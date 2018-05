เปิดตัว 'เครือข่ายสิทธิแรงงานประมง' หวังขยับมาตรฐานแรงงานไทย

Published on Wed, 2018-05-30 15:38

เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2561 สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (ITF) เปิดตัวเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง (FRN) อย่างเป็นทางการเพื่อต่อสู้กับการละเมิดและเอาเปรียบผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย

ทาง ITF ระบุว่าเครือข่ายนี้นับเป็นสภาพแรงงานประมงที่เป็นอิสระและมีความเป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานจากทั่วโลก รวมถึงสภาแรงงานแห่งชาติทั้งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ รวมถึงบริษัทไทยยูเนี่ยน ผู้ผลิตอาหารทะเลแปรรูปที่ใหญ่ที่สุด

จอห์นนี ฮาเซน ประธานสาขาประมงของ ITF แสดงความยินดีที่เกิดเครือข่ายนี้อย่างเป็นทางการเพื่อจะได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของแรงงานประมงทุกคนในประเทศไทย

"ผมเคยเป็นลูกเรือประมงและคนทำงานเรือเดินทะเลในประเทศนอร์เวย์มาเป็นเวลา 13 ปี การเอารัดเอาเปรียบแรงงานประมงที่มีอยู่กว้างขวางในประเทศไทยและเรื่องราวที่ผู้ใช้แรงงานประมงเล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับสภาพที่พวกเขาถูกบังคับให้ต้องอดทนเป็นสิ่งที่ไร้มนุษยธรรมเมื่อเทียบกับมาตรฐานแรงงานสากล"

"การเอารัดเอาเปรียบนี้ได้ถูกเปิดเผยมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ทั้งสหภาพยุโรปและรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประณามและลงโทษรัฐบาลไทยสำหรับความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าต่อการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงานและขาดการควบคุม"

"เราได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่มาเป็นเวลา 14 เดือน ทำงานพูดคุยกับแรงงานข้ามชาติทั้งกัมพูชาและเมียนมาร์หลายร้อยคน และถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันจากนานาชาติและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายไทย แรงงานประมงได้บอกกับเราว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวพวกเขาไม่มากนัก การละเมิดสิทธิมนุษยชนยังคงมีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้"

"บทเรียนจากประเทศที่มีสหภาพแรงงานประมงคือ การปราศจากสิทธิที่พึงได้รับในที่ทำงานและความไม่เข้มแข็งที่มาจากเสียงของสหภาพแรงงานจะทำให้การละเมิดสิทธิแรงงานประมงในประเทศไทยยังคงดำเนินต่อไป FRN กำลังสร้างขีดความสามารถในการจัดตั้งและสร้างพันธมิตรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้ทั่วประเทศและทั่วโลก" ฮาเซนกล่าว

นอกจากนี้ในการเปิดตัวครั้งนี้ เครือข่ายสิทธิแรงงานประมงได้มีข้อเรียกร้องเบื้องต้น ดังนี้

-การกำจัดแรงงานขัดหนี้ ซึ่งรวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง บัตรสีชมพู ใบอนุญาตทำงานจากตัวแทนและนายหน้า

-เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำแก่แรงงานประมง และปรับปรุงสภาพการทำงานและสิทธิแรงงานแก่แรงงานประมงทุกคนในอุตสาหกรรมประมงไทย

-แรงงานประมงทุกคนต้องได้รับสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรในภาษาของตนเอง

-แรงงานประมงทุกคนจะต้องได้รับการฝึกอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นและสามารถเข้าถึงชุดปฐมพยาบาลที่จัดไว้บนเรือแต่ละลำ

-เรือทุกลำต้องมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในกรณีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน

-การจัดให้มีจรรยาบรรณในการเดินเรือบนเรือทุกลำที่ทำประมงในน่านน้ำไทย

-รัฐบาลไทยให้สัตยาบันรองรับอนุสัญญา ILO87,98,188 และการแก้ไขกฎหมายแรงงานเพื่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม และเพื่อจัดตั้งสหภาพแรงงานที่พวกเขามีส่วนร่วมได้

ทั้งนี้องค์กรที่ให้การรับรองเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงมีดังนี้ International Trade Union Confederation (ITUC), Building and Woodworkers International Union (BWI), American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) – United States, Australian Council of Trade Unions (ACTU) – Australia, Cambodian Labor Congress (CLC) – Cambodia, Trades Union Congress (TUC) – United Kingdom, State Enterprises Workers Confederation (SERC) – Thailand, Belgian Transport Workers Union (BTB) – Belgium, Building and Woodworkers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC), Cambodian Transport Workers Federation (CTWF) – Cambodia, Independent Democratic of Informal Economy Association (IDEA) – Cambodia, International Longshore and Warehouse Union (ILWU) – Canada, Marine Transport Workers Trade Union of Ukraine (MTWTU) – Ukraine, Marine Engineers’ Beneficial Association (MEBA) – United States, Maritime Union of Australia (MUA) – Australia, Maritime Union of New Zealand (MUNZ) – New Zealand, Norwegian Seafarers Union (NSU) – Norway, Norwegian Transport Workers Union (NTF) – Norway, Seafarers International Union (SIU) – Canada, Seafarers Union of Russia (SUR) – Russia

ในส่วนสหภาพแรงงานในประเทศไทย ได้แก่ Building and Wood Workers International Council of Thailand (BWICT), International Transport Workers’ Federation Thailand (ITF Thai), Labor Union of Government Pharmaceutical Organization (LUGPO), Metropolitan Electricity Authority Workers Union (MEAWU), Rubber Authority of Thailand State Enterprise Worker Union (RAOT SWEU), SEWU Marketing Organization of Farmers (SEWU MOF), State Enterprise Electrified Train Workers Union (SEETU), State Railway Union of Thailand (SRUT), Thailand Automobile Workers Union (TAW), Thai Airways International Union (TG Union), Thai Confederation of Electronic, Electrical Appliances, Auto and Metal Workers (TEAM), Thai Labour Solidarity Committee (TLSC), Wingspan Workers Union (WWU), TOT Public Company Limited Workers Union (TOT)

องค์กรพัฒนาเอกชน ได้แก่ Ethical Trading Initiative, International Labor Rights Forum (ILRF), Greenpeace Southeast Asia, Raks Thai Foundation, Union Aid Abroad (APHEDA), Thai Union PCL