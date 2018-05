แจงปลด บก.บางกอกโพสต์ เหตุโยงเลือกตั้งมาเลเซียกับไทย ขณะที่ประยุทธ์จะมางานครบรอบ 72 ปี

ฝ่ายบริหารเครือโพสต์ เผยสาเหตุปลด บก.บางกอกโพสต์เพราะ เขียนข่าวเลือกตั้งในมาเลเซียเชื่อมโยงกับไทย ในขณะที่ประยุทธ์เตรียมเดินทางมาร่วมงานครบรอบ 72 ปีหนังสือพิมพ์ ด้านประยุทธ์ชี้เป็นเรื่องจรรยาบรรณสื่อที่ต้องดูแลกันเอง หวังเห็นจรรยาบรรณในสื่ออื่นๆ ด้วย

15 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงค่ำของเมื่อวาน ในแวดวงสื่อมวลชนได้มีการพูดถึง กรณีการปลด อุเมส ปานเดย์ ออกจากตำแหน่งบรรณาธิการหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นมีอยู่ว่า สาดเหตุของการปลดเขาออกจากตำหน่งในครั้งนี้การจากการไม่ยอมลดการเสนอข่าวที่มีลักษณะวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร

เมื่อคืนที่ผ่านมา อุเมส ได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กส่วนตัว Umesh Pandey ดยย้ำว่า เขาไม่ยอมปฏิบัติตามคำขอร้องที่ให้ tone down การนำเสนอข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลทหาร เป็นเหตุให้ถูกปลดจากตำแหน่ง ทั้งๆ ที่จะหมดสัญญาจ้างให้เป็น บก.หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ 2 ปี ในอีก 45 วันข้างหน้า

“When asked to ‘tone down’ I did not budge and was blunt in letting those making the decision that I rather lose my position than to bow my head. The axe finally came down on me just 45-days before my 2-year contract ended.”