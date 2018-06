ทีมชาติอาร์เจนยกเลิกนัดกระชับมิตรที่เยรูซาเลม ประท้วงอิสราเอลสังหารประชาชน

Published on Thu, 2018-06-07 22:58

กลุ่มสิทธิมนุษยชนรวมถึงกลุ่ มชาวยิวเพื่อสันติภาพในสหรัฐฯ กล่าวชื่นชมทีมฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนตินาที่บอยคอตอิ สราเอลด้วยการยกเลิกการแข่งขั นฟุตบอลนัดกระชับมิตรในกรุงเยรู ซาเลม ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ กองทัพอิสราเอลสั งหารผู้ชุมนุมชาวปาเลสไตน์ช่วง มี.ค.-เม.ย. รวมถึงสไนเปอร์ยิงนั กฟุตบอลทีมชาติปาเลสไตน์ผู้เข้ าร่วมชุมนุม

ภาพจาก DasWortgewand

ฟุตบอลทีมชาติอาร์เจนติ นาบอยคอตอิสราเอลด้วยการยกเลิ กการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิ ตรกับทีมชาติอิสราเอล ซึ่งมีกำหนดการแข่งขันในช่วงวั นเสาร์ที่จะถึงนี้ (9 มิ.ย. 2561) ที่กรุงเยรูซาเลม โดยบอกว่าเพื่อแสดงการต่อต้ านการใช้ความรุนแรงต่ อชาวปาเลสไตน์ เรื่องนี้ทำให้ทีมฟุตบอลอาร์ เจนตินาได้รับการชื่นชมจากกลุ่ มสิทธิมนุษยชนรวมถึงกลุ่มชาวยิ วเพื่อสันติภาพในสหรัฐฯ

จิบริล ราจุบ ประธานสมาคมฟุตบอลปาเลสไตน์ แถลงข่าวยินดีกับการตัดสิ นใจของทีมฟุตบอลอาร์เจนตินา โดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ถู กแล้ว ราจุบบอกว่าตามบัญญัติของฟีฟ่ าระบุถึงหลักการและภารกิ จในการแข่งขันกีฬาของพวกเขาคื อการ "สร้างสะพาน" เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่ างประเทศแทนที่จะใช้การแข่งกี ฬาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่ อตัวเอง ราจุบมองว่าการแข่งขันนัดกระชั บมิตรในเยรูซาเลมมีขึ้นเพราะรั ฐบาลอิสราเอล "พยายามใช้เมสซี (ลีโอเนล เมสซี) และดารานักฟุตบอลคนอื่นจากอาร์ เจนตินาเป็นเครื่องมือ"

เดิมทีแล้วการแข่งขันฟุตบอลนั ดกระชับมิตรก่อนศึกฟุ ตบอลโลกระหว่างทีมชาติอาร์เจนติ นากับทีมชาติอิสราเอลจะมีขึ้นที่ สนามกีฬา "เทดดีโคลเลค" ในเยรูซาเลม ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่ตั้งอยู่ บนพื้นที่ของหมู่บ้านอั ลมาลฮาของชาวปาเลสไตน์ นอกจากนี้สื่อฮาร์เร็ตซ์ยังตั้ งข้อสังเกตกว่าการจัดแข่งฟุ ตบอลนัดกระชับมิตรนี้ถูกย้ ายการแข่งขันจากไฮฟาไปยังเยรู ซาเลมโดยการสนับสนุนเงินทุ นจากรัฐบาลอิสราเอล ราวเป็นการแสดงออกให้ ชาวปาเลสไตน์จำต้องยอมรับว่ าเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงของอิ สราเอลเช่นที่ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศให้การยอมรับในเรื่องนี้

อีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้อาร์ เจนตินาถอนการแข่งขันล่าสุดเนื่ องจากนักสิทธิมนุ ษยชนและชาวปาเลสไตน์จำนวนมากเรี ยกร้องในเรื่องนี้ หลังจากที่มีการใช้ความรุนแรงกั บผู้ประท้วงชาวปาเลสไตน์ ในฉนวนกาซารอบล่าสุด ซึ่งหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเป้าสไนเปอร์ของทหารอิสราเอลคือผู้ เล่นฟุตบอลทีมชาติปาเลสไตน์ที่ ชื่อ โมฮัมเหม็ด คาลิล ผู้ที่เข้าร่วมการประท้วงทวงคื นดินแดนจากอิสราเอลในเดือน มี.ค.-เม.ย. ที่ผ่านมา

กอนซาโล อิกัวอิน กองหน้าของทีมชาติอาร์เจนติ นาและปัจจุบันอยู่ในสังกัดที มสโมสรยูเวนตุสกล่าวว่าทีมชาติ อาร์เจนตินา "ทำในสิ่งที่ถูกต้องในที่สุด"

รองประธานสมาคมฟุตบอลอาร์เจนติ นา ฮูโก โมยาโน ก็กล่าวในทำนองเดียวกันว่ าการระงับการแข่งขันระหว่างที มชาติของพวกเขากับอิสราเอลถื อเป็นเรื่องดีเนื่องจากในอิ สราเอลมีการสั งหารประชาชนจำนวนมาก "ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง คุณคงยอมรับอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ ว่าจะในทางใดก็ตาม"

กลุ่มต่อต้านอิสราเอลรณรงค์ ในเรื่องนี้ด้วยวิธีการ บอยคอต, ถอนทุน และคว่ำบาตร (B.D.S.) อาศัยการกดดันผ่านทางนักฟุ ตบอลชื่อดัง ลิโอเนล เมสซี ผู้ที่ปัจจุบันเล่นให้สโมสรบาร์ เซโลนาและสังกัดทีมชาติอาร์ เจนตินา โดยในคำร้องระบุว่าอิสราเอลมี การละเมิดสิทธิมนุษยชนมายาวนาน "ทั้งในและนอกสนาม"

หนึ่งในหน่วยงานที่มีส่วนกดดั นในเรื่องนี้คือกลุ่มรณรงค์ ชาวปาเลสไตน์เพื่อการบอยคอตอิ สราเอลในทางวัฒนธรรมและทางวิ ชาการ (Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel หรือ PACBI) โอมาร์ บาร์กูตี ตัวแทนจากหน่วยงานนี้ระบุว่ าการเข้าร่วมลงแข่งกับอิ สราเอลถือเป็นสิ่งที่ "ไม่เป็นมิตรต่อสิทธิมนุษยชนอย่ างมาก" เนื่องจากอิสราเอลมีการกีดกั นชาวปาเลสไตน์ทางเชื้อชาติและล่ าสุดก็มีการสังหารหมู่ผู้ประท้ วงที่ไม่มีอาวุธ ผู้เรียกร้องเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเรียกร้องกลับคืนสู่ถิ่ นฐานตามเงื่อนไขของสหประชาชาติ

บาร์กูตีกล่าวอีกว่าการพยายามจั ดแข่งฟุตบอลนัดกระชับมิตรโดยอิ สราเอลถือเป็นความพยายามอ้างใช้ กีฬาในการล้างบาปให้ตนเองและใช้ การจัดงานระดับโลกกลบเกลื่อน "อาชญากรรมสงคราม" และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ างรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์ แต่การที่แฟนบอลชาวอาร์เจนติ นาและนักสิทธิมนุษยชนทั่ วโลกทำสำเร็จในการบอยคอตการแข่งขันนี้ทำให้รู้สึกมี ความหวังขึ้นมาก

แม้แต่กลุ่มชาวยิวเพื่อสันติ (Jewish Voice for Peace) ที่เป็นกลุ่มในสหรัฐฯ ก็ระบุข้อความทวิตเตอร์ยินดี ในเรื่องนี้ "ขอแสดงความยินดีกับนักกิ จกรรมทั่วโลกที่ช่วยทำให้สิ่งนี้ เกิดขึ้นได้"

