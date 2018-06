แรงงานหญิงเผชิญการล่วงละเมิด-รังแกในโรงงาน แบรนด์ดัง GAP H&M เร่งตรวจสอบ

Published on Thu, 2018-06-07 22:17

รายงานองค์กรสิทธิ แรงงานนำเสนอ 540 กรณีละเมิดสิทธิแรงงานหญิงในโรงงานผลิตเสื้อผ้าชั้นนำอย่าง Gap และ H&M ที่ตั้งอยู่หลายประเทศในเอเชีย ทั้งการด่าว่า ทำร้ายร่างกาย สร้างบรรยากาศเอื้อการล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ องค์กรระหว่างประเทศและบริษัทกำลังตรวจสอบ-แก้ปัญหา

7 มิ.ย. 2561 สื่อเดอะการ์เดียนอ้างอิ งรายงานสองฉบับขององค์กรสิทธิ แรงงาน โกลบอล เลเบอร์ จัสติส (Global Labor Justice) ที่ระบุถึงปัญหาที่เกิดกั บแรงงานมากกว่า 540 ชีวิตในโรงงานอุ ตสาหกรรมของบรรษัทเสื้อผ้ าแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Gap และ H&M รวมถึงปัญหาความรุนแรงที่มี สาเหตุพื้นฐานจากเรื่องเพศสภาพ (gender-based violence) ด้วย

ในรายงานเหล่านี้มีการรวบรวมข้ อมู ลจากปากคำของแรงงานในหลายประเทศ แถบเอเชียไม่ว่าจะเป็นกัมพูชา, อินโดนีเซีย, บังกลาเทศ, อินเดีย และศรีลังกา ในช่วงเดือน ม.ค. ถึง พ.ค. 2561 โดยมีการนำรายงานนี้ไปหารือในที่ ประชุมขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO) เพื่อแก้ปัญหาการข่มเหงรั งแกในที่ทำงาน ทำให้มีการกดดันเรียกร้องให้ปรั บเปลี่ยนสภาพการทำงาน

โตลา เมือน ประธานองค์กรเซนทรัลแคมโบเดียที่ ร่วมวิจัยในเรื่องนี้บอกว่ าแรงงานหญิงที่ทำงานในภาคส่ วนเสื้อผ้า-สิ่งทอ ต้องเผชิญกับการล่วงละเมิดอยู่ ทุกวันและกรณีส่วนใหญ่ไม่ได้รั บรายงานเพราะว่าผู้ถูกล่วงละเมิ ดกลัวการแก้แค้นในที่ทำงาน โดยแรงงานเหล่านี้ทำงานให้กั บบรรษัทเสื้อผ้าอย่าง Gap และ H&M

ทางบรรษัท Gap และ H&M ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเดอะการ์เดี ยนว่าพวกเขาจะสืบสวนต่อกรณีข้ อกล่าวหาเหล่านี้้และยินดีที่ จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงทางเพศที่ เกิดขึ้นรวมถึงปฏิบัติตามอนุสั ญญาของ ILO

เจนนิเฟอร์ โรเซนบาม ประธานองค์กรโกลบอลเลเบอร์จัสติ สสาขาสหรัฐฯ กล่าวว่าปัญหาความรุนแรงที่มีพื้ นฐานจากเรื่องเพศสภาพนั้ นมาจากโครงสร้างของระบบห่วงโซ่ อุปทานโลก บรรษัทอย่าง H&M และ Gap ต่างก็จัดการโครงสร้ างระบบในแบบที่ทำให้เกิดเป้ าหมายการผลิตล้นเกินอย่างไม่ สมเหตุสมผล สัญญารับเหมาที่มีมูลค่าต่ำเกิ นไปจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างหญิงถู กขูดรีดให้ต้องทำงานล่ วงเวลาแบบไม่ได้รับค่าจ้างและต้ องทำงานอย่างรวดเร็วมากภายใต้ การกดดันอย่างรุนแรง

โรเซนบามบอกอีกว่าทั้ งสหภาพแรงงานหลายสหภาพและรั ฐบาลจำนวนมากก็เล็งเห็นว่าอนุสั ญญาของ ILO ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงบนพื้ นฐานเรื่องเพศสภาพถือเป็นสิ่ งสำคัญ แม้ว่าจะยังมีนายจ้างบางคนที่ต่ อต้านเรื่องนี้

ในช่วงวันที่ 28 พ.ค. - 8 มิ.ย. 2561 ILO มีการประชุมหารือเพื่ อวางมาตรฐานนานาชาติเรื่องความรุนแรงและการข่มเหงรั งแกในโลกของการทำงาน รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้ นฐานมาจากเรื่องเพศสภาพด้วย ในการประชุมหารือครั้งนี้มีทั้ งรัฐบาลและผู้ นำสหภาพแรงงานหลายองค์กรเข้ าประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคธุรกิ จโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้ างมาตรฐานระดับโลกในการคุ้ มครองแรงงานโดยเฉพาะแรงงานหญิ งในทุกภาคส่วน รายงานของโกลบอลเลเบอร์จัสติสก็ เป็นส่วนหนึ่งที่นำเสนอเข้าสู่ ที่ประชุมดังกล่าวนี้เพื่อเน้ นพูดถึงแรงงานค่าแรงขั้นต่ำที่ เป็นผู้หญิง

