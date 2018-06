'เพนทากอน' ยอมรับ ไม่มีทางรู้พลเรือนตายกี่คนในการทิ้งระเบิดโจมตีซีเรีย

Published on Thu, 2018-06-14 13:37

กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ยอมรับ ไม่สามารถประเมินตัวเลขพลเรือนที่เสียชีวิตได้ ปฏิบัติการทางทหารที่เน้นทิ้งระเบิดถล่มส่งผลกระทบต่อพลเรือนที่ไม่ได้สู้รบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยในอดีตทางการสหรัฐฯ ก็เคยประเมินตัวเลขพลเรือนผู้เสียชีวิตต่ำกว่าตัวเลขประเมินอื่นๆ มาก

เมื่อ 8 มิ.ย. 2561 สื่อ Vox เปิดเผยว่าทางการสหรัฐฯ ออกมายอมรับเองในเรื่องที่พวกเขาไม่ทราบเลยว่าตลอดช่วง 4 ปีที่ผ่านมาที่พวกเขาทำสงครามต่อต้านกลุ่มก่อการร้ายอย่างกลุ่มรัฐอิสลามหรือไอซิส (ISIS) ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตไปกี่ราย และผู้ที่ให้ข้อมูลในเรื่องนี้คือกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เอง

พ.อ. โทมัส เวล โฆษกระดับสูงของหน่วยสัมพันธมิตรต่อต้านไอซิสที่นำโดยสหรัฐฯ เปิดเผยต่อสื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า "ในเรื่องที่ว่าพวกเรารู้หรือไม่ว่ามีพลเรือนเสียชีวิตไปมากเท่าใดนั้น บอกตรงๆ เลยว่า ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้ได้เลย ใครก็ตามที่อ้างว่ารู้พวกเขากำลังโกหก"

เวลกล่าวอีกว่า "เมื่อพวกเราประเมินความเสียหายต่อพลเรือนแล้ว มันเหมือนพวกเรากำลังบอกด้วยความแน่นอนในระดับหนึ่งว่าพวกเราได้สังหารคนไปอย่างน้อย X คน และมันเป็นเรื่องที่โชคร้ายอย่างยิ่ง ... มันแย่ เป็นส่วนที่เลวร้ายของสงคราม และพวกเราก็พยายามพิจารณาจากหลักฐานที่พวกเรามี หลักฐานที่ดีที่สุดที่พวกเรามี แต่ผม...ผมก็ไม่คิดว่า ไม่คิดว่าพวกเราจะมีวันรู้ พวกเราไม่มีวันรู้จำนวนตัวเลขได้"

คำให้สัมภาษณ์ของเวลเป็นการโต้ตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับรายงานขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชันแนล ที่ระบุว่าสหรัฐฯ สังหารประชาชนไปหลายล้านคนในช่วงที่มีการสู้รบในเมืองอัลรัคคาที่ไอซิสตั้งเป็นเมืองหลวงของกลุ่มตัวเอง การประเมินจากเหตุการณ์สู้รบดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในปี 2560 รวมถึงเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ก็บอกว่ากองทัพสหรัฐฯ สังหารพลเรือนไปราว 500 ราย ในปี 2560 และทำให้ได้รับบาดเจ็บอีก 169 ราย

Vox ระบุว่าสหรัฐฯ พยายามต่อสู้กับกลุ่มไอซิสด้วยสองวิธี วิธีแรกคือการคิดอาวุธให้กับกลุ่มอื่นๆ ในพื้นที่อิรักและซีเรียที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิสอยู๋ก่อนแล้ว รวมถึงช่วยฝึกซ้อมรบ ส่งเงินทุนให้ และให้การสนับสนุนอื่นๆ กับกลุ่มเหล่านี้ วิธีการที่สองคือการใช้ปฏิบัติการทางอากาศในการทิ้งระเบิดใส่เป้าหมายต่างๆ ที่เป็นของกลุ่มไอซิส เช่น โรงผลิตอาวุธ ขบวนคุ้มกัน ฐานที่มั่น และที่อื่นๆ

แต่ทว่าการใช้กำลังทางอากาศก็มีข้อเสียถึงแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะนำมาใช้อ้างว่าประสบความสำเร็จในการกำจัดกลุ่มไอซิส แต่มันก็เป็นวิธีการที่ทำให้พลเรือนรอบบริเวณใกล้เคียงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะถ้าหากกองกำลังที่นำโดยสหรัฐฯ ไม่มีมาตรการตรวจพิสูจน์เป้าหมายและพื้นที่โดยรอบ

ถึงแม้ว่าจิม แมตทิส รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจะเคยอ้างว่ากองทัพสหรัฐฯ เป็นกองทัพที่เอาใจใส่ต่อเรื่องความสูญเสียของพลเรือนมากที่สุดในโลกแล้ว แต่ก็มีรายงานเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือนออกมาอย่างต่อเนื่องจากการใช้กำลังต่อต้านกลุ่มไอซิสของรัฐบาลทรัมป์ที่ทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปแล้วหลายพันคน ซึ่งเป็นสิ่งเดียวกับที่ทรัมป์เคยหาเสียงไว้คือการทิ้งระเบิดใส่อย่างเดียว แต่สุดท้ายแล้วมันก็สร้างปัญหาทำให้ประเมินว่าปฏิบัติการจะสร้างความเสียหายต่อพลเรือนได้อย่างไรยากขึ้น นอกจากนี้ยังเคยมีรายงานข่าวระบุว่าปฏิบัติการทางทหารที่นำโดยสหรัฐฯ ทำให้พลเรือนในอิรักเสียชีวิตมากกว่า 31 เท่า จากตัวเลขประเมินของทางการ

นั้นหมายความว่าการที่โฆษกทางทหารของสหรัฐฯ ออกมาพูดเองว่าพวกเขาไม่สามารถประเมินความเสียหายต่อพลเรือนได้ น่าจะไม่ใช่เรื่องเท็จ แต่นั่นก็หมายความว่า "นี่อาจจะเป็นสงครามที่มีความโปร่งใสน้อยที่สุดในประวัติอเมริกันยุคหลังๆ เลยก็ได้" ข่านและโกปาลเคยเขียนแบบนี้ไว้ในรายงานของนิวยอร์กไทม์

เรียบเรียงจาก

The Pentagon admitted it will never know how many civilians it has killed fighting ISIS, Vox, Jun. 8, 2018