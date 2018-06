ศรีสุวรรณย้อนกองทัพ ถาม 4 ข้อหลักฐานเล็งดาวเทียมจารกรรม-เตรียมยื่น ป.ป.ช.

Published on Tue, 2018-06-05 17:35

“คนดูหนังมากเกินไป” ออกโรงอย่างต่อเนื่อง ตั้ง 4 ข้อคำถามจี้ใจดำกองทัพกระทำการลับๆ ลงนามในหนังสือสัญญาต่างประเทศไม่ผ่าน สนช. ยืนยันดาวเทียมจารกรรม 9 หมื่นล้านมีมูล เตรียมยื่น ป.ป.ช.ตรวจสอบด้วย

5 มิ.ย.2561 ท่ามกลางความเงียบ จู่ๆ ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ก็ออกแถลงการณ์คัดค้านที่กระทรวงกลาโหมเตรียมจัดซื้อดาวเทียมจารกรรมราคาสูงถึง 9.1 หมื่นล้านเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา สื่อมวลชนหลายสำนักลงข่าวของเขาจนเกิดกระแสตั้งคำถามมากมาย จากนั้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดและโฆษกกระทรวงกลาโหมได้ออกมาตอบโต้ข่าวนี้ โดยปฏิเสธว่าไม่มีประเด็นเรื่องดาวเทียมจารกรรมราคาสูงดังที่ศรีสุวรรณกล่าวหา พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเขาอาจจะดูหนังมากเกินไป จึงนำมาซึ่งแถลงการณ์ล่าสุดของศรีสุวรรณที่ระบุว่าจะยื่นเรื่องกับป.ป.ช.และตั้ง 4 ข้อคำถาม คือ 1.การลงนามในสัญญาระหว่างทางการไทยกับสหรัฐอเมริกา 2.การจัดสัมมนาใหญ่ว่าด้วยดาวเทียมดังกล่าวเมื่อเดือนเมษายน 3. การลงนามหนังสือข้อตกลงใดกับต่างประเทศโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของ สนช. ถือเป็นการกระทำผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 4.ครม.พัฒนาดาวเทียมสำรวจธีออส 2 งบ 7,800 ล้านบาท และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ พัฒนาโครงการดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบ 1,000 ล้านบาทไปแล้ว จะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนกันหรือไม่

รายละเอียดมีดังนี้

แถลงการณ์ สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย

เรื่อง ตอบโต้การเฉไฉของกองทัพกรณีการจัดซื้อจัดหาดาวเทียมจารกรรม

........................................

ตามที่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและโฆษกกระทรวงกลาโหมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนกรณีข้อคัดค้านของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยที่ไม่เห็นด้วยที่สภากลาโหมหรือกองทัพไทยกำลังดำเนินการจัดซื้อจัดหาดาวเทียม THEIA จากสหรัฐอเมริกามูลค่า 91,200 ล้านบาทไทยมาใช้ในขณะที่ประเทศยังอยู่ในสภาพเศรษฐกิจตกต่ำ ประชาชนยังยากจน ฯลฯ โดยอ้างว่ากองทัพยังไม่ซื้อดาวเทียมจารกรรมดังกล่าวเป็นแค่การศึกษา และยังกล่าวหาว่ามโนไปเอง และหรือดูหนังมากเกินไป ซึ่งพิเคราะห์แล้วน่าจะมีลักษณะเฉไฉเลี่ยงบาลีตอบคำถามไม่ตรงประเด็นมากกว่า

กรณีดังกล่าวหากสมาคมฯ จะมโนไปเองหรือไม่นั้น กองทัพก็ควรที่จะต้องตอบคำถามของสมาคมฯ เพื่อให้ประชาชนทราบให้ได้เสียก่อนว่า

1) ทำไมประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป. : DTi) และคณะจึงได้เดินทางไปลงนามในหนังสือแสดงการรับรู้ หรือ LOA (Letter of Acknowledge) แล้วเมื่อวันที่ 14-23 ธันวาคม 2560 และต่อมาได้เดินทางไปลงนามในหนังสือแสดงความจำนง หรือ LOI (Letter of Intent) เมื่อเดือนมีนาคม 2561 และล่าสุดผู้บริหารในระดับบิ๊กๆของรัฐบาลได้เดินทางไปสหรัฐอเมิกาเมื่อปลายเดือนเมษายน 2561 เพื่อเป็นสักขีพยานในการลงนามในหนังสือยืนยัน หรือ LOC (Letter of Confirm)



(รายละเอียดในแถลงการณ์ฉบับก่อน-ประชาไท) ตามที่สภากลาโหมได้พิจารณาแนวความคิดด้านกิจการอวกาศ ของกระทรวงกลาโหมเพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์กิ จการอวกาศเพื่อการป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2561-2570 เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยการผลักดันของสถาบั นเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป. : DTi) เพื่อนำไปสู่การจัดซื้อจัดหา "ดาวเทียมไธอา : THEIA 112 ดวง มูลค่า 2,850 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ หรือ 91,200 ล้านบาทไทย (ไม่รวมค่าจัดส่งดาวเทียมขึ้นฟ้ า) จากบริษัท THEIA Group โดยมีอดีตนักการเมื องในประเทศไทยเป็นตัวแทนนายหน้า ซึ่งอ้างว่ามีการร่วมทำ Thailand Satellites Data Information Processing Center กับสหรัฐอเมริกา

2) ทำไม รมช.กลาโหม เดินทางไปร่วมงานสัมมนาเรื่อง การใช้ประโยชน์จากดาวเทียม THEIA ณ ห้องฟินิกส์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกว่า 200 หน่วยงาน โดยการจัดของ สทป.เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 และมีการเชิญประธานกรรมการ THEIA และคณะผู้บริหารของบริษัทดาวเทียมดังกล่าวมาบรรยายสรุปเกี่ยวกับขีดความสามารถของดาวเทียมในการเจาะและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยมีนักล็อบบี้ยิสต์ฝ่ายไทยที่เป็นอดีตนักการเมืองใหญ่ ส.ส.หลายสมัยของจังหวัดเพชรบุรีรวมอยู่ด้วย

3) เนื่องจากหนังสือ LOA , LOI และ LOC ที่ สทป. ไปลงนามกับ THEIA สหรัฐอเมริกานั้น มีลักษณะเป็นหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ทางเศรษฐกิจ สังคม หรือการค้าหรือการลงทุนของประเทศอย่างกว้างขวาง ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาเสียก่อน ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 2560 เหตุใดกองทัพหรือกระทรวงกลาโหมจึงไม่ขอความเห็นชอบจากสภา สนช.ให้มีมติให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องดังกล่าวเสียก่อน และได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวบัญญัติไว้ครบถ้วนแล้วหรือยัง

4) ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จัดทำโครงการการพัฒนาดาวเทียมสำรวจธีออส 2 งบประมาณ 7,800 ล้านบาท และให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาโครงการดาวเทียมขนาดเล็กเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,000 ล้านบาทไปแล้ว จะถือว่าเป็นการซ้ำซ้อนกันหรือไม่ ?

การออกมาทักท้วงของสมาคมฯ ก็เป็นการยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งหาใช่เป็นการมโนหรือดูหนังมากเกินไปแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรณีการใช้อำนาจในการไปลงนามในหนังสือสัญญาต่างๆกับต่างชาติในการจัดซื้อจัดหาดาวเทียมจารกรรมที่ไม่เป็นไปตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ 2560 นั้น สมาคมฯจำต้องนำความไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อไต่สวนและมีความเห็นว่ากรณีดังกล่าวมีการจงใจที่จะปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือไม่ โดยสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อ ป.ป.ช.ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี และเพื่อพิสูจน์ว่าสมาคมฯมโนหรือดูหนังมากเกินไปหรือไม่ด้วย

แถลงมา ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561

นายศรีสุวรรณ จรรยา

เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย