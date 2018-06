'อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ' คนรุ่นใหม่ผู้ล้มยักษ์ในการเลือกตั้งผู้แทนฯ ท้องถิ่นรัฐนิวยอร์ก

Published on Sat, 2018-06-30 10:51

สื่อนิวยอร์กไทม์รายงานเรื่องคนรุ่นใหม่รายล่าสุดที่ชนะการเลือกตั้งผู้แทนออกเสียงท้องถิ่นจากนิวยอร์กรอบแรกเธอเป็นนักกิจกรรม นักการศึกษา และผู้จัดการชุมชน ที่อายุเพียง 28 ปี และยังใช้หนี้การศึกษาไม่หมด แต่ก็สามารถฟาดฟันกับผู้แทนพรรคเดโมแครตรุ่นพ่อที่ครองเก้าอี้มานานจนสามารถเอาชนะได้ นอกจากนี้เธอยังมาจากองค์กรสังคมนิยมประชาธิปไตยในสหรัฐฯ ซึ่งน้อยครั้งจะได้เห็นในเวทีการเมือง



ที่มาภาพ: Wikimedia Commons

28 มิ.ย. 2561 อเล็กซานเดรีย โอแคซิโอ-คอร์เทซ เป็นหญิงอายุ 28 ปี ที่ไม่เคยมีประวัติได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งมาก่อนและยังคงทำงานใช้หนี้การศึกษายังไม่หมด แต่เธอก็สามารถเอาชนะโจเซฟ โครว์ลีย์ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมากว่า 19 ปี และเป็นผู้ได้รับความนิยมในย่านควีนส์มาตลอด 14 ปีได้ อย่างที่สื่อนิวยอร์กไทม์พาดหัวข่าวไว้ว่าเป็นการ "ล้มยักษ์"

โอแคซิโอ-คอร์เทซ เป็นคนที่เกิดในย่านบรองซ์ เป็นนักกิจกรรมการจัดการในชุมชนรวมถึงเป็นสมาชิกของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยแห่งอเมริกา (DSA) ที่ไม่ใช่สองพรรคใหญ่ในสหรัฐฯ ขณะที่โครว์ลีย์เป็นเบอร์ 4 ของผู้แทนพรรคเดโมแครตซึ่งกำลังมีโอกาสเป็นดาวรุ่งของพรรคถ้าหากได้รับชัยชนะ แต่เขาก็พ่ายให้กับโอแคซิโอ-คอร์เทซ เสียก่อน ซึ่งถ้าหากโอแคซิโอ-คอร์เทซ สามารถเอาชนะผู้แทนจากพรรครีพับลิกันอย่าง แอนโธนี ปาปาส ได้ เธอก็จะกลายเป็นหญิงคนรุ่นใหม่ที่อายุน้อยที่สุดที่สามารถเข้าสู่สภาได้

นิวยอร์กไทม์ระบุว่าโอแคซิโอ-คอร์เทซ แสดงความรู้สึกแปลกใจเช่นกันที่เธอได้รับชัยชนะ เธอกล่าวว่าถึงเธอจะรู้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากแต่ในฐานะที่เธอเป็นคนจัดการชุมชนเป็นคนที่อาศัยและมองเห็นการบริหารจัดการของคนในชุมชนเหล่านี้ เธอก็เข้าใจว่ามันเป็นไปได้

โอแคซิโอ-คอร์เทซ มีแม่เป็นชาวเปอร์โตริโกและมีพ่อเกิดในย่านบรองซ์ของนิวยอร์ก เธอเรียนจบจากมหาวิทยาลัยบอสตันในสาขาเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เคยทำงานเป็นบริกรและบาร์เทนเดอร์หลังจากเรียนจบเพื่่อช่วยหารายได้ให้แม่ซึ่งทำงานเป็นคนทำความสะอาดบ้านและเป็นคนขับรถเมล์ พ่อของเธอซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆ เสียชีวิตเมื่อ 3 ปีที่แล้วจากโรคมะเร็งทำให้ครอบครัวเธอต้องปิดกิจการ ทั้งแม่ของยายของเธอต่างก็ต้องย้ายไปอยู่ที่่ฟลอริดา

ตัวโอแคซิโอ-คอร์เทซเคยทำงานทางการเมืองมาตั้งอยู่อยู่ในมหาวิทยาลัยโดยการช่วยงานวุฒิสมาชิกเดโมแครตประจำแมสซาชูเซตต์ เอ็ดเวิร์ด เอ็ม เคนเนดี ในประเด็นเรื่องผู้อพยพ จากนั้นก็ทำงานในประเด็นรากหญ้าที่กลายมาเป็นตัวตนทางการเมืองในฐานะผู้แทนสำหรับเธอ หลังจากที่เธอกลับมายังบรองซ์เธอก็เริ่มส่งเสริมการศึกษาและการรู้หนังสือให้เด็ก มีการตั้งบริษัทหนังสือเด็กที่นำเสนอภาพด้านบวกในท้องถิ่นของเธอ เธอเชื่อว่าการศึกษามีความสำคัญมาตั้งแต่เธออายุยังน้อย แต่ในบรองซ์ยังขาดโรงเรียนดีๆ อยู่

