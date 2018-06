ตำรวจสิงคโปร์เตรียมคุมเข้มมาก พื้นที่เจรจาเรื่องนิวเคลียร์สหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ

Published on Fri, 2018-06-08 13:08

ตำรวจสิงคโปร์ประกาศให้เขตเกาะเซนโตซาและบริเวณใกล้เคียงเป็นเขตรักษาความปลอดภัยพิเศษในช่วงการเจรจาเรื่องข้อพิพาทอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ รวมถึงระบุรายละเอียดสิ่งของที่ห้ามนำเข้าไปในอาณาเขตที่ตำรวจจะมีอำนาจตรวจค้น ปฏิเสธไม่ให้ยานพาหนะเข้า-ออกพื้นที่ 10-14 มิ.ย.

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2561 เว็บไซต์กองกำลังตำรวจของสิงคโปร์ออกประกาศว่าจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างผู้แทนจากสหรัฐฯ และผู้แทนจากเกาหลีเหนือในสิงคโปร์ช่วงวันที่ 10 มิ.ย. ถึง 14 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ โดยมีการประกาศให้เป็นการจัดงานที่มีการเพิ่มกำลังคุ้มกันด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษโดยกระทรวงกิจการภายในของสิงคโปร์ภายใต้กฎหมายความสงบเรียบร้อยสาธารณะ

กองกำลังตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าการประชุมเจรจาวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือที่จะมีขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้า ทางตำรวจสิงคโปร์จะวางกำลังในเขตพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ

ตำรวจสิงคโปร์จะวางกำลังตามชายฝั่งในทิศต่างๆ ของเกาะเซนโตซา รวมถึงขยายขอบเขตออกมาทางผืนน้ำ 200 เมตร และระบุถึงเขตพิเศษช่วงส่วนกลางทั้งตอนเหนือถึงตอนใต้ของเซนโตซา เช่นพื้นที่ชายหาดทางตะวันตกเฉียงใต้และชายหาดทางเหนือของเซนโตซา ถนนสิโลโซ สิโลโซบีชวิว ถนนเกทเวย์ ถนนการ์เดน ถนนอาร์ทิลเลอร์รี ถนนอัลลันบรูค ทางเข้าเซนโตซาเกทเวย์ พื้นที่เหล่านี้จะมีการตรวจค้นประชาชนและยานพาหนะที่เข้าออกพื้นที่ด้วย

ในสื่อภาคผนวกฉบับที่ 3 ระบุถึงสิ่งของต้องห้ามต่างๆ ที่ไม่ให้นำเข้าไปในพื้นที่เช่น วัสดุติดไฟภายใต้บัญญัติความปลอดภัยทางอัคคีภัย หรืออาวุธต่างๆ ภายใต้กฎหมายอาวุธและวัตถุระเบิด กระป๋องสเปรย์ เครื่องมือทำให้เกิดเสียงดัง อากาศยานควบคุมระยะใกล้ๆ ใดๆ ก็ตาม รวมถึงเครื่องมือวงจรอิเล็กโทรนิคที่จะสร้างการรบกวนเครื่องมือของทั้งตัวแทนฝ่ายสหรัฐฯ และฝ่ายเกาหลีเหนือได้ เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จะทำการตรวจค้นผู้คนที่เข้าไปในบริเวณนั้นว่ามีวัตถุเหล่านี้หรือไม่ ถ้ามีจะถูกยึดและดำเนินการสิบสวนเจ้าของวัตถุเหล่านี้ต่อไป

นอกจากนี้ประกาศของตำรวจสิงคโปร์ยังระบุว่าจะมีการตรวจค้นยานพาหนะทางน้ำที่อยู่ภายในหรือรอบๆ เขตรักษาความปลอดภัยพิเศษช่วงที่มีการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีเหนือ นอกจากนี้ยังระบุอีกว่าตำรวจมีอำนาจในการตรวจค้นและปฏิเสธไม่ให้ยานพาหนะใดๆ ก็ตามเข้าไปในพื้นที่เขตรักษาความปลอดภัยพิเศษ สำหรับบุคคลที่กระทำการใดๆ ที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในเขตรักษาความปลอดภัยพิเศษจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

เรียบเรียงจาก

Declaration of the Summit between the United States of America and the Democratic People’s Republic of Korea as an Enhanced Security Special Event, Singapore Police Force, Jun. 6, 2018