สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะลงพื้นที่หาเสียง

Published on Mon, 2018-06-18 01:53

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ วัย 74 ปี ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดกัมปอตขณะลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง ขณะที่พระชายาถึงแก่กรรม และในเวลาต่อมาสมเด็จฯ รณฤทธิ์ถูกส่งมารักษาตัวที่พนมเปญโดยอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส ทั้งนี้เจ้าชายรณฤทธิ์อยู่ระหว่างนำพรรคฟุนซินเปกลงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น 29 ก.ค.นี้

สภาพของรถยนต์โตโยต้า ไฮแลนด์เดอร์ ที่พุ่งชนรถยนต์ BMW ของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ โดยรถยนต์ BMW อยู่ด้านหลังของภาพ (ที่มา: cambodiapolice.com)

สภาพของรถยนต์ BMW ทะเบียน "รัฐสภา5​ 2-090" ที่สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์โดยสาร (ที่มา: cambodiapolice.com)

สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคฟุนซินเปกวัย 74 ปี ทรงได้รับบาดเจ็บ หลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดกัมปอต ขณะเดินทางไปหาเสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปช่วงปลายเดือนหน้า ขณะที่ชายาคือหม่อมอู๊ก พัลลา ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่กรรมในเวลาต่อมา

พนมเปญโพสต์รายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของยุนมิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกัมปอตว่า อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลา 09.00 น. วานนี้ (17 มิ.ย.) โดยรถพระที่นั่งของสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ และหม่อมอู๊ก พัลลา พระชายา ได้ชนประสานงากับรถแท็กซี่ระหว่างเดินทางจากจังหวัดกำปอตไปยังจังหวัดพระสีหนุ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกัมพูชาเพื่อพบปะหาเสียงกับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคฟุนซินเปก

ยุนมินระบุว่าจากข้อมูลของโรงพยาบาล หม่อมอู๊กเสียชีวิตเมื่อเวลา 12.00 น. ตอนที่เขาไปเยี่ยมก็พบว่าหม่อมอู๊กหมดสติแล้ว ส่วนสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ก็กำลังอยู่ระหว่างรักษาอาการบาดเจ็บหนักและต้องให้อ็อกซิเจน

มีรายงานด้วยว่าสมเด็จกรมพระนโรดมรณฤทธิ์ถูกเคลื่อนย้ายทางอากาศเพื่อมารักษาตัวที่กรุงพนมเปญโดยอยู่ในอาการสาหัส

ยี ศุขขา รองผู้บัญชาการตำรวจของจังหวัดปัมปอตกล่าวว่านอกจากสมเด็จรณฤทธิ์และหม่อมอู๊กยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรายอื่นด้วย โดยเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม

"พวกเขาถูกส่งไปโรงพยาบาล พวกเขาดูมีอาการบาดเจ็บหนัก สมเด็จรณฤทธิ์เองก็บาดเจ็บที่ขาซ้าย"

ข้อมูลของเว็บไซต์ตำรวจกัมพูชาระบุว่า สาเหตุอุบัติเหตุมาจากรถยนต์โตโยต้าไฮแลนด์เดอร์ ทะเบียน "​พนมเปญ 2L-9667" คนขับอายุ 34 ปี ขับมาจากจังหวัดพระสีหนุ มุ่งหน้าไปพนมเปญเกิดเสียการควบคุมและพุ่งชนรถยนต์ BMW ทะเบียน "รัฐสภา5​ 2-090" ที่สมเด็จรณฤทธิ์โดยสารในฝั่งตรงกันข้าม โดยรถยนต์โตโยต้าไฮแลนด์เดอร์พุ่งชนในขณะที่กำลังทำความเร็ว โดยทำให้มีผู้บาดเจ็บถึง 7 ราย 2 คนเป็นผู้หญิง และหลังจากอุบัติเหตุ ทั้งสมเด็จรณฤทธิ์และหม่อมอู๊กถูกส่งไปรักษาที่โรงพยาบาล

มีรายงานด้วยว่าเคยมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับสมเด็จรณฤทธิ์เช่นนี้มาแล้วเมื่อปี 2558 โดยในครั้งนั้นหม่อมอู๊กก็ได้รับบาดเจ็บหนัก

สำหรับสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหนุ และพระเชษฐาต่างพระมารดาของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี กษัตริย์กัมพูชาพระองค์ปัจจุบัน ก่อนหน้านี้พระองค์เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาร่วมกับสมเด็จฯ ฮุน เซน ระหว่างปี 1993-1997

ปัจจุบันสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์ ทรงดำรงตำแหน่งทั้งประธานองคมนตรี และเป็นหัวหน้าพรรคฟุนซินเปก ลงสู้ศึกเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 29 ก.ค.นี้

ที่มา: เรียบเรียงจาก

Ranariddh 'seriously injured', his wife dies in accident in Preah Sihanouk, The Phnompenh Post, 17 June 2018 | 15:38 ICT