สื่อเดลีบีสต์โยงนโยบายกีดกันผู้อพยพของ 'ทรัมป์' เอื้อประโยชน์ธุรกิจเอกชนด้านความมั่นคง

สื่อสหรัฐฯ เปิดโปง รบ.ทรัมป์ ดำเนินนโยบายกีดกันผู้ อพยพ แยกเด็กจากพ่อแม่ คาดมีการเอื้ อประโยชน์ในการจัดจ้างผู้ รับเหมาเอกชนด้านความมั่ นคงและข่าวกรอง"ดูแล" และจัดหาแหล่งพักพิงให้เด็กเหล่ านี้ รวมทั้งตั้งคำถามถึงความเหมาะสม

16 มิ.ย. 2561 สื่อเดอะเดลีบีสต์รายงานว่า กรณีการพรากลูกออกจากผู้อพยพเข้ าสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กั นอยู่นั้นไม่ใช่เพียงแค่ นโยบายกีดกันผู้อพยพที่ดูโหดร้ ายต่ออารมณ์ความรู้สึกเท่านั้น แต่ยังเป็นเรื่องของการเอื้ อผลประโยชน์ต่อกลุ่มธุรกิจผู้รั บเหมาในด้านข่าวกรองและด้ านกลาโหมด้วย โดยที่กลุ่มเหล่านี้มี การโฆษณาจ้างวานเพิ่มมากขึ้นอย่ างมากในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่ านมาเกี่ยวกับการช่วยสร้ างโครงสร้างพื้นฐานให้กับเด็กที่ รัฐบาลโดนัลด์ ทรัมป์ พรากมาจากผู้ปกครอง หนึ่งในนั้นมีธุรกิจที่เคนมี ประวัติอื้อฉาวอยู่ด้วย

บริษัท MVM ในเวอร์จิเนีย เป็นหนึ่งในบริษัทที่ประกาศรั บคนทำงานเพิ่มเพื่อช่วยเหลือ "การสร้างที่พักพิงฉุกเฉินให้กั บเด็กผู้ลี้ภัยที่ไม่มีผู้ ปกครองอยู่ด้วย" โดยที่ MVM เชื่อว่าธุรกิจของพวกเขากำลั งเติบโต มีการโฆษณารับคนทำงานดู แลเยาวชนตั้งแต่ช่วง 20 วันที่ผ่านมา

แมธธิว โคลเคน ทนายความด้านผู้อพยพที่มักจะว่ าความให้กับเด็กอพยพเข้าเมื องโดยไม่มีเอกสารอนุญาตกล่าวให้ สัมภาษณ์ต่อเดลีบีสต์ว่าเขามี ความกังวลในเรื่องการจ้ างงานในเรื่องนี้มาก เพราะถึงแม้ว่าหน้าฉากจะอ้างว่ าเป็นงาน "ดูแลเด็กและเยาวชน" แต่บริษัทเหล่านี้ไม่มีปัจจุยั ใดๆ ในการที่จะดูแลเด็กในแบบที่ จะเคารพในสิทธิความเป็นมนุษย์ ของพวกเขาได้เลย

นโยบายที่ชื่อว่า "zero-tolerance" ของรัฐบาลทรัมป์ทำให้เกิดการจั บกุมผู้อพยพและแยกลู กของพวกเขาออกมา แม้ว่าผู้อพยพบางคนจะไดรั บการประกันตัวออกมาพร้อมกับถู กจับตาดู แต่ก็มีการพรากเด็กหลายร้ อยคนแล้วนับจากการเปลี่ ยนแปลงเป็นนโยบายนี้ โดยเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่จะอยู่ ภายใต้ความควบคุมดูแลของสำนั กงานการตั้งรกรากใหม่ของผู้ลี้ ภัย (ORR) โดยที่ ORR ได้ผลักให้เด็กเหล่านี้ไปอยู่ ในการดูแลของแหล่งพักพิงหรื อแหล่งอุปการะเด็ก จุดนี้เองที่เปิดโอกาสให้กลุ่ มธุรกิจเข้ามาร่วมดำเนินการกิ จการที่เกี่ยวข้องกับเด็กเหล่ านี้ ทั้งในด้านการขนส่งลำเลียงและ "การดูแล" รวมถึงมีจำนวนแหล่งพักพิงสำหรั บเด็กไว้มากเกินความต้องการช่ วงก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสั งเกตอีกว่ากลุ่มผู้รับเหมาที่ เสนอตัว "ดูแล" เด็กเหล่านี้ระบุว่าเด็กที่ แยกจากพ่อแม่ผู้อพยพอาจจะเคยมี ประสบการณ์ผ่านความยากจนอย่ างหนัก ถูกเกณฑ์เข้าแก็งค์อาชญากร หรือเผชิญความรุนแรงในครอบครัว ขณะที่บริษัทที่ชื่อ MVM บอกว่าตัวเองเป็นกลุ่มที่มี ความเชี่ยวชาญทางด้านการต่อต้ านอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติด และประเด็นความมั่นคง อีกทั้งยังเคยเป็นผู้รับเหมาที่ หน่วยข่าวกรองสหรัฐฯ เคยจ้างวาน กลุ่ม MVM นี้ยังเคยมีเรื่องอื้อฉาวที่เกี่ ยวกับการจัดหาอาวุธที่ไม่ได้รั บอนุญาตจากทางการในช่วงที่เป็ นผู้รับจ้างคุ้มกันให้กับหน่ วยงานข่าวกรองของสหรัฐฯ ในอิรัก

เรื่องอื้อฉาวของ MVM ยังมีเรื่องที่เกี่ยวกับการเลื อกปฏิบัติต่อคนงานของตัวเอง เมื่อปี 2560 มีกรณีที่คณะกรรมาธิการด้ านโอกาสการจ้างงานอย่างเท่าเที ยมกันฟ้องร้อง MVM ในเรื่องที่พวกเขาห้ามพนั กงานปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม สั่งให้ลูกจ้างของพวกเขาโกนเครา มีนายจ้างที่เรียกลูกจ้างด้ วยคำเหยียดสีผิว จนทำให้บริษัทแพ้คดีจ่ายค่ าชดเชยให้ในอีกหลายเดือนต่อมา

MVM ให้สัมภาษณ์ต่อเดลีบีสต์โต้แย้ งว่า เรื่องกรณีการเหยียดสีผิวและเลื อกปฏิบัติกับพนักงานไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับประเด็ นการประกาศจ้าง "คนดูแลเด็ก" และเมื่อสื่อถามว่ามันเป็นเรื่ องเหมาะสมหรือไม่ที่ให้บริษัทรั บเหมาด้านความมั่นคงทำงานเกี่ ยวกับการดูแลเด็กเช่นนี้ โจ อราบิต ประธานฝ่ายความมั่นคงมาตุภูมิ และความปลอดภัยสาธารณะกล่าวว่ าการจัดการขนส่ง ความปลอดภัย และหาที่พักให้กับเด็กเหล่านี้ มี "มีความอ่อนไหว" อยู่ และพวกเขาสามารถให้ข้อมูลได้ ในจำนวนจำกัดเนื่องจากสัญญาจ้ างที่มีอยู่ตอนนี้

นีล กอร์ดอน ผู้สืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการทุ จริตด้านการจัดจ้างของรัฐบาลหรื อ "Project on Government Oversight" กล่าวว่าเรื่องเหล่านี้แสดงมห้ เห็นว่านโยบายเกี่ยวกับผู้ลี้ภั ยของรัฐบาลทรัมป์มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการเอื้อผลประโยชน์กั บการจัดจ้างผู้รับเหมาเอกชน

