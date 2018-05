นักข่าวนอร์เวย์ประท้วง เรียกร้องค่าจ้าง ‘ฟรีแลนซ์’ เท่า ‘พนง.ประจำ’

Published on Tue, 2018-05-22 12:52

ผู้สื่อข่าวสถานีสาธารณะของนอร์เวย์ประท้วงหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงร่วมล้มเหลว เรียกร้อง ‘ปิดช่องว่าง’ ความห่างของเงินเดือน ‘พนักงานประจำ-สัญญาจ้าง-ฟรีแลนซ์’ ชี้งานเหมือนกันรายได้ต้องเท่าเทียมกัน



ที่มาภาพประกอบ: International Federation of Journalists (IFJ)

22 พ.ค. 2561 สมาพันธ์ผู้สื่อข่าวระหว่างประเทศ (International Federation of Journalists หรือ IFJ) และสมาพันธ์ผู้สื่อข่าวยุโรป (European Federation of Journalists หรือ EFJ) ได้ออกมาสนับสนุนการประท้วงของพนักงานสถานี NRK อันเป็นสถานีข่าวสาธารณะที่ได้รับเงินดำเนินการจากรัฐของประเทศนอร์เวย์กว่า 1,700 คน ซึ่งผู้ออกมาประท้วงส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหภาพผู้สื่อข่าวนอร์เวย์ (Norway Union of Journalists หรือ NJ) อีกด้วย

โดยเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมาพนักงานที่เป็นสมาชิกสหภาพผู้สื่อข่าวนอร์เวย์ ได้หยุดงานประท้วงหลังจากการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อตกลงร่วมล้มเหลว

สหภาพผู้สื่อข่าวนอร์เวย์ระบุว่าสถานี NRK ต้องการให้มีการ 'แทนที่' (เอาคนใหม่มาแทนคนเก่า) ตำแหน่ง 'ผู้สื่อข่าว' ประมาณ 100 คน ในทุกปี ในระหว่างการเจรจา พนักงานได้เรียกร้องให้สถานี NRK รับผิดชอบในการฝึกอบรมอาชีพใหม่ รวมทั้งการฟื้นฟูและการเพิ่มขีดความสามารถที่จำเป็นสำหรับอนาคตของพวกเขา

นอกจากนี้พนักงานยังต้องการให้สถานี NRK ปิดช่องว่างการจ่ายเงินของผู้สื่อข่าวที่เป็นพนักงานประจำกับพนักงานสัญญาจ้าง (ปกติพนักงานประจำจะได้ค่าจ้างสูงกว่าพนักงานสัญญาจ้าง) และยุติเงื่อนไขการทำงานที่ไม่แน่นอนสำหรับผู้สื่อข่าวที่มีสัญญาแบบชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือตำแหน่ง 'ฟรีแลนซ์' (Freelances)

ในแถลงการณ์ของกลุ่มพนักงานที่ออกมาประท้วงระบุว่า "ผู้สื่อข่าวที่มีสัญญาจ้างชั่วคราวใน NRK มีรายได้น้อยกว่าพนักงานประจำ พวกเราต้องการเงื่อนไขที่เท่าเทียมกันสำหรับพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวและฟรีแลนซ์"

นอกจากนี้กลุ่มผู้สื่อข่าวของสถานี NRK ยังกลัวว่าภาระงานของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นในขณะที่ค่าจ้างของพวกเขายังคงเท่าเดิม สหภาพผู้สื่อข่าวนอร์เวย์ระบุว่าเมื่อเทียบกันแล้ว ผู้สื่อข่าวของ NRK มีรายได้น้อยกว่าเพื่อนร่วมอาชีพของพวกเขาที่ทำงานอยู่ในสื่อขนาดใหญ่อื่นๆ ของเอกชน นอกจากนี้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของ NRK ยังให้ความร่วมมือในการลดค่าใช้จ่ายขององค์กรผ่านขั้นตอนการเจรจาต่อรอง โดย 3 ปีที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว NRK ได้ยอมรับโครงการบำเหน็จบำนาญใหม่ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายถึง 15 ล้านยูโรต่อปี

ทั้งนี้ในเว็บไซต์ของ IFJ ระบุว่า IFJ และ EFJ ร่วมกับกลุ่มองค์กรภาคสื่อมวลชนได้แสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสนับสนุนการประท้วงที่ NRK และร่วมเรียกร้องให้มีปิดช่องว่างการจ่ายเงินระหว่างพนักงานชั่วคราวกับพนักงานประจำ

"ทั้งสองสหภาพฯ ขอสนับสนุนเพื่อนร่วมอาชีพชาวนอร์เวย์ และสำหรับการทำงานที่เหมือนกันจะต้องจ่ายเงินให้เท่าเทียมกันด้วย" IFJ ระบุไว้ในเว็บไซต์

ที่มาเรียบเรียงจาก

Norway: 1,700 journalists on strike at NRK public broadcaster (ifj.org, 16/5/2018)