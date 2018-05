ขบวนการคนจนในสหรัฐฯ ถูกจับกุมเหตุประท้วงในหลายรัฐทั่วประเทศ

Published on Wed, 2018-05-23 12:01

กลุ่มเพื่อคนยากจนในสหรัฐฯ ‘พัวร์พีเพิลแคมเปญ’ จำนวนหนึ่งถูกจับกุมในการชุมนุมติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการชุมนุมต่อเนื่องยาวนานเป็นระยะเวลา 40 ปีเพื่อเรียกร้องรัฐบาลแก้ไขปัญหาความยากจนและประเด็นแวดล้อมอื่นๆ ที่ รวมถึงเป็นการสานต่อแนวทางนักกิจกรรมด้านสิทธิพลเมือง มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

บรรยากาศการจับกุมกลุ่มพัวร์พีเพิลแคมเปญ (ที่มา: Youtube/PennLive.com)

22 พ.ค. 2561 จากข้อมูลในสื่อโซเชียลมีเดียของพัวร์พีเพิลแคมเปญพบว่ามีการจับกุมและปล่อยตัวผู้ชุมนุมหลายแห่งทั่วประเทศในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมา (21 พ.ค. 2561) ตามเวลาของสหรัฐฯ เช่น การประท้วงที่รัฐสภานิวยอร์กมีคนถูกจับกุม 21 ราย ข้อหากีดขวางทางเดินอาคาร กลุ่มผู้ประท้วงราวร้อยคนประท้วงเรียกร้องต่อต้านการกีดกันคนจน การเหยียดเชื้อชาติ การกีดกันชาวมุสลิม และเรียกร้องให้มีการปฏิรูปเรือนจำ

นอกจากนี้ยังมีการจับกุมผู้คนในรัฐอื่นๆ อย่างเพนซิลเวเนีย ผู้ชุมนุมเดินขบวนเข้าไปในห้องโถงเพดานสูงของรัฐสภาเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าการเหยียดเชื้อชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความยากจนและการจำกัดสิทธิการเลือกตั้ง ทั้งยังพูดถึงปัญหาการกวาดต้อนจับกุมประชาชนและการกีดกันผู้ลี้ภัย ในการประท้วงครั้งล่าสุดนี้มีคนถูกจับกุมไปอีก 24 ราย

ในย่านใจกลางเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซีก็มีการจับกุมผู้ประท้วง 21 คนที่เดินขบวนไปพร้อมกับการคล้องแขน ในขณะที่พยายามล้อมอาคารศาลเบิร์ชไว้ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวหาว่าพวกเขากีดขวางทางจราจร

มีรายงานเรื่องการจับกุมผู้ชุมนุมอีกหลายแห่งในสหรัฐฯ ทั้งในแคลิฟอร์เนีย, เซาธ์แคโรไลนา, อาแคนซอร์, วอชิงตัน ในการประท้วงเหล่านี้มีบางแห่งที่ผู้ชุมนุมใช้วิธีนั่งปักหลักประท้วง ในการนำเสนอข้อความผ่านโซเชียลมีเดียและสื่อท้องถิ่นต่างๆ ในสหรัฐฯ มีการเรียกผู้ชุมนุมเหล่านี้ว่าเป็น "พยานทางศีลธรรม" (Moral witness) ผู้เรียกร้องให้เห็นถึงปัญหาต่างๆ ในประเทศ

แคธริน ดาวิส ซอมเมอร์ ศิลปินหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุมที่เซาธ์แคโรไลนากล่าวว่าการได้มีส่วนร่วมประท้วงในครั้งนี้ถือเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ เธอบอกอีกว่าในฐานะที่เธอเป็นหญิงผิวขาวผู้มีอภิสิทธิ์มันจึงเป็นความรับผิดชอบของเธอที่จะต้องออกมาเรียกร้องความยุติธรรมในเชิงรุก