นอกจากนี้โอแคซิโอ-คอร์เทซ ยังเคยทำงานช่วยจัดตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งปี 2559 ให้กับเบอร์นี แซนเดอร์ส ส.ว. จากเวอร์มอนต์ที่มีภาพลักษณ์เป็นฝ่ายซ้ายสำหรับการเมืองระดับใหญ่ของอเมริกัน อย่างไรก็ตามโฮแคซิโอ-คอร์เทซบอกว่าเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าคนตัวเล็กๆ อย่างเธอจะลงมาเล่นการเมืองได้ เธอคิดว่ามีแต่คนทุนหนาและมีอิทธิพลทางสังคมสูงๆ เท่านั้นถึงจะชนะได้ นิวยอร์กไทม์ระบุว่านี้ยังทำให้เธอกลายเป็นความหวังให้กับคนที่มีแนวคิดหัวก้าวหน้าในสหรัฐฯ ที่ไม่แค่ต้องการขับไล่รีพับลิกันแต่ยังไม่ชอบเดโมแครตสายกลางทั้งหลายด้วย

โอแคซิโอ-คอร์เทซ เคยเป็นส่วนหนึ่งในการประท้วงต่อต้านท่อก๊าชดาโกตาแอคเซสไปป์ไลน์ ทำให้ได้รับการติดต่อเข้าร่วมองค์กรแบรนนิวคองเกรสซึ่งเป็นองค์กรสายก้าวหน้าที่เพิ่งเปิดใหม่ ประเด็นอื่นๆ ที่เธอเคยเข้าร่วมยังมีเรื่องการเรียกร้องสวัสดิการสุขภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้วิทยาลัยรัฐไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา และยกเลิกหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอมีภาพลักษณ์เป็นรองคู่แข่งเธอ โครว์ลีย์ ผู้ที่เธอกล่าวหาว่ารับเงินบรรษัทใหญ่ รวมถึงไม่เคยใช้ชีวิตในท้องถิ่นที่เขาเข้ามาทำงาน

ตัวโอแคซิโอ-คอร์เทซ เองรับเงินจากการบริจาคเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้หาเสียงแทนการขอบริจาคจากองค์กรบรรษัท ซึ่งร้อยละ 70 ของที่เธอได้รับมาจากการบริจาครายบุคคลที่ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ นอกจากนี้พื้นที่สื่อที่มักจะนำเสนอเรื่องราวของเธอก็มักจะเป็นสื่อกระแสรองหรือสื่อใหม่อย่าง Mic ที่เน้นผู้อ่านเป็นคนรุ่นใหม่หรือ Refinery29 ซึ่งเน้นผู้อ่านผู้หญิง จนกระทั่งเธอชนะการเลือกตั้งถึงได้ออกมาสู่หน้าสื่อหลัก

โอแคซิโอ-คอร์เทซเคยวิพากษ์พรรคเดโมแครตไว้ในการหาเสียงเมื่อเดือน พ.ค. ว่า ตัวแทนพรรคเดโมแครตส่วนหนึ่งไม่ควรเป็นผู้แทนของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ เพราะพวกเขา "ไม่ได้ส่งลูกเข้าโรงเรียนเดียวกับพวกเรา ไม่ได้ดื่มน้ำดื่มแบบเดียวกับพวกเรา ไม่ได้สูดอากาศของเมืองพวกเรา"

"ฉันหวังว่าสิ่งนี้จะย้ำเตือนเราว่าพรรคเดโมแครตควรจะเป็นอย่างไร นั่นคือพวกเขาควรจะมีความรับผิดชอบต่อชนชั้นแรงงานเป็นอย่างแรก" โอแคซิโอ-คอร์เทซกล่าว

สังคมนิยมประชาธิปไตยในแบบของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจหลากหลายประเด็น

ในแง่ขององค์กรสังคมนิยมประชาธิปไตย DSA ที่โอแคซิโอ-คอร์เทซสังกัดอยู่นั้น สื่อ Vox เคยระบุข้อมูลไว้ว่า DSA เป็นองค์กรที่เชื่อว่ารัฐบาลควรทำให้บรรษัทเอกชนมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น เช่น การให้อำนาจการตัดสินใจของคนทำงานมากขึ้น แต่พวกเขาก็ไม่ใช่องค์กรพรรคการเมืองแบบเก่าที่เน้นการอยู่ในระเบียบพรรคที่เข้มงวดแบบเดิมๆ DSA นิยามตัวเองว่าเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับประเด็นที่หลากหลาย (Multi-tendency) ทำให้พวกเขาสนใจอัตลักษณ์ อุดมการณ์ วาระ กลุ่มผลประโยชน์ และมุมมองที่หลากหลาย ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน กลุ่มคนหลากหลายทางเพศ สตรีนิยม กลุ่มต่อต้านฟาสซิสต์ ฯลฯ

จากบทความใน Vox ระบุว่าสิ่งที่พวกเขาต่อสู้ไม่ใช่แค่ระบบชนชั้นในตลาดทุนนิยมเท่านั้น แต่เป็นการต่อสู้กับระบบลำดับขั้นทางสังคมที่อยู่ในประเด็นอื่นๆ ด้วย นั่นหมายความว่าสังคมนิยมสำหรับพวกเขาคือการทำให้เกิดประชาธิปไตยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทางการเมือง ในโรงเรียน ในครอบครัว แจร์เร็ด แอ็บบ็อต กรรมาธิการขับเคลื่อนของ DSA เคยกล่าวว่า "สังคมนิยมคือการทำให้เกิดประชาธิปไตยในทุกพื้นที่ของชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจด้วยแต่ก็ไม่ได้จำกัดแต่เฉพาะแค่เรื่องนี้อย่างเดียว"

