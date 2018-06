เจ้าของร้านอาหารระบุเชิญโฆษกทำเนียบขาวพ้นร้านเพราะเธอทำงานให้ รบ.ทรัมป์ที่โหดร้าย

Published on Mon, 2018-06-25 22:57

ซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส โฆษกของทำเนียบขาวและที่ปรึกษาด้านการเมืองของโดนัลด์ ทรัมป์ ถูกเชิญออกจากร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากไม่พอใจที่เธอทำงานให้กับรัฐบาลที่ "ไร้มนุษยธรรม" และเจ้าของร้านก็บอกว่าคนแบบนี้ต้อง "รับผิดชอบกับความผิดของตัวเองบ้าง" โดยที่ตัวฮัคคาบีเองก็เคยกล่าวสนับสนุนการเหยียดและกีดกันคนรักเพศเดียวกันจากการใช้บริการทางธุรกิจมาก่อน

ซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส โฆษกของทำเนียบขาว (แฟ้มภาพ/วิกิพีเดีย)

25 มิ.ย. 2561 วอชิงตันโพสต์สัมภาษณ์เจ้าของร้านอาหารในรัฐเวอร์จิเนียที่กลายเป็นข่าวในสหรัฐฯ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากร้านอาหารเล็กๆ ที่ชื่อ "เรดเฮน" ร้านนี้ปฏิเสธไม่ให้บริการกับซาราห์ ฮัคคาบี แซนเดอร์ส โฆษกของทำเนียบขาวและที่ปรึกษาด้านการเมืองของโดนัลด์ ทรัมป์ โดยให้เหตุผลว่าฮัคคาบีทำงานให้กับรัฐบาลที่โหดร้าย "ไร้มนุษยธรรมและไร้จรรยาบรรณ"

สเตฟานี วิลคินสัน เจ้าของร้านอาหารแห่งนี้กล่าวว่าถ้าหากเป็นไปได้เธอก็จะทำแบบเดียวกันอีก "พวกเราแค่รู้สึกว่า มันมีช่วงเวลาหนึ่งที่คนเราควรจะต้องรับผิดชอบกับความผิดของตัวเองเสียบ้าง และนี่ก็คือช่วงเวลาที่ว่า"

หลังเกิดเหตุการณ์นี้ ฮัคคาบีก็โพสต์ในทวิตเตอร์ลงวันที่ 23 มิ.ย. ระบุว่าเธอถูกเชิญให้ออกจากร้านอาหารเรดเฮนในเมืองเล็กซิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย เนื่องจากเธอทำงานให้กับรัฐบาลทรัมป์

ตัวของฮัคคาบีเองก็เคยเป็นผู้ที่เคยสนับสนุนการกีดกันคนรักเพศเดียวกันมาก่อน ด้วยการบอกว่าเธอยอมรับได้ถ้าหากคนทำเค้กต้องการแขวนป้ายระบุว่า "พวกเราไม่รับทำเค้กให้กับการแต่งงานของคนรักเพศเดียวกัน" จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เจ้าของร้านมาสเตอร์พีซเค้กชอปปฏิเสธไม่ทำเค้กให้กับคู่แต่งงานคนรักเพศเดียวกัน สื่อ Vox ระบุว่านั่นทำให้เรื่องที่ฮัคคาบีขุดร้านนี้มาแฉต่อสาธารณะเป็นเรื่องที่ "มือถือสากปากถือศีล" ย้อนแย้งกันในตัวเองกับสิ่งที่เธอปฏิบัติต่อชาวเกย์

วิลคินสันบอกอีกว่าหนึ่งในสาเหตุที่เธอปฏิเสธไม่บริการให้กับฮัคคาบีเพราะสาเหตุเรื่องจุดยืนของฮัคคาบีต่อสิทธิของคนรักเพศเดียวกัน คนทำงานในร้านของเธอเองก็มีหลายคนที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน ซึ่งนอกจากพวกเขาจะรู้สึกแย่กับจุดยืนเรื่องคนรักเพศเดียวกันแล้วพวกเขายังไม่พอใจที่ฮัคคาบีปกป้องนโยบายพรากลูกจากผู้อพยพของรัฐบาลทรัมป์ด้วย

สื่อ Vox ระบุอีกว่ารัฐบาลทรัมป์มักจะใช้วิธีการแบบหยาบคาย ไม่ว่าจะเป็นการทวีตหรือพูดจาแย่ๆ ต่อกลุ่มบุคคลต่างๆ แม้กระทั่งกล่าวหาว่าเรื่องการพรากลูกจากผู้อพยพที่ชายแดนเป็น "เรื่องกุขึ้น" ถึงแม้จะมีกรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลทรัมป์ให้ยาทางการแพทย์กับเด็กโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมจากครอบครัวหรือตัวเด็กเอง

วิลคินสันเปิดเผยอีกว่าในตอนที่ฮัคคาบีมาที่ร้านนั้นตัวเธอเองไม่ได้อยู่ที่ร้าน แต่มีพนักงานนร้านอาหารติดต่อเธอว่าฮัคคาบีเข้ามาที่ร้านและทำให้เหล่าพนักงานรู้สึกเป็นกังวล ทำให้วิลคินสันเดินทางไปที่ร้านและบอกกับพนักงานว่าเธอจะเป็นคนขอเชิญให้ฮัคคาบีออกจากร้านเอง ซึ่งพนักงานก็เห็นด้วย

วิลคินสันบอกว่าตัวเธอเองไม่ใช่คนที่ขอบการเผชิญหน้าสักเท่าใด เธอก็มีธุรกิจที่อยากจะให้มันเติบโต แต่การทำเช่นนี้มันก็ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับชีวิตในระบอบประชาธิปไตยที่คนเราอาจจะต้องทำในสิ่งที่ไม่สะดวกใจบ้างเพื่อดำรงจุดยินของตัวเอง

กีดกันเกย์ กับกีดกันตัวบุคคลเหมือนกันหรือไม่

ในประเด็นเรื่อง การเหมารวมกีดกัน-เลือกปฏิบัติ หรือที่เรียกว่า "discrimination" นั้น ความหมายระดับนานาชาติของคำๆ นี้หมายถึงการกีดกันด้วยฐานคติจากอัตลักษณ์ติดตัวบุคคลต่างๆ เช่น เพศสภาพ, เพศวิถี, เชื้อชาติ, ความพิการ เป็นต้น การกีดกันปัจเจกบุคคลคนๆ หนึ่งด้วยความไม่พอใจพฤติกรรมหรือนโยบายทางการเมืองที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ใช่แค่ถูกเหมารวมไปด้วย ไม่ถือเป็นการ discrimination เพราะพฤติกรรมและนโยบายทางการเมืองไม่ใช่อัตลักษณ์ที่ติดตัวบุคคล

