กูเกิลยอมไม่ต่อสัญญาโครงการความร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯ หลังพนักงานหลายพันประท้วง

Published on Sat, 2018-06-02 23:38

หลังจากที่พนักงานกูเกิลหลายพันคนทั้งเรียกร้องและประกาศลาออกจากงานในหลายภาคส่วนเพื่อประท้วงโครงการความร่วมมือระหว่างกูเกิลกับกองทัพสหรัฐฯ ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือรัฐบาลด้านระบบปัญญาประดิษฐ์และโดรน ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561 การประท้วงก็ส่งผลเมื่อกูเกิลประกาศจะไม่ต่ออายุสัญญาโครงการดังกล่าวกับเพนทากอนแล้ว

2 มิ.ย. 2561 โครงการที่กูเกิลร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ มีชื่อว่า 'โครงการมาเวน' เป็นการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือเอไอมาช่วยวิเคราะห์รูปถ่ายจากโดรนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้โดรนในรุ่นถัดๆ ไปให้สามารถระบุตัวตนและวัตถุได้เร็วขึ้น ในครั้งนั้นมีพนักงานของกูเกิลเกือบ 4,000 ราย ลงนามประท้วงในเรื่องนี้ และมีอีกหลายคนที่ลาออกจากตำแหน่งในกูเกิลเพื่อเป็นการประท้วง

การประท้วงกดดันจากพนักงานส่งผลให้ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา ไดแอน กรีนน์ ซีอีโอของกูเกิลคลาวด์ประกาศในที่ประชุมรายสัปดาห์ของพนักงานว่าทางกูเกิลจะไม่ต่อสัญญากับกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งจะหมดสัญญาภายในปี 2562 โดยให้เหตุผลว่าเพราะมีแรงโต้ตอบกลับอย่างหนักจนส่งผลเสียต่อบริษัท นอกจากนี้ยังประกาศอีกว่าภายในสัปดาห์หน้ากูเกิลมีแผนการเปิดเผยแนวโนบายใหม่ในการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของพวกเขา

ในช่วงที่พนักงานกูเกิลทำการประท้วงนั้นพวกเขาระบุในจดหมายเปิดผนึกว่า "กูเกิลไม่ควรจะกลายเป็นธุรกิจแห่งสงคราม" และ "พวกเราไม่ควรผลักภาระความรับผิดชอบทางศีลธรรมที่เป็นผลมาจากเทคโนโลยีของเราไปให้กับบุคคลที่สาม" ขณะที่กูเกิลพยายามพูดปกป้องโครงการมาเวนว่าไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าแค่การให้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สกับประทรวงกลาโหมสหรัฐฯ แต่ถึงแม้ว่าฝ่ายบริหารของกูเกิลจะพยายามบอกว่าข้อตกลงร่วมกับเพนทากอนมีมูลค่าเพียงแค่ 9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ดิอินเตอร์เซปต์ก็รายงานว่าพวกเขาหวังจะให้โครงการมาเวนทำรายได้ถึง 250 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ถึงแม้ว่าการต่อต้านจากพนักงานกูเกิลจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกูเกิลกับกองทัพสหรัฐฯ ดูห่างออกไปบ้าง แต่ ลี ฟาง จากสื่อดิอินเตอร์เซปต์ก็รายงานว่านั่นยังไม่ทำให้กูเกิลมีพันธกิจว่าจะเลิกการลงนามร่วมมือกับกองทัพสหรัฐฯ อีกในอนาคตในด้านที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์

เรียบเรียงจาก

Following Worker Revolt, Google to End Drone Technology Contract with Pentagon, Common Dreams, 01-06-2018

GOOGLE WON’T RENEW ITS DRONE AI CONTRACT, BUT IT MAY STILL SIGN FUTURE MILITARY AI CONTRACTS, The Intercept, 02-06-2018

Google Plans Not to Renew Its Contract for Project Maven, a Controversial Pentagon Drone AI Imaging Program, Gizmodo, 01-06-2018