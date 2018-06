สิงคโปร์เปย์ 20 ล้านเหรียญค่าจัดประชุมทรัมป์-คิมจองอึน หวังโชว์เป็นผู้นำสร้างเสถียรภาพ

Published on Mon, 2018-06-11 15:19

ขณะที่สื่อหลายแห่งรายงานว่าผู้นำของทั้งสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือเดินทางเข้าสู่สิงคโปร์แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ เพื่อเตรียมพร้อมกับการประชุมเจรจาเรื่องวิกฤตนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ สื่อสิงคโปร์ระบุว่าค่าใช้จ่ายการประชุมครั้งนี้อยู่ที่ 20 ล้านเหรียญสหรัฐ อย่างไรก็ตามผู้นำสิงคโปร์มองว่าจ่ายแล้วคุ้ม โดยเชื่อว่าทำให้สิงคโปร์กลายเป็นประเทศผู้นำเสถียรภาพของภูมิภาค และพวกเขาอาจจะได้รับการชดเชยจากการใช้จ่ายเช่นนี้ในระยะยาว

ลีเซียนหลง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ต้อนรับคิมจองอึน ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. โดยคิมจองอึนเดินทางมาประชุมสุดยอดเกาหลีเหนือ-สหรัฐอเมริกาในวันอังคารนี้ (ที่มา: Facebook/Lee Hsien Loong)

11 มิ.ย. 2561 สำนักข่าวยอนฮัปของเกาหลีใต้รายงานว่าการประชุมระหว่างสองผู้นำเกาหลีเหนือสหรัฐอเมริกาที่จะมีขึ้นวันที่ 12 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเดินทางถึงสิงคโปร์แล้วก่อนหน้าโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ ด้วยเที่ยวบินของสายการบินไชนาแอร์ไลน์ถึงสนามบินชางกีเมื่อเวลา 14.36 น. เดินทางโดยตรงมาจากสนามบินในกรุงเปียงยางเมื่อเวลา 08.30 น.

Welcomed Chairman Kim Jong Un, who has just arrived in Singapore. pic.twitter.com/ZLK4ouIejx — Vivian Balakrishnan (@VivianBala) June 10, 2018

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสิงคโปร์ วิเวียน บาลากฤษนันท์ ยืนยันต่อสื่อในสิงคโปร์ว่าคิมเดือนทางมาถึงสิงคโปร์แล้วอย่างเป็นทางการรวมถึงอัพโหลดรูปของคิมจับมือเขาหลังลงเครื่องบินไม่นานขึ้นบนโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ โดยที่การประชุทในครั้งนี้จะมีขึ้นที่และการประชุมในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โรงแรมคาเปลลาบนเกาะเซนโตซา

ยอนฮับรายงานอีกว่าในการเดินทางของคิมจองอึนมีการปล่อยเครื่องบินขึ้นสามลำจากท่าอากาศยานในกรุงเปียงยางภายในวันเดียวด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยคือการใช้เครื่องบินลำอื่นๆ เบี่ยงเบนความสนใจ โดยไม่มีใครรู้ว่าระหว่างเครื่องบิน 3 ลำนี้คิมจองอึนเดินทางมากับเครื่องบินลำไหนกันแน่

ขณะที่ยูเอสเอทูเดย์รายงานว่า โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เดินทางถึงสิงคโปร์หลังคิมจองอึนเป็นเวลาหลายชั่วโมง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเสร็จจากการเข้าร่วมประชุมกลุ่มประเทศ G7 ที่ประกอบด้วยประเทศตะวันตก 7 ประเทศ รวมถึงแคนาดาและเยอรมนี โดยมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องการค้า

ทรัมป์กล่าวถึงการประชุมที่จะมีขึ้นกับเกาหลีเหนือว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิด "ผลลัพธ์ที่วิเศษสำหรับเกาหลีเหนือและสำหรับโลก" และคาดเดาว่าคิมจองอึนจะเน้น "ทำในสิ่งที่แทบจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ...คือการสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งอย่างใหญ่หลวงแก่ดินแดนของตัวเอง" โดยที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยยื่นข้อเสนอลดการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเพื่อแลกกับการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างไรก็ตามเขาเตือนว่าการประชุมซัมมิทในครั้งนี้ถือเป็น "โอกาสเดียว" ที่ไม่ควรปล่อยให้เสียไป

