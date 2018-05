นิวซีแลนด์ เป็นประเทศแรกของโลกที่โบกธงแสดงการยอมรับ Intersex หน้าอาคารรัฐสภา

Published on Fri, 2018-05-25 02:26

Intersex หรือคนเพศกำกวมยังเป็นได้รับการพูดถึงน้อยมากแม้แต่ในประเด็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ แต่ประเทศนิวซีแลนด์ที่มีรัฐบาลสายก้าวหน้าจากการเลือกตั้งของประชาชนกลายเป็นประเทศแรกที่ทำการโบกธงสัญลักษณ์ของ Intersex หน้าอาคารรัฐสภา ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในสายตาของกลุ่มคนเพศกำกวมในนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2561 สื่อเกย์สตาร์นิวส์รายงานว่าประเทศนิวซีแลนด์สร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นประเทศแรกที่โบกธงสัญลักษณ์ของคนสองเพศหรือ "เพศกำกวม" (intersex) ไว้หน้าอาคารรัฐสภาเนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ (IDAHOTBIT) ของปีนี้

เพศกำกวม คือคนที่ลักษณะทางเพศเชิงกายภาพ (โครโมโซมเพศ, อวัยวะเพศ และ/หรือ ลักษณะเฉพาะอื่นๆ) ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นหญิงหรือชายอย่างชัดเจน บางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติบโตขึ้น ทำให้ร่างกายของพวกเขาไม่สามารถถูกจัดแบ่งตามนิยามชายหญิงแบบทั่วไปได้ ในโลกที่ยังมีการพูดถึงคนเพศกำกวมน้อยมาก การโบกธงของชาวเพศกำกวมร่วมกับธงสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ไพรด์และธงสีอื่นๆ เช่นธงของคนข้ามเพศ ถือเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในสายตาของกลุ่มคนเพศกำกวมในนิวซีแลนด์

ธงสัญลักษณ์สำหรับคนเพศกำกวมคือธงพื้นหลังสีเหลืองมีวงกลมสีม่วงอยู่ตรงกลาง ผู้ที่ออกแบบธงนี้คือองค์กรเพื่อคนเพศกำกวมสากลในออสเตรเลีย (Organisation Intersex International Australia) ที่สร้างธงนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือน ก.ค. 2556 โดยให้ความหมายว่าสีเหลืองกับสีม่วงบนธงคือสีของคนที่มีลักษณะของสองเพศในตัวคนๆ เดียว

แจน ล็อกกี ส.ส. พรรคกรีน กล่าวว่าการติดธงของคนเพศกำกวมที่หน้าอาคารรัฐสภานั้นถือเป็นการแสดงออกยอมรับคนเพศนี้อย่างเป็นทางการ "และในฐานะ ส.ส. พวกเราหวังจะเป็นตัวแทนสำหรับคนทุกคน" ล็อกกีกล่าว

ส.ส. พรรคกรีนกล่าวอีกว่าในประเทศนิวซีแลนด์มีคนเพศกำกวมอยู่ราว 2,000 คน แต่คนส่วนใหญ่ของโลกนี้ก็มักจะอ้างว่าคนเหล่านี้ไม่มีอยู่จริง อ้างว่าโลกใบนี้มีแต่เพศชายและเพศหญิงเท่านั้น

กลุ่มอินเตอร์เซ็กส์ยูธเอาเทียรัว (Intersex Youth Aotearoa) ซึ่งเป็นกลุ่มสร้างความตระหนักในประเด็นคนเพศกำกวมของนิวซีแลนด์ (คำว่า "เอาเทียรัว" เป็นคำในภาษาเมารีใช้เรียกประเทศนิวซีแลนด์) ระบุว่าการโบกธงยอมรับพวกเขาหน้ารัฐสภาถือเป็นสิ่งที่สำคัญระดับประวัติศาสตร์สำหรับพวกเขามาก รวมถึงประกาศขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในพิธีวันสากลยุติความเกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศ

เรียบเรียงจาก

New Zealand is the first country to raise intersex flag outside parliament, Gay Star News, 21-05-2018

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Intersex_flag