แอนโทนี โบร์เดน นักชิมอาหารผู้ล่วงลับ ผู้เปิดมุมมองมนุษยภาพต่อโลกอิสลาม

หลังการเสียชีวิตของแอนโทนี โบร์เดน เชฟชื่อดังและพิธีกรทีวีเกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยว ผู้เคยพาโอบามาตะลุยกิน "บุ๋นจ่า" ที่เวียดนาม นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวที่ได้รับการยกย่องของโบร์เดน ในฐานะผู้ช่วยสร้างความเข้าใจต่อชาวมุสลิมในตะวันออกกลาง จากการนำเสนอผ่านวัฒนธรรมอาหาร ทั้งยังเคยเป็นปากเสียงให้กับความเจ็บปวดของชาวปาเลสไตน์ นำเสนอภาพชาวปาเลสไตน์ในมุมชีวิตประจำวันทั่วไปที่นอกเหนือไปจากเหตุความขัดแย้ง

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2561 มีผู้พบว่าแอนโทนี โบร์เดน เชฟชื่อดังและพิธีกรด้านอาหารและการท่องเที่ยวเสียชีวิตในห้องพักโรงแรมของตนเอง โดยมีการตั้งปมว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ท่ามกลางการแสดงความเสียใจของเหล่าคนดังทั้งหลายรวมถึง บารัก โอบามา อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ผู้ที่เคยออกรายการชิมอาหารร่วมกับเขาในเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีตัวแทนชาวมุสลิมที่พูดถึงมุมมองชีวิตของโบร์เดน ในฐานะผู้ที่สร้างความเข้าใจและลดความเกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผลผ่านรายการชิมอาหารของเขา

นักกิจกรรมด้านสิทธิพลเมือง อิมราน ซิดดีคี ประธานสภาความสัมพันธ์อเมริกัน-อิสลามสาขาแอริโซนา สหรัฐอเมริกา กล่าวชื่นชมโบร์เดนในแง่การนำเสนอมุมมองของตะวันตกกลาง "ในยุคสมัยที่สื่อมักจะนำเสนอชาวมุสลิมในแบบที่ทำให้เกิดการเกลียดกลัวอิสลามอย่างไม่มีเหตุผลและทำให้เกิดการสร้างความเป็นอื่นให้อิสลาม แอนโทนี โบร์เดน ใช้ช่องทางสื่อในการทำให้ผู้คนมองชาวมุสลิมในมุมมนุษยภาพผ่านทางวัฒนธรรมและอาหาร" ซิดดีคี กล่าวทางทวิตเตอร์

แอนโทนี โบร์เดน ระหว่างถ่ายทำรายการ Parts Unknown ที่ฉนวนกาซา เมื่อปี 2013 (ชมตัวอย่างรายการ)

แอนโทนี โบร์เดน และอาหารปาเลสไตน์ ในรายการ Parts Unknown "Jerusalem" (Season 2, Episode 1) (รับชมเพิ่มเติมใน CNN)

Low plastic stool, cheap but delicious noodles, cold Hanoi beer. pic.twitter.com/KgC3VIEPQr — Anthony Bourdain (@Bourdain) May 23, 2016

แอนโทนี โบร์เดน และบารัก โอบามา ระหว่างการเยือนฮานอย ประเทศเวียดนาม ก่อนลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีเมื่อ 23 พฤษภาคม 2016 โดยมีการบันทึกเทปสำหรับออกอากาศใน Parts Unknown ด้วย

แอนโทนี โบร์เดน ในรายการ Parts Unknown ปี 2014 ที่ร้าน "หลู้ฮิมตาง" อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ กินหางหมูย่าง ไส้อั่ว แอ็บอ่องออ และหลู้

โบร์เดน เป็นพิธีกรรายการทีวีที่มีการเดินทางชิมอาหารในที่ต่างๆ ทั่วโลก ในช่วงที่เขาเสียชีวิตเป็นช่วงเดียวกับที่เขายังคงอยู่ระหว่างโปรแกรมเดินทางถ่ายทำรายการของช่อง CNN ที่ชื่อ Parts Unknown โดยที่มีอยู่ครั้งหนึ่งโบร์เดนเคยเดินทางไปถ่ายทำรายการที่ฉนวนกาซา ทำให้เขาได้รับรางวัลจากสภากิจการสาธารณะมุสลิมในปี 2557 จากการที่เขาพูดแสดงความคิดเห็นต่อชาวปาเลสไตน์ว่า "โลกนี้นำพาอะไรแย่ๆ มากมายมาสู่ชาวปาเลสไตน์ แต่ก็ไม่มีอะไรที่น่าละอายไปกว่าการฉกชิงสิทธิพื้นฐานความเป็นมนุษย์ของพวกเขาไป"

ในเว็บไซต์เดโมเครซีนาว มูฮัมหมัด เชฮาดา นักเขียนและนักกิจกรรมจากฉนวนกาซา นำเสนอคำพูดของโบร์เดนเกี่ยวกับชาวปาเลสไตน์อีกครั้งในวาระการจากไปของเขา โดยโบร์เดนกล่าวว่าเขารู้สึกปลาบปลื้มจากสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์ทำให้ โดยเฉพาะสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปในชีวิตประจำวัน สำหรับโบร์เดนแล้ว "ประชาชนไม่ใช่แค่ตัวเลขทางสถิติ" ในสื่อโซเชียลมีเดียของโบร์เดนก็เคยพูดถึงเด็กในกาซ่าที่เสียชีวิตว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า

มีผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ชื่อ Mike Prysner ระบุว่าการถ่ายทำรายการโบร์เดนในปาเลสไตน์เป็นหนึ่งในน้อยครั้งที่จะทำให้ผู้คนได้เห็นวิถีชีวิตของชาวปาเลสไตน์ภายใต้การยึดครองของกองทัพอิสราเอลผ่านทางโทรทัศน์กระแสหลัก ทำให้ผู้คนมองชาวปาเลสไตน์ในฐานะมนุษย์ทั่วไป