นักวิเคราะห์การเมือง โรเบิร์ต อี เคลลี ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติปูซานของเกาหลีใต้บอกว่า "ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรทรัมป์ก็จะคุยโวในเรื่องนี้ไม่หยุดหย่อน" เคลลีที่ทำหน้าที่เป็นผู้แสดงความคิดเห็นประกอบการประชุมซัมมิตในการรายงานให้กับสื่อบีบีซีประเมินว่าถึงแม้คิมจองอึนจะยอมผูกพันธะกรณีในเรื่องการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในทางโวหารวาจา และอาจจะยอมกำจัดขีปนาวุธกับปิดแหล่งผลิตอาวุธบางส่วน แต่ทรัมป์ก็จะนำเสนอเรื่องนี้ในทำนองทำการตลาดให้ตัวเองดูพิเศษในบ้านตัวเอง

อย่างไรก็ตามมีผู้วิเคราะห์มองว่ามีโอกาสน้อยที่คิมจะยอมทำตามข้อเสนอปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์จากรัฐบาลทรัมป์ โอลิเวีน อินอส นักวิเคราะห์นโยบายจากศูนย์เอเชียศึกษาที่มูลนิธิเฮอร์ริเทจกล่าวว่าความสำเร็จของการประชุมหารือในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแถลงว่าจะปลดอาวุธนิวเคลียร์ แต่ยังต้องแสดงให้เห็นในเชิงปฏิบัติว่าเกาหลีเหนือเข้าใจตรงกันกับแนวทางการปลดอาวุธของสหรัฐฯ

ทางด้านลีเซียนหลง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เปิดเผยว่าการจัดงานประชุมในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปถึง 20 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ก็บอกว่านี่ถือเป็นสิ่งที่สิงคโปร์ยินดีจะมีส่วนร่วมช่วยเอื้อผลประโยชน์ให้กับนานาชาติ เป็น "ราคาที่พวกเราเต็มใจจ่าย" โดยบอกว่ารายจ่ายด้านความมั่นคงจะใช้แค่ครึ่งหนึ่งของงบประมาณนี้เท่านั้น โดยที่ผู้นำสิงคโปร์มองว่ามันจะทำให้สิงคโปร์กลายเป็นสถานที่สำคัญที่จะนำทางไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาค

ทั้งสองชาติเกาหลีเหนือและสหรัฐฯ ต่างก็มองสิงคโปร์ว่าเป็นประเทศที่เหมาะสมทางการเมืองและทางการทูต รวมถึงมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับทั้งสหรัฐฯ และเกาหลีเหนือ ลีเซียนหลงมองว่าในแง่หนึ่งเมื่อทั้งสองประเทศต่างก็เรียกร้องมาเช่นนี้ทำให้สิงคโปร์ปฏิเสธไม่ได้เมื่อคำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศและความสัมพันธ์กับประชาคมโลก

นอกจากนี้ลีเซียนหลงยังบอกอีกว่าสิงคโปร์อาจจะสามารถได้รับการชดเชยจากการเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานประชุมในครั้งนี้ได้บ้าง "ถ้าคุณคำนวนถึงราคาของทุกอย่างบนโลก คุณจะพลาดสิ่งที่สำคัญจริงๆ ไป" ลีเซียนหลงกล่าว "และในกรณีนี้ สิ่งที่สำคัญคือการที่สามารถจัดงานประชุมสุดยอดผู้นำได้"

เรียบเรียงจาก

Donald Trump, Kim Jong Un arrive in Singapore for nuclear summit, USA Today, 10-06-2018

(2nd LD) N. Korean leader Kim arrives in Singapore ahead of N.K.-U.S. summit: report, Yonhap News, 10-06-2018

Trump-Kim summit will cost about $20m to host - a cost Singapore willing to pay for regional stability: PM Lee, Strait Times, 11-06-2018