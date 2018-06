เลือกตั้งตุรกี 2018 : ชัยชนะของแอรโดอันกับความจริงที่ยากจะรับได้

อย่างไรก็ดี ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างออกไปจากผลการเลือกตั้งครั้งก่อนคือ ชัยชนะของแอรโดอันและพรรค AK ในเขตเมืองใหญ่ที่สำคัญ อย่างเช่น อิสตันบูล ชัยชนะในหัวเมืองใหญ่เปรียบเสมือนการยัดเยียดความปราชัยที่มีความชอบธรรมให้กับพันธมิตรฝ่ายค้านที่มักอ้างวาทกรรมว่า “คนเมืองที่มีการศึกษาไม่เลือกพรรค AK ในขณะที่คนชนบทที่ยากจนมักจะเลือกพรรค AK เพราะสามารถซื้อเสียงได้ง่าย”

มีข้อสังเกตที่สำคัญสองประการในการเลือกตั้งครั้งนี้ ประการแรก การรวมตัวกันของ “พันธมิตรแห่งชาติ” ซึ่งประกอบด้วยพรรค CHP, IYI และ SP บ่งชี้ให้เห็นการรวมตัวที่แปลกประหลาด กล่าวคือ พรรค SP คือพรรคที่มีอุดมการณ์อิสลามนิยมและมีจุดยืนฝั่งขวาสุดโต่งสามารถจับมือกันได้กับพรรคที่มีอุดมการณ์เซคคิวล่า เสรีนิยมและมีจุดยืนฝั่งซ้าย การจับมือกันระหว่างพรรคอิสลามนิยมกับพรรคอาตาเติร์กนิยมชี้ให้เห็นถึงความย้อนแย้งทางอุดมการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่า การผนึกกำลังครั้งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่บนการต่อสู้ที่อุดมการณ์ทางการเมืองแต่เป้าหมายสูงสุดคือการกำจัด “ระบอบแอรโดอัน” เป็นสำคัญ อย่างไรก็ดี แม้ว่าฝ่ายค้านจะเอือมระอากับการปกครองของระบอบที่ถูกกล่าวหาว่าเป็น “อำนาจนิยม” แต่กระนั้น ทุกพรรคก็พร้อมเดินหน้าหาทางออกให้กับปัญหาทางการเมืองด้วยการเลือกตั้ง

ประการที่สอง พลเมืองชาวตุรกีส่วนใหญ่ยังคงไว้วางใจ “แอรโดอัน” (60%) และพรรค AK (51%) ให้บริหารประเทศต่อ แต่ลักษณะทางภูมิศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าชาวตุรกีในทวีปอเมริกา รัสเซียและจีนส่วนใหญ่เลือกเทคะแนนเสียงให้พรรคฝ่ายค้าน ในขณะที่ชาวตุรกีในยุโรปตะวันตกและสแกนดิเนเวีย อาทิ เยอรมัน ฝรั่งเศส นอร์เวย์และสวีเดนเทคะแนนเสียงส่วนใหญ่กับแอรโดอันและพรรค AK

ในเมื่อเสียงส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศไว้วางใจระบอบแอรโดอัน จะกล่าวได้หรือไม่ว่าเสียงเหล่านี้ไม่มีคุณภาพและไม่เป็นประชาธิปไตย หรือเราควรกล่าวหาระบบการเลือกตั้งและการจัดการเลือกตั้งของตุรกีว่าไม่เป็นธรรมและไม่เสรี การเลือกปฏิบัติและกีดกันพรรคฝ่ายค้านทำให้ผู้คนจำนวนกว่า 26 ล้านคน (52.5%) ของผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทั้งหมดจำนวน 59 ล้านคนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบด้านกระนั้นหรือ? ผลการเลือกตั้งครั้งนี้สร้างความผิดหวังให้กับหลายฝ่าย อาทิ ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยตะวันตก ฝ่ายเซคคิวล่า ฝ่าย Gulen และกลุ่มซาลาฟีหัวรุนแรง แต่อีกด้านหนึ่งก็นำความปิติยินดีมาให้กับฝ่ายมุสลิมที่นิยมประชาธิปไตย ขบวนการฟื้นฟูอิสลาม และผู้นำประเทศมุสลิมหัวก้าวหน้า เช่น ในมาเลเซีย อาเซอร์ไบจานและกาตาร์ แม้ว่ามันจะเป็นความจริงที่ยากจะรับได้สำหรับหลายคน แต่การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีพรรคที่แพ้เลือกตั้ง ก็คงจะให้ความหวังและอนาคตที่ดีกว่าและคงดีกว่าการเมืองที่ไม่มีการเลือกตั้งกระมัง

เชิงอรรถ

