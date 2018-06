ตำรวจกัมพูชาถูกสั่งพักงาน หลังถ่ายรูปเพื่อนตำรวจที่หลับขณะร่วมพิธีกรรมของทางการ

Published on Sun, 2018-06-10 09:21

สื่อพนมเปญโพสต์รายงานว่ามีการสั่งพักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย ประจำจังหวัดกัมปงจาม ประเทศกัมพูชา หลังจากที่พวกเขาถ่ายภาพตำรวจคนอื่นๆ 3 นาย ที่นอนหลับในช่วงที่มีพิธีกรรมฉลองครบรอบ 11 ปี วันทหารผ่านศึกกัมพูชา ที่มีฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นประธาน ซึ่งตำรวจอีก 3 นายที่นอนหลับในรูปก็ถูกลงโทษด้วยเช่นกัน

ที่มาภาพ: Kampong Cham’s finest. facebook

9 มิ.ย. 2561 พิธีกรรมครบรอบ 11 ปีวันทหารผ่านศึกกัมพูชามีขึ้นในวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา มีภาพนายตำรวจ 3 นาย นอนหลับในช่วงที่เข้าร่วมพิธีได้รับการเผยแพร่ไปทั่วโซเชียลมีเดียจนมีการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนในวงกว้าง ผู้ที่ถ่ายภาพตำรวจหลับในพิธีคือหัวหน้าตำรวจท้องถิ่นที่ชื่อ เกง สเรง เขาบอกว่าเขากำลังถ่ายภาพพิธีกรรมแล้วบังเอิญไปถ่ายติดภาพของเพื่อนตำรวจที่กำลังหลับอยู่พอดี โดยที่รูปดังกล่าวนี้ถ่ายในช่วงก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงในพิธี

สเรงบอกว่าภาพนี้เผยแพร่ออกไปเรื่อยๆ หลังจากที่เขาส่งรูปนี้ให้เพื่อนเขาดู เพื่อนของเขาก็ส่งต่อรูปนี้ไปให้กับกรมป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านทางกลุ่มในแอพพลิเคชั่น WhatsApp สเรงบอกว่าเขาถ่ายรูปนี้ทำไปเพราะความรักเพื่อน อยากหยอกล้อเล่นๆ กับเพื่อน แต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแชร์รูปนี้ออกไปในเฟสบุ๊ค

สเรงกล่าวอีกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้รูปนี้กลายเป็นไวรัลเผยแพร่ไปทั่วในโซเชียลมีเดียแต่เขาก็ยอมรับการลงโทษด้วยการถูกสั่งพักงาน แต่ถ้าการลงโทษนั้นเป็นการปลดออกจากตำแหน่งนำคงเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะเขา "ทำงานช่วยเหลือประชาชน" มาตลอด 31 ปี

นอกจากตำรวจที่ถ่ายภาพและตำรวจที่เผยแพร่รูปภาพทางอินเทอร์เน็ตจะถูกลงโทษสั่งพักงานแล้ว ตำรวจทั้ง 3 นายที่อยู่ในภาพก็ถูกลงโทษด้วย โดยมีจดหมายคำสั่งจากผู้กำกับการตำรวจจังหวัดกัมปงจาม ลงวันที่ 5 มิ.ย. 2561 สั่งแต่งตั้งรักษาการฝ่ายปราบปรามยาเสพติดขึ้นมาแทนหัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดคนเดิมชั่วคราวที่ถูกสั่งพักตำแหน่งเพราะแชร์รูปในโซเชียลมีเดีย และจดหมายคำสั่งอีกฉบับหนึ่งมีการแต่งตั้งตำรวจรักษาการแทนฝ่านพิจารณาคดีเข้ามาดำรงตำแหน่งของสเรงชั่วคราว ส่วนเจ้าหน้าที่ที่แชร์ภาพใน WhatsApp ไม่ถูกลงโทษ

