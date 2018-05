คะแนนท่วมท้น เสียง 2 ใน 3 ของไอร์แลนด์เห็นชอบทำแท้งถูกกฎหมาย

Published on Sun, 2018-05-27 13:47

ไอร์แลนด์ลงประชามติสนับสนุนการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น 1,429,981 เสียง ต่อ 723,632 เสียง นับเป็นร้อยละ 66.4 ต่อร้อยละ 33.6 ทำให้สื่อเดอะการ์เดียนระบุว่าถือเป็นการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศให้สิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับครรภ์กลับมาอยู่ในมือผู้มีเพศกำเนิดหญิงที่เป็นเจ้าของครรภ์อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 2561 มีการประกาศผลลงประชามติของชาวไอร์แลนด์ว่าจะยกเลิกบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 ในรัฐธรรมนูญไอร์แลนด์ ที่จำกัดการทำแท้งหรือไม่ ผลปรากฏว่าผู้ลงคะแนนส่วนใหญ่ 2 ใน 3 หรือราว 1.4 ล้านเสียง ต่อราว 7 แสนเสียง เลือกที่จะยุบกฎหมายนี้ทำให้รัฐบาลไอร์แลนด์สามารถเสอนการทำแท้งในฐานะบริการสุขภาพให้กับผู้ตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ในช่วง 12 สัปดาห์ได้

ออร์ลา โอ คอนเนอร์ ผู้อำนวยการร่วมของโครงการส่งเสริมให้โหวตเห็นชอบในประชามติครั้งนี้กล่าวว่าผลที่ออกมาถือเป็น "วันสำคัญทางประวัติศาสตร์สำหรับผู้หญิงในไอร์แลนด์" และบอกว่าผลที่ออกมาถือเป็น "การปฏิเสธไม่ปฏิบัติกับผู้หญิงในฐานะพลเมืองชั้นสองอีกต่อไป"

ขณะที่ จอห์น แมคเกิร์ก นักกิจกรรมฝ่ายคัดค้านการยกเลิกกฎหมายมาตรา 8 ยอมรับความพ่ายแพ้ตั้งแต่นับคะแนนช่วงกลางวัน เขาบอกว่าเขารู้สึก "อกหัก" จากผลที่ออกมา แต่ก็ยืนยันว่าเขาไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดที่จะได้ "ลุกขึ้นพูดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ"

มีการตั้งข้อสังเกตจากสื่อเดอะการ์เดียนว่าการโหวตสนับสนุนทำแท้งถูกกฎหมายอย่างถล่มทลายในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความพ่ายแพ้อย่างหนักของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่เคยมีอิทธิพลครอบงำไอร์แลนด์ ทำให้เรื่องการยกเลิกกฎหมายเช่นนี้เคยเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มาก่อน

ลีโอ วารัดการ์ นายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์ให้คำมั่นว่าจะยกเลิกกฎหมายจำกัดการทำแท้งภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงบอกว่าการลงประชามติในครั้งนี้แสดงให้เห็น "ผลรวมจากการปฏิวัติเงียบในไอร์แลนด์" และถือว่าประชาชนได้ให้อาณัติพวกเขาผ่านการโหวตแล้ว

เรียบเรียงจาก

Ireland votes by landslide to legalise abortion, The Guardian, 26-05-2018