จับมือกันแล้วแต่ยังไม่มีผลอะไร "โดนัลด์ ทรัมป์" ขยายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อ

Published on Tue, 2018-06-26 03:24

อัลจาซีราระบุถึงการที่โดนัลด์ ทรัมป์ พูดขัดแย้งกันเองหลังการประชุมหารือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือ ขณะที่เขาทวีตว่า "ไม่มีภัยนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกแล้ว" แต่ในการออกคำสั่งเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ทรัมป์กลับระบุว่าเกาหลีเหนือยังเป็น "ภัยคุกคามมากเป็นพิเศษ" และมีความเสี่ยงที่จะสะสมอาวุธนิวเคลียร์เพิ่ม นอกจากนี้สื่อต่างประเทศยังรายงานถึงเรื่องผลกระทบถ้าหากสหรัฐฯ เลิกซ้อมรบกับพันธมิตรสำคัญอย่างเกาหลีใต้

แฟ้มภาพ คิมจองอึน และโดนัลด์ ทรัมป์ ในการประชุมสุดยอดสหรัฐอเมริกา-เกาหลีเหนือ ที่เกาะเซ็นโตซา สิงคโปร์ เมื่อ 11 มิถุนายน 2561 (ที่มา: Facebook/Donald J. Trump)

หลังจากการประชุมหารือที่สิงคโปร์ร่วมกับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่าจะยืดเวลาการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือไปอีก 1 ปี โดยอ้างว่าเกาหลีเหนือยังคงเป็น "ภัยคุกคามมากเป็นพิเศษ" ถึงแม้ว่าเมื่อไม่นานนี้เคยระบุว่าเกาหลีเหนือไม่ได้เป็นภัยคุกคามด้านนิวเคลียร์ต่อสหรัฐฯ อีกต่อไปแล้ว

โดยทรัมป์ออกคำสั่งพิเศษขยายการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือต่อไปเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา เป็นมาตรการคว่ำบาตรแบบที่เคยออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี 2551 แล้ว โดยที่ทรัมป์ยังเคยกล่าวไว้หลังจากการประชุมหารือการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือที่สิงคโปร์ว่าเขาจะไม่ยกเลิกการคว่ำบาตรจนกว่าเกาหลีเหนือจะปลดอาวุธนิวเคลียร์

อย่างไรก็ตามการขยายการคว่ำบาตรดังกล่าวขัดแย้งกับสิ่งที่ทรัมป์เคยป่าวประกาศผ่านสื่อโซเชียลมีเดียไว้ว่า "ทุกคนในตอนนี้สามารถรู้สึกปลอดภัยได้มากกว่าขึ้นกว่าวันที่ผมเข้ามารับตำแหน่ง ไม่มีภัยนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนืออีกแล้ว"

แต่ในคำสั่งพิเศษที่ออกมาเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. ระบุว่ายังคงมีอาวุธนิวเคลียร์และความเสี่ยงในการสะสมอาวุธนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือ รวมถึงระบุว่านโยบายของรัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงเป็นภัยคุกคามมากเป็นพิเศษต่อความมั่นคง นโยบายระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

ไม่หยุดคว่ำบาตร แต่เลื่อนซ้อมรบสหรัฐ-เกาหลีใต้แล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังการประชุมเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ก็สั่งระงับการซ้อมรบร่วมกับพันธมิตรสำคัญอย่างเกาหลีใต้อย่างไม่มีกำหนด ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นสิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับเกาหลีใต้เช่นกัน โดยที่ทรัมป์อ้างแบบเดียวกันเกาหลีเหนือว่าการซ้อมรบด้วย "เกม" จำลองสถานการณ์สงครามจะเป็น "การยั่วยุ" ต่อเกาหลีเหนือ และบอกอีกว่ามัน "แพงเกินไป" นอกจากนี้ทรัมป์ยังกล่าวอีกว่าเขากำลังพิจารณาว่าจะถอนกำลังของกองทัพสหรัฐฯ ออกจากเกาหลีใต้ดีหรือไม่

ขณะที่โฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวว่าการตัดสินใจระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้เป็นไป "เพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติตามผลลัพธ์จากการประชุมซัมมิตที่สิงคโปร์" สื่ออัลจาซีราประเมินว่าการระงับการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ถือเป็นชัยชนะสำคัญสำหรับเกาหลีเหนือหรือแม้กระทั่งกับพันธมิตรของเกาหลีเหนืออย่างจีน

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสหรัฐฯ ที่ประสานความร่วมมือกับเกาหลีใต้ แสดงความแปลกใจต่อการตัดสินใจของทรัมป์เช่นกัน โดยที่พันโท เจนนิเฟอร์ เลิฟเวตต์ โฆษกของกองทัพสหรัฐฯ ในเกาหลีใต้กล่าวว่าทางคณะทำงานของพวกเขาไม่ได้รับข้อเสนอแนะแนวทางแบบใหม่หรือได้รับคำสั่งให้หยุดการซ้อมรบแต่อย่างใดและพวกเขาจะทำการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปถ้าหากคำสั่งยังไม่มาถึง นอกจากนี้สื่อควอตซ์ยังรายงานว่าการยกเลิกซ้อมรบร่วมกันของสองประเทศไม่ได้อยู่ในรายละเอียดข้อตกลงที่คิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกับทรัมป์ลงนามร่วมกันด้วย

ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ดำเนินการซ้อมรบที่เรียกว่า "ฟรีดอมการ์เดียน" หรือ "ผู้พิทักษ์อิสรภาพ" กับกองทัพเกาหลีใต้เสมอมาในเชิงยุทธศาสตร์ตั้งรับ โดยในปีที่แล้วมีการซ้อมรบร่วมกันระหว่างทหารอเมริกัน 7,500 นาย และทหารเกาหลีใต้ 3,000 นาย

