ชี้จำนวนกำลังคนทำงานดิจิทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล ร่วม TDRI เผยผลศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้ านดิจิทัล ชี้ปัญหาใหญ่ไทยกำลังคนด้านดิจิ ทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ จ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 คนในปี 60

16 พ.ค.2561 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒน าประเทศไทย รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ในการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิทั ลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั ล (DEPA) ร่วมกับ TDRI ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม มีสาระสำคัญคือ

DEPA ร่วม TDRI เผยผลศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนด้ านดิจิทัล (Digital Manpower) รองรับอุตสาหกรรม S-Curve และ หนุนการเติบโตพื้นที่ EEC ชี้ปัญหาใหญ่ไทยกำลังคนด้านดิจิ ทัลสูง แต่ทำงานได้จริงน้อย สวนทางความต้องการภาคธุรกิจ จ้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 คนในปี 2560

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศร ษฐกิจดิจิทัล กล่าวเปิดงานงานสัมมนา เรื่อง “แนวทางการสร้างกำลังคนด้านดิจิ ทัลของไทย: จากปริมาณสู่คุณภาพ” ว่า ภายใต้นโยบายThailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่ อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสา หกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยี ชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจั กรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเ คมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

รัฐบาลมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุ ตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวในเขตเ ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ในจังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีโครง สร้างพื้นฐานที่มีความพร้อม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่งขอ งการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมา ยดังกล่าว คือการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อตอบ สนองความต้องการของอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (S-Curve) และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ EEC ทาง depa จึงได้ร่วมกับ TDRI ในการศึกษา “การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและกา รพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC)”

ด้าน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส และดร.เปาว์ ไวโรจน์พันธ์ นักวิชาการ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ไทย ได้เผยผลการศึกษา “การพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและกา รพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (EEC)” ที่สำคัญว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเ ป้าหมายในพื้นที่ EEC เป็นก้าวสำคัญในการยกระดับประเท ศไทยสู่ Thailand 4.0 แต่ข้อจำกัดสำคัญในขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ดังกล่าวคือ ประเทศไทยยังขาดกำลังคนทักษะสูง ที่มีคุณภาพจำนวนมาก

ความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทย คือ กำลังคนด้านดิจิทัลของไทยมีปริม าณมาก แต่กำลังคนที่มีคุณภาพสูงที่สาม ารถทำงานได้จริงมีปริมาณน้อย ทำให้ดูเหมือนประเทศไทยขาดกำลัง คนด้านดิจิทัล โดยในปี 2560 มีผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เฉพาะสาขาคอมพิวเตอร์ เกือบ 20,000 คน (ไม่รวมผู้จบการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมโทรคมนาคม) และมีผู้ว่างงานที่จบการศึกษาระ ดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์เกือบ 7,000 คน ขณะที่ความต้องการกำลังคนด้านดิ จิทัลในภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นประมา ณ 14,000 คน และภาคธุรกิจมักสะท้อนปัญหาการข าดแคลนกำลังคนด้านดิจิทัลที่มี คุณภาพและสามารถทำงานได้จริง

สาเหตุหนึ่งของสถานการณ์ดังกล่า วคือ หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ที่สอนอ ยู่ในปัจจุบันส่วนหนึ่ง ยังไม่ได้ปรับให้ทันต่อเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งบางหลักสูตรไม่ได้บรรจุวิ ชาหลักที่จำเป็นต่อการเป็นนักวิ ชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น หากประเทศไทยต้องการเพิ่มกำลังค นด้านดิจิทัลเพื่อตอบสนองต่อควา มต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมายใ นพื้นที่ EEC ได้จริง ประเทศไทยจำเป็นต้องปรับคุณภาพข องกำลังคนด้านดิจิทัลอย่างเร่ งด่วน

อย่างไรก็ดีมาตรการสำคัญในการกา รยกระดับคุณภาพกำลังคนด้านดิจิ ทัลเพื่อตอบสนองต่ออุ ตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC คือ ภาครัฐควรดำเนินการเป็นโครงการนำ ร่อง (pilot project) โดยมีแนวทางดำเนินการในระยะสั้น คือ ภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนและ ภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC ในการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรฝึก อบรมระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทั ลที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things) และภาครัฐควรส่งเสริมการเชื่อมโ ยงระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับอุ ตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ EEC เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรด้านดิ จิทัลที่ตอบสนองต่อความต้องการข องภาคอุตสาหกรรมได้จริง และสุดท้าย ภาครัฐควรอำนวยความสะดวกและสร้า งแรงจูงใจในการเข้ามาทำงานของนั กวิชาชีพดิจิทัลที่มีทักษะสู งให้มากขึ้น เช่น มาตรการสมาร์ทวีซ่าของไทยในปัจจุ บัน กำหนดให้นักวิชาชีพทักษะสูงที่มี เงินเดือนอย่างน้อย 2 แสนบาทจะได้วีซ่านาน 4 ปี ภาครัฐอาจพิจารณาปรับเงื่อนไขให้ มีความยืดหยุ่นมากขึ้นโดยกำหนดใ ห้ผู้มีเงินเดือนอย่างน้อย 1 แสนบาทแต่ไม่ถึง 2 แสนบาท จะได้วีซ่านาน 2 ปีเป็นต้น

ส่วนในระยะยาว ต้องมุ่งปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ด้านดิจิทัล โดยสร้างกลไกให้ภาคเอกชนให้ข้อมู ลทักษะกำลังคนที่ต้องการแก่สถาบั นการศึกษา และภาคการศึกษาปรับหลักสูตรให้ส อดคล้องกับความต้องการของภาคเอก ชน รวมทั้ง ภาคการศึกษาควรจัดทำแผนปรับปรุง คุณภาพการศึกษาและหลักสูตร ขยายโครงการนักศึกษาฝึกงาน และเพิ่มจำนวนอาจารย์ที่มีคุณภา พ และที่สำคัญภาครัฐต้องมุ่งส่งเส ริมการเชื่อมโยงระหว่างการวิจั ยพัฒนาด้านดิจิทัล และการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลไ ปพร้อมๆ กัน