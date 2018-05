นักเรียนสหรัฐฯ ถูกจับขณะประท้วงเรียกร้อง กม. ควบคุมอาวุธปืน

Published on Sun, 2018-05-20 19:40

"จับไปหนึ่งคน จับไปสี่คน หรือจับไปเป็นพันคนก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้" คือคำประกาศของนักเรียนรายหนึ่งที่ถูกตำรวจสหรัฐฯ จับขณะกำลังประท้วงหน้าสำนักงานประธานสภาฯ เพื่อเรียกร้องให้มีการลงมติร่างกฎหมายควบคุมอาวุธปืน หลังจากที่เกิดเหตุน่าเศร้าอีกครั้งจากการกราดยิงในโรงเรียนของรัฐเท็กซัสจนมีคนตายไป 10 คน

20 พ.ค. 2561 นักเรียนไฮสคูลของรัฐแมรีแลนด์ 4 ราย ถูกจับกุมโดยตำรวจเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐฯ หลังจากที่พวกเขาไปประท้วงหน้าสำนักงานของพอล ไรอัน ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการผ่านร่างกฎหมายอาวุธปืนที่เข้มงวดขึ้น

การประท้วงของนักเรียนไฮสคูลเหล่าเกิดขึ้นหลายชั่วโมงหลังจากกรณีกราดยิงครั้งล่าสุดที่โรงเรียนซานตาเฟ รัฐเท็กซัส เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย แดเนียล เกลิลโล สมาชิกกลุ่มนักเรียนจากเทศมณฑลมอนต์โกเมอรี่เพื่อการควบคุมอาวุธปืนกล่าวว่า "พวกเราไม่อยากจะอยู่ในประเทศที่ต้องเดินทางไปโรงเรียนพร้อมกับกลัวว่าอาจจะถูกส่องด้วยลำกล้องของอาวุธปืนไรเฟิล"

เกลิลโลและเพื่อนร่วมประท้วงเรียกร้องการควบคุมอาวุธปืนที่พื้นหน้าห้องสำนักงานของพอล ไรอัน ในช่วง 4 โมงครึ่งของวันที่ 18 พ.ค. พร้อมกับป้ายข้อความที่ระบุว่า "ขอให้มีการลงมติ" ในเรื่องกฎหมายอาวุธปืน แต่ก็มีนักเรียน 4 รายถูกจับกุมด้วยข้อหา "ก่อฝูงชน กีดขวาง เป็นอุปสรรคการสัญจร" จากการประท้วงนี้

สาเหตุที่พวกเขาไปประท้วงหน้าสำนักงานของไรอันเป็นเพราะว่าไรอันปฏิเสธไม่ให้สภาพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ที่จะทำให้ระบบการซื้อขายและการเป็นเจ้าของอาวุธปืนเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ทั้งพรรคเดโมแครตและนักกิจกรรมรณรงค์เรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกล่าวประณามไรอันในเรื่องนี้

ในที่ประท้วงหน้าสำนักงานของไรอัน มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปเตือนนักเรียนที่ประท้วงอยู่วาจะถูกจับกุมถ้าหากไม่ออกไปจากพื้นที่ แต่หนึ่งในผู้ประท้วงก็โต้ตอบกลับไปว่า "พวกเราไม่ใส่ใจถ้าจะถูกจับ" และเมื่อตำรวจทำการจับกุมนักเรียน 4 คน ก็มีนักเรียนคนหนึ่งที่ประกาศว่า "จับไปหนึ่งคน จับไปสี่คน หรือจับไปเป็นพันคนก็ไม่สามารถหยุดพวกเราได้จนกว่าจะไม่มีเด็กต้องตายในโรงเรียนเพราะปล่อยให้ปืนไปอยู่ในมือของคนผิดอย่างไม่จำเป็น"

กลุ่มผู้รอดชีวิตจากการกราดยิงในโรงเรียนมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส ส่งข้อความแสดงการชื่นชมผู้ประท้วงกลุ่มล่าสุด พวกเขาเองเคยรวมตัวกันประท้วงในนาม #NeverAgain และ March for Out Lives ที่เป็นการเคลื่อนไหวทั่วประเทศมาก่อน

เดวิด ฮอกก์ หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากมาร์จอรี สโตนแมน ดักลาส กล่าวชื่นชมผู้ประท้วงพร้อมๆ กับวิจารณ์รัฐบาลว่าจับกุมนักเรียนเพียงเพราะพวกเขาใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญในการประท้วงอย่างสันติ

เหตุกราดยิงครั้งล่าสุดในโรงเรียนซานตาเฟ รัฐเท็กซัส มีผู้ต้องสงสัยก่อเหตุชื่อ ดิมิทริออส พาเกิร์ตซิส อายุ 17 ปี โดยอาศัยอาวุธปืนของพ่อเขา นหกลุ่มผู้เสียชีวิตมีทั้งครูสอนแทน 2 ราย และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากปากีสถานอีก 1 รายชื่อ ซาบีกา ชีค ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนของกระทรวงการต่างประเทสสหรัฐฯ และมีกำหนดการจะได้กลับประเทศในเดือนหน้า

เรียบเรียงจาก