รายงานของโกลบอลเลเบอร์จัสติสยั งระบุถึงกรณีของแรงงาน H&M 235 ชีวิตในอินเดียที่มีการใช้ ความรุนแรงต่อผู้หญิงทั้ งทางวาจาและทางกาย แรงงานสิ่งทอหญิงคนหนึ่งกล่าวว่ ามีคนดึงผมเธอมาชกแล้วด่ าทอเพศสภาพกับชนชั้นวรรณะของเธอ แรงงานหญิงอีกรายหนึ่งเล่าว่าหั วหน้างานเธอทุบตีทำร้ ายเธอเพราะเธอผลิตออกมาไม่ได้ ตามเป้าหมาย โดยการที่เธอถูกดึงออกจากเก่าอี้ จักรเย็บผ้าที่เธอทำงานอยู่แล้ วทุบตีตัวเธอรวมถึงที่หน้ าอกรวมถึงผลักเธอลงกับพื้นแแล้ วเตะเธอ

ในโรงงานผู้ผลิตให้ H&M ในศรีลังกาก็มีผู้หญิงเล่าว่ าเธอถูกล่วงละเมิ ดทางเพศโดยคนควบคุมเครื่องจักร เมื่อเธอตะโกนตอบโต้ เขาก็แก้แค้นเธอด้วยการแกล้ งทำให้เครื่องจักรไม่ทำงาน หรือแกล้งไม่ยอมมาซ่อมเครื่องจั กรตามเวลา ทำให้พวกเธอถูกหัวหน้ างานตะคอกต่อว่าเพราะพวกเธอไม่ สามารถทำยอดงานได้ตามเป้าหมาย

ในอินโดนีเซีย พนักงานหญิงผู้ทำงานในสายการผลิ ตให้กับ Gap ก็กล่าวว่าเธอถูกด่าว่าโง่ทุกวั นและถูกเยาะเย้ยและถูกขู่เลิกจ้ างเพราะเธอทำงานได้ไม่เร็วพอ บางครั้งการข่มขู่ก็ทำไปในแบบที่ ไม่ได้แตะเนื้อต้องตั วโดยตรงแบบที่จะเป็นหลักฐานให้ ตำรวจได้แต่ก็เป็นไปในลักษณะใช้ ความรุนแรง เช่นการขว้างปาวัตถุดิบ หรือการเตะเก้าอี้ที่ พวกเธอทำงาน

เดบบี เคาล์เตอร์ จากองค์กรมาตรฐานจริยธรรมพื้ นฐานทางการค้า (Ethical Trading Initiative หรือ ETI) ที่ทั้ง H&M และ Gap เป็นสมาชิกกล่าวว่า ข้อกล่าวหาต่อบรรษัทเหล่านี้ ทำให้รู้สึกน่าเป็นห่ วงเพราะความรุนแรงจากสาเหตุพื้ นฐานทางเพศสภาพไม่ใช่สิ่งที่ จะยอมรับได้ไม่ว่าจะในสถานการณ์ ใดก็ตาม แบรนด์เหล่านี้ควรจะให้การคุ้ มครองคนงานในห่วงโซ่การผลิ ตของพวกเขาเอง รวมถึงควรมี การตรวจสอบการกระทำผิดที่เกิดขึ้ นและเยียวยาคนที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งสองแบรนด์นี้ระบุว่ าพวกเขายอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้ นน่าเป็นห่วงจริงและจะดำเนิ นการตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ โดยที่ H&M ระบุในอีเมลตอบกลับเดอะการ์เดี ยนว่าพวกเขาไม่ยอมรับการข่ มเหงรังแกและล่วงละเมิดทุกรู ปแบบ และความรุนแรงต่อผู้หญิงถือเป็ นหนึ่งในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความรุนแรงที่มีพื้นฐานจากเรื่ องเพศสภาพทำร้ายผู้หญิงทั้ งในทางสุขภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความปลอดภัย H&M ระบุว่าพวกเขาจะดำเนินการตามสิ่ งที่หารือในที่ประชุม ILO เพื่อตรวจสอบเรื่องเหล่านี้ ในระดับโรงงานท้องถิ่นต่างๆ

ส่วน Gap ระบุว่าพวกเขาจะตรวจสอบเรื่ องเหล่านี้เช่นกันเพื่อให้แน่ ใจว่างานผลิตเสื้อผ้ าของพวกเขามีสภาพการจ้างงานที่ ปลอดภัยและมีการเคารพต่อคนงาน พวกเขายอมรับว่าความรุนแรงที่มี พื้นฐานจากเรื่องเพศสภาพที่เกิ ดขึ้นในสถานที่ทำงานเป็นประเด็ นที่มีความสำคัญและจะมีการลงมื อแก้ไขปัญหาทันทีถ้าพบว่าภาคห่ วงโซ่การผลิตของพวกเขามีการกี ดกันหรือข่มเหงรังแกคนงานในเรื่ องนี้

