ งชาติ กับ ไมค์ ปอมเปโอ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ ขณะที่นักวิจารณ์มองว่า เรื่องนี้เป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่ างที่แสดงให้เห็นว่าทรัมป์ พยายามรื้อทำลายมรดกความสำเร็ จที่รัฐบาลโอบามาเคยสร้างไว้

อย่างไรก็ตามนอกจากทรัมป์เองแล้ ว ดูเหมือนประเทศอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมกับข้อตกลงนี้ล้ วนแล้วแต่ต้องการรักษาข้ อตกลงเอาไว้ แม้กระทั่งฝ่ ายขวาของสหราชอาณาจักร บอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีต่ างประเทศของสหราชอาณาจั กรเคยไปเยือนสหรัฐฯ เพื่อพยายามโน้มน้าวให้ทรัมป์ เลิกคิดจะทำลายข้อตกลงนี้ โดยบอกว่า "จากทางเลือกทั้งหมดที่พวกเขามี ในการทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่ มีอาวุธนิวเคลียร์ ข้อตกลงนี้ทำให้เกิดการเสียเปรี ยบน้อยที่สุดแล้ว"

ทั้งนี้ยังเคยมีกรณีที่ เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตีอิสราเอลเปิ ดเผยเอกสารส่วนหนึ่งที่ระบุว่ าอิหร่าน "ละเมิดข้อตกลง" แต่กลุ่มประเทศในยุโรปก็โต้กลั บเนทันยาฮูโดยบอกว่าเอกสารดั งกล่าวยิ่งเน้นย้ำให้เห็นว่ าการดำเนินการตามข้อตกลงนั้นมี ความสำคัญมากขนาดไหน

ประชาชนชาวอเมริกันผู้ตอบโพลล์ ส่วนใหญ่ก็แสดงท่าทีสนับสนุนข้ อตกลงยับยั้งนิวเคลียร์อิหร่ านให้คงอยู่ต่อไปเช่นกัน จากการสำรวจของสื่อซีเอ็นเอ็ นพบว่าชาวอเมริกัน 2 ใน 3 หรือราวร้อยละ 63 ระบุว่าสหรัฐฯ ไม่ควรออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ ของอิหร่าน ขณะที่ร้อยละ 29 ระบุว่าสหรัฐฯ ควรออกจากข้อตกลงนี้ ในโพลล์ยังระบุอีกว่าประชาชนส่ วนใหญ่ที่เชื่อมั่ นในการทำงานของทรัมป์เชื่อว่าอิ หร่านละเมิดข้อตกลง ขณะที่คนที่สนับสนุ นพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่มองว่าอิ หร่านไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใดๆ

การพยายามผละออกจากข้อตกลงนี้ยั งทำให้สื่อหลายแห่งวิพากษ์วิ จารณ์การตัดสินใจของทรัมป์ ไรอัน คูเปอร์ จากสื่อเดอะวีค วิจารณ์ว่าทรัมป์และกลุ่ม "สายเหยี่ยว" ในรัฐบาลทรัมป์ตัดสินใจโดย "ไม่เคยวางอยู่บนฐานของข้อเท็ จจริง" เลย ทำให้ถึงแม้จะให้ผู้เชี่ ยวชาญจากนานาชาติและผู้ ตรวจการมาอธิบายรัฐบาลทรัมป์ ในเรื่องข้อตกลงนี้แต่ก็เป็ นผลน้อยมาก คูเปอร์ยังวิจารณ์ต่อไปอีกว่ ากลุ่มสายเหยี่ยวสหรัฐฯ เป็นแค่ "พวกอนุรักษ์นิยมใหม่ที่ กระหายเลือด" ขณะเดียวกันคูเปอร์ก็มองว่ าการสร้างความขัดแย้งเช่นนี้ จะเป็นไปตามเกมของอิสราเอลที่ต้ องการขจัดอำนาจของอิหร่านในภูมิ ภาคแล้วโบ้ยความรับผิดชอบมาให้ สหรัฐฯ

ตริตา ปาร์ซี ประธานองค์กรสภาแห่งชาติชาวอิ หร่านในสหรัฐฯ โต้ตอบทรัมป์ว่า การนำสหรัฐฯ ออกจากข้อตกลงจะเป็นการลบล้าง "ชัยชนะทางการทูต" และทำให้เกิด "ความเสี่ยงวิกฤตสงคราม" แทน

เรียบเรียงจาก

