หมายเหตุประเพทไทย #213 I Did Not Kill My Husband อย่าเรียกฉันว่าโมราฆ่าผัว

Published on Sun, 2018-06-10 18:35

ชวนอ่านวรรณกรรมจีนสมัยใหม่ "อย่าเรียกฉันว่านังแพศยา" แปลจาก I Did Not Kill My Husband (หรือในชื่อภาษาจีน 我不是潘金莲/ฉันไม่ใช่พันจินเหลียน) ผลงานในปี 2012 ของนักเขียนจีนยุคใหม่ Liu Zhenyun สะท้อนเรื่องราวของ "หลี่เสวี่ยเหลียน" สตรีชาวจีนที่นัดแนะหย่ากับสามีหลังจากตั้งท้องลูกคนที่สอง เพื่อเลี่ยงนโยบายลูกคนเดียว แต่แล้วสามีก็หนีไปแต่งงานใหม่ เธอจึงตระเวนฟ้องศาลเพื่อพิสูจน์ว่า การหย่าครั้งนั้นเป็นเรื่องโกหก โดยนิยายไม่เพียงแค่สะท้อนชีวิตที่ลำบากของสตรีจีนแผ่นดินใหญ่ภายใต้นโยบายลูกคนเดียว ยังเปิดเผยสภาพสังคมและระบบเส้นสายตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติอีกด้วย

นิยายเรื่องนี้ยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในชื่อ "I Am Not Madame Bovary" นำแสดงโดย ฟ่าน ปิงปิง โดยสหมงคลฟิล์มนำเข้ามาฉายโดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า "อย่าคิดหลอกเจ้"

ทั้งหมดนี้พบกันได้ในหมายเหตุประเพทไทย "I Did Not Kill My Husband" อย่าเรียกฉันว่าโมราฆ่าผัว โดยคำ ผกา และประภาภูมิ เอี่ยมสม