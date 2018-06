บันทึกแด่ตัวตนนักเคลื่อนไหวของผม

เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล และภวัต อัครพิพัฒนา ถอดความคำปาฐกถาของ Wael Ghonim วิศวกรผู้จับพลัดจับผลูกลายเป็นผู้นำการโค่นล้ม ฮูสนี มูบารัค ผู้นำเผด็จการของอียิปต์ ในงาน Oslo Freedom Forum 2018



วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ในห้องรับรองนักพูด ผมนั่งอยู่ในนั้น ตื่นเต้นที่จะขึ้นพูดปาฐกถาในงาน Oslo Freedom Forum 2018 ที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ Wael Ghonim เป็นคนพูดคนต่อๆ ไปหลังจากผม ผมทราบมาว่า เขาเป็นวิศวกรผู้จับพลัดจับผลูกลายเป็นผู้นำการปฏิวัติอียิปต์โค่นล้มฮูสนี มูบารัค ลง และหนังสือของเขา Revolution 2.0: The power of people is stronger than the people in power แปลเป็นไทยแล้วในชื่อ “ปฏิวัติ 2.0” (โดย สำนักพิมพ์โอเพ่นเวิร์ล) เมื่อผมพูดเสร็จแล้วก็ออกไปฟังผู้พูดคนอื่นๆ ปรากฏว่า เมื่อได้ฟังปาฐกถาสั้นๆ ของเขานั้นรู้สึกกินใจมาก มันสอนผมและสอนคนอื่นๆ ในห้องได้อย่างดี แม้ว่าเขาจะอ้างว่านั่นเขาเขียนให้ตัวเองก็ตาม หลังจากนั้น ผมพบเขาแล้วก็ขออนุญาตแปลคำปาฐกถาเป็นไทย ซึ่งเขาก็อนุญาตในทันที ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับนักกิจกรรมอย่างตัวผม นักกิจกรรมคนอื่นๆ และคนทุกคน ผมและภวัต อัครพิพัฒนา จึงถ่ายทอดมาเป็นภาษาไทยมีข้อความดังต่อไปนี้ - เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล